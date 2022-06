Almeida se niega a colocar la bandera del Orgullo en Cibeles pese a aprobarlo el Pleno del Ayuntamiento de Madrid

En el tenso Pleno del Ayuntamiento de Madrid celebrado el pasado martes, la mayoría de los grupos municipales (Más Madrid, Ciudadanos y PSOE) aprobaron colocar la bandera LGTBI en la fachada del edificio principal del Ayuntamiento, el palacio de Cibeles con motivo de la celebración del Orgullo entre el 1 y el 10 de julio. PP y Vox votaron en contra.

Pese a la aprobación del Pleno, la bandera arcoíris no se colocará en la sede del Ayuntamiento. José Luis Martínez-Almeida se ha negado a ello. El alcalde de Madrid se escuda en una sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2020 que impide izar banderas que no sean oficiales en los edificios públicos. "Hay un dictamen de los servicios jurídicos que no se pueden colocar banderas más allá de las que están establecidas, por tanto, nosotros lo vamos a cumplir. No voy a hacer polémica artificial de una cuestión que no ocupa ni preocupa al conjunto de los madrileños", afirmó Almeida.

Sin embargo, la sentencia del Supremo sí permite colgar banderas en forma de pancarta. En su lugar, Almeida confirmó que, como ya ocurriera el año pasado y el anterior, en los que tampoco se colocó la bandera arcoíris (de hecho no se coloca en el fachada principal desde 2018), se iluminará el Palacio de Cibeles y la fuente de la plaza durante la celebración del Orgullo, que este año se ha retrasado al coincidir con la cumbre de la OTAN en Madrid.

La oposición ha criticado con dureza la decisión de Almeida. Incluso Ciudadanos, su socio de Gobierno en la capital, ha mostrado su irritación. El equipo de Begoña Villacís y el de Almeida mantienen diferencias sobre la organización de la semana del Orgullo, según fuentes municipales citadas por el diario El País.