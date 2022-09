Almeida convierte en habitual para las fiestas municipales a 'El Pulpo', dj de referencia del PP

Se llama Carlos Moreno. Aunque es más conocido como Dj El Pulpo. Este sábado actúa en las fiestas del distrito de Arganzuela, en Madrid, organizadas por el Ayuntamiento que lidera el alcalde José Luis Martínez Almeida. No es la primera vez que ocurre en los últimos tiempos. De hecho, la presencia de este artista musical se ha repetido al menos en ocho ocho ocasiones desde que los populares llegaran en 2019 al Consistorio de la capital. Moreno ha sido un habitual en las fiestas del PP en Génova y en otros eventos de esta fuerza política. Nunca ha ocultado su relación con el partido.

Las actuaciones de El Pulpo han sido llevadas a la Comisión de Vigilancia de la Contratación del Ayuntamiento por la oposición. El pasado mes de febrero, tanto Más Madrid como PSOE pusieron el tema encima de la mesa. En concreto, tres adjudicaciones de contratos realizadas durante el pasado año 2021. El Pulpo actuó entonces en las fiestas de tres barrios en tres distritos madrileños diferentes: Fuencarral, Chamberí y Salamanca.

A eso se le suma las actuaciones realizadas en 2019, antes de que la pandemia interrumpiera los festejos también en Arganzuela, Fuencarral (Barrio del Pilar) y Salamanca. El pasado mes de julio también repitió en el barrio del Carmen (Chamberí).

Para Enma López, concejal del PSOE en el Ayuntamiento madrileño, lo que llama mucho la atención es que cada vez se le contrata por una cuantía diferente y siempre el máximo posible. "Los artistas tienen un caché y aquí los presupuestos se adecuan para que casualmente Dj El Pulpo sea el elegido", afirma a Público. Por su parte, los responsables municipales de las contrataciones defendieron en todo momento que los procesos han sido correctos.

El mecanismo denunciado por la concejal socialista es que nunca se contrata directamente a Moreno, sino a través de diferentes empresas. "Pueden contratar a quien quieran, pero, ¿por qué se buscan estas artimañas administrativas?", afirma López. "Pides que las ofertas incluyan un dj y qué curioso que varias empresas te consigan al mismo sin tú haberlo pedido", añade.

De este modo, según los documentos de contratación publicados, para Arganzuela la adjudicación ha sido a Yeiyeba S.L por dos años, para las fiestas de 2022 y 2023 y un importe de 338.800 euros. En las fiestas de Chamberí del año pasado la adjudicataria fue Divermedia Ocio S.L por un valor de 17.303,00 euros, la misma que para las del Barrio del Pilar aunque con distinto presupuesto (13.303,95 euros). No es posible, por tanto, saber el caché exacto del dj, puesto que el contrato incluye más actuaciones y otros servicios.

Según las redes sociales del dj, este verano también ha actuado en otras localidades madrileñas como Meco, Tres Cantos o Villanueva de la Cañada, todas gobernadas por el PP, al igual que en Villarrobledo (Albacete), Quer (Guadalajara) o Arenas de San Pedro (Ávila).

Una historia ligada al PP

El Pulpo ha estado presente en multitud de festejos populares. Estuvo junto a Soraya Sáenz de Santamaría en el balcón de Génova para festejar el resultado electoral de 2016. También se le vio precisamente junto al alcalde Almeida en el cierre de su campaña electoral de 2019. O junto a Isabel Díaz Ayuso en el mismo evento. También fue el elegido para participar en la manifestación que unió en 2019 a PP, Vox y Cs en la Plaza de Colón contra el independentismo catalán.

Una de sus últimas actuaciones importantes fue el pasado mes de octubre en Valencia. Allí celebró el PP, todavía con Pablo Casado al frente, su convención nacional. El Pulpo fue el encargado de amenizar el comienzo del acto en la plaza de toros de la localidad valenciana. "El que no levante la bandera es socialista o comunista", dijo entonces en aquel acto.

"El que no levante la bandera es socialista o comunista". Ambiente de festival en la Plaza de Toros de Valencia #ConvenciónPP pic.twitter.com/AKIxmRjSFe — Miguel Muñoz (@miguelmunozort) October 3, 2021

Otra polémica actuación de Moreno tuvo lugar en 2018 en la localidad, también madrileña, de Pozuelo de Alarcón. El grupo municipal de Somos Pozuelo denunció que el DJ pidió a los asistentes que alzaran el brazo derecho con el himno nacional. Moreno se defendió diciendo que los vídeos difundidos se habían sacado de contexto y que no hacía política durante sus actuaciones. En dicha ciudad ha actuado en numerosas ocasiones también.

"Me considero speaker, animador, no dj. Y tampoco el dj del PP. Me dicen eso para perjudicarme y reducirme. Sobre todo desde la extrema izquierda", se justificaba el pasado año Moreno en una entrevista con El Mundo. "Si me llama Podemos para un bolo no lo voy a hacer. Si me llama el Barça, tampoco. Soy un tío muy transparente", añadía.