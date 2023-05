Antonio Muñoz: "Sevilla va a ser una frustración para la derecha"

En medio del fragor de la campaña, en la que la derecha le busca las cosquillas con debates nacionales, la voz del alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz (PSOE), busca hablarle a los sevillanos. "No se presenta el señor Feijóo, no se presenta el señor Moreno Bonilla y tampoco se presenta Pedro Sánchez ni Juan Espadas. Me presento yo", afirma.

Muñoz se juega seguir como alcalde en una ciudad que el PP tiene marcada en rojo y también su partido: es la mayor que hoy gobiernan. Las encuestas dan un resultado apretado, sin mayorías absolutas, en el que serán decisivas las fuerzas a su izquierda. "Lo importante es que la gente de izquierdas vaya a votar", afirma.

En medio de una fuerte dialéctica política, propia de una campaña intensa, el alcalde, lo que puede y le dejan, se aísla del ruido, quiere hablar de gestión y de la ciudad que quiere producir en los próximos años.

"Me quiero volcar con esa filosofía de la ciudad de los 15 minutos que abandera un profesor colombiano, Carlos Moreno, que asesora, entre otros ayuntamientos, al de París y que lo que intenta es configurar una ciudad como si fueran pequeñas ciudades, de tal manera que uno para la actividad deportiva, para la actividad cultural, para los temas de sanidad, para los servicios sociales, para disfrutar de un espacio público, de una zona verde, para una tramitación no tenga necesariamente que venir al centro", asegura.

¿Cómo lleva la campaña? ¿Es optimista? ¿Le afecta el ruido de la política nacional?

Sevilla va a ser una frustración para la derecha puesto que va a seguir gobernada por el PSOE a partir del 28 de mayo. Además en Sevilla no se presenta el señor Feijóo, no se presenta el señor Moreno Bonilla y tampoco se presenta Pedro Sánchez ni Juan Espadas. Me presento yo. Le puedo asegurar que las expectativas, cuando pateo los barrios, cuando contacto con distintas asociaciones de distinta naturaleza, me hacen ser optimista. Sevilla va a seguir gobernada por la izquierda.

¿Puede ser la presencia de Sánchez de doble filo teniendo en cuenta todo el ruido que hace el PP? ¿Cree que el tema de EH Bildu llega a los barrios y puede desmotivar a alguien?

Es normal que el secretario general y presidente del Gobierno venga a apoyar al candidato de la ciudad de mayor tamaño gobernada por los socialistas. O dicho de otra manera: ¿qué estaríamos diciendo si el secretario general del PSOE no viniera a apoyarme en las elecciones municipales? Pues seguramente la conclusión sería que no tengo apoyo, que soy un candidato aislado. Por tanto, primer punto: me parece lógico y normal, igual que supongo que vendrá el señor Feijóo. Y, en segundo lugar, el Gobierno de España tiene activos que que contar en la ciudad de Sevilla. La financiación de 650 millones de euros, que no es una cantidad baladí, del 50% del metro; el compromiso de continuar desatascando la SE-40 y la reciente licitación del museo arqueológico, que durante décadas llevábamos demandando, son decisiones que ha tomado el Consejo de Ministros del Gobierno de España.

Eso sin hablarle de los 150.000 beneficiarios de la actualización de las pensiones o los beneficiarios, 80.000, del salario mínimo interprofesional. Por tanto, yo creo que el Gobierno de España, no solamente por cómo ha afrontado la crisis de la pandemia y de la guerra, sino por todas esas decisiones beneficiosas para la ciudad de Sevilla, creo que puede venir y está viniendo con absoluta normalidad. Aquí habría que recordar en los barrios de gente obrera, por así decirlo, cómo se enfrentó el Partido Popular a la crisis del 2008, en la que la única medicina, la única política era recorte, recorte y recorte, y cómo se ha enfrentado este Gobierno a la crisis sobrevenida de la pandemia y la guerra: ha sido con más gasto público, más escudo social y por tanto políticas de corte keynesiano que no tienen nada que ver a cómo la derecha afrontó la crisis del 2008.

¿Y cree que logra su objetivo -desmotivar al votante- la estrategia del PP?

Es evidente que la estrategia del Partido Popular en Sevilla, y creo que también en otras ciudades, es traer al ámbito local todos los debates que puedan tener cierta polémica en el ámbito de la política nacional. Yo lo que intento es que hablemos de Sevilla, que hablemos de los proyectos que cada uno tiene para para Sevilla, que hablemos de cómo resolver algunas de las asignaturas pendientes de Sevilla y yo creo que Sevilla merece su propio protagonismo en esta contienda electoral. Haríamos mal, flaco favor haríamos a los sevillanos si les hurtamos el debate sobre Sevilla y empezamos a hablar de cuestiones de carácter nacional, para las que ya llegará su momento cuando toquen las elecciones generales.

No parece que vaya a haber mayorías absolutas en Sevilla. ¿Incorporaría a la izquierda al gobierno municipal?



Lo importante es que la gente de izquierdas vaya a votar. Hay tres opciones fundamentales, pero que vaya a votar y que vote y que en los barrios donde hay un voto mayoritario de izquierda, se manifiesten votando. Indudablemente yo voy a pedir el voto para el Partido Socialista. Sobre el escenario que venga después de las elecciones... Yo pretendo gobernar en solitario como venimos haciéndolo hasta ahora y con acuerdos puntuales en temas tan importantes como el desbloqueo de temas urbanísticos y sacar los presupuestos adelante, que lo hemos hecho con Adelante, Izquierda Unida y en otras ocasiones con otras fuerzas políticas, pero en este momento yo lo que me planteo son dos cosas. Una: ganar las elecciones. Dos: gobernar en solitario con el máximo número de concejales.

Varios de los barrios más pobres del país están en Sevilla. ¿Qué argumentos tiene cuando va allí? ¿Qué le dice a la gente para que vayan a votar?



Que hay solución para salir de la situación de vulnerabilidad económica, de la situación de desempleo, de la situación de tener que regenerar una vivienda, un espacio público: que hay soluciones. Nosotros, dentro de nuestras limitaciones presupuestarias como Ayuntamiento, hemos dado indicios de cómo intervenir en estos barrios. Puedo hablar desde la reorganización de la Plaza de la Candelaria, la licitación de 141 viviendas en Los Pajaritos, la factoría cultural en Polígono Sur, viviendas en Torreblanca.

Son algunos ejemplos de lo que se puede hacer dentro del ámbito competencial del Ayuntamiento. Pero, más allá de esta cuestión, yo lo que reclamo para que vayamos más deprisa, para que consigamos torcer el rumbo de esos barrios, es la necesidad de que el Gobierno de España, Junta de Andalucía y Ayuntamiento, vayamos de la mano con compromisos presupuestarios potentes. De lo contrario, todo va a ser un voluntarismo. Yo, desde luego, voy a dedicar presupuestos importantes para este menester, sobre todo en materia de vivienda, de regeneración de vivienda en estos barrios. Pero es evidente que con los presupuestos de Junta de Andalucía, con los presupuestos de Gobierno de España podremos ir más rápido e intervenir en más ámbitos de estos barrios.

Se lo pidió en un mitin reciente al presidente Sánchez. ¿Tiene algún compromiso del Gobierno?



La singularidad que tiene Sevilla, que se manifiesta en que es la tercera área metropolitana, la capital de Andalucía porque lo dice el Estatuto, la capital económica y turística y también en tener esos barrios, que necesitan de una inyección importante presupuestaria... Estos son temas primordiales en la Comisión entre el Gobierno de España a través de la ministra de Política Territorial, la Junta de Andalucía a través del consejero de la Presidencia, y yo como alcalde, donde hemos estamos analizando qué alcance tendría una ley de Capitalidad para la ciudad de Sevilla como tienen otras capitales de comunidades autónomas.

Entre los argumentos para hacer viable la capitalidad de Sevilla está precisamente el resolver la situación de esos barrios y he tenido la oportunidad de trasladar a ambos presidentes, a la ministra y al consejero la necesidad de articular políticas extraordinarias para una situación extraordinaria. Si nos creemos realmente que hay una situación que hay que mejorar pues no podemos estar con convocatorias que puede producir un ministerio o una consejería cada dos o tres años. Necesitamos políticas contundentes, sólidas, de punto y seguido y sobre todo con carácter extraordinario.

¿Cómo se ha portado hasta ahora el presidente de la Junta con Sevilla? ¿Cómo cree que se portará si repite usted como alcalde?



Yo parto de una máxima y es que el presidente de la Junta de Andalucía, sea quien sea, presidente o presidenta, y el alcalde o alcaldesa, sea quien sea, de Sevilla deben de mantener una lealtad institucional porque creo que los ciudadanos nos agradecen el entendimiento, que haya acuerdo. Yo creo que he demostrado que soy reivindicativo ante el Gobierno de España y la Junta de Andalucía y que también alcanzo acuerdos, alcanzo logros para la ciudad de Sevilla: la agencia espacial, el metro, la SE-40 son algunos de estos ejemplos. Por tanto, yo en este momento lo que sí tengo es una relación fluida con el presidente, y de los asuntos que hemos puesto encima de la mesa, el más singular puede ser de la capitalidad. El candidato del PP me había contestado públicamente diciendo que no era el momento, y, sin embargo, su jefe de filas en este caso, el presidente de la Junta de Andalucía, le rectificó accediendo a constituir esa mesa de trabajo para ver el alcance que pueda tener Sevilla. ¿De cara al futuro? Pues yo espero que siga esa lealtad.

Sería para nota sacarle a un presidente de la Junta que es de Málaga la ley de Capitalidad para Sevilla

Bueno, pero la ley de Capitalidad que yo reivindico no es una ley contra contra Málaga, Granada y demás. Yo creo que las ciudades andaluzas más que competir unas con otras tenemos que colaborar y cooperar. La competidora de Sevilla en cualquier ámbito no es Málaga ni Granada. Esa concepción es muy cateta. En cuanto a la ley de Capitalidad, pongo un ejemplo. El PP de Zaragoza, que gobierna el Ayuntamiento de Zaragoza, es la última ciudad que ha adquirido ese estatus de capital. Y le ha pedido al Gobierno de Aragón 110 millones de euros de financiación extraordinaria como consecuencia de la capitalidad. Lo que no tiene sentido es que lo que pueda valer para Aragón y pide el Partido Popular no lo vayan a aplicar en el caso de Andalucía.

En Sevilla siempre ha hecho calor, pero ahora vamos a tenerlo más intenso y en periodos más largos. ¿Qué medidas propone en este tema?

Es una evidencia el cambio climático que se manifiesta con las altas temperaturas y la sequía fundamentalmente, y yo creo que es el momento de ser más contundente en las políticas, en reorientar los presupuestos e ir tomando medidas nuevas en el caso de Sevilla. Creo que ha habido demasiada distancia entre el discurso y luego las medidas vía presupuesto que se han ido desarrollando en los últimos años. Ya es la hora de la verdad en el tema de la lucha contra el cambio climático. Eso exige más sombras, hacer otro tipo de urbanismo, no hacer plazas duras, reurbanizar con nuevos materiales como el caso de Torneo o la Cruz Roja o la Avenida del Greco. Descarbonizar por así decirlo, utilizar otra fuente de energía. En la flota de autobuses lo estamos haciendo, en el alumbrado público lo estamos haciendo y en los edificios públicos lo estamos haciendo.

Creo que cada uno, en el ámbito de su competencia, tiene que ir tomando medidas que suponen un antes y un después con respecto a hace años. Hemos puesto el coche en marcha. Hemos adquirido compromisos internacionales. Llevo en el programa crear un gran cinturón verde de carácter metropolitano que enlace, digamos, las distintas zonas verdes. Es evidente que necesitamos más árboles en la ciudad de Sevilla, necesitamos más sombra y también me parece muy relevante que en el caso de la sequía -que es lo que nos está golpeando en este momento- sigamos con las políticas de ahorro, sigamos con las políticas de eficiencia con todo el programa que estamos haciendo de transformación digital de los contadores para detectar en tiempo real cualquier fuga que haya en cualquier domicilio, haciendo inversiones en nuestra red de abastecimiento y haciendo inversiones como las recientemente aprobadas por el Ayuntamiento de Sevilla la semana pasada: 40 millones de euros para potabilizar la calidad de nuestras aguas.

¿El tema de la turistificación lo analiza desde el punto de vista de problema a resolver o cómo lo ve?

Es evidente que el turismo es uno de los pilares económicos de la ciudad de Sevilla y es evidente también que se está manifestando entre otros efectos con una ciudad atractiva para la inversión hotelera de cuatro y cinco estrellas y para los congresos, convenciones y los grandes eventos musicales y de otro tipo como pueden ser los Grammy o los Goya. O sea, la ciudad está posicionada de una manera muy competitiva. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que corregir en este momento para evitar una contestación de los ciudadanos ante el turismo? Hay que buscar ese equilibrio y ese equilibrio supone limitar y prohibir los pisos turísticos en alguna zona donde hay un desequilibrio entre la gente que reside en esos barrios y la gente que utiliza los pisos como alojamiento turístico.

Creo que eso hay que corregirlo. Nosotros hemos hecho los deberes en esta dirección y es un ejemplo para otras ciudades. Hemos modificado el PGOU para que todos los condicionantes que se le exige a un hotel, a una pensión, a un hostal, se le exija a un piso turístico, porque entendemos que el piso turístico es una actividad económica, no es una actividad residencial. Ahora bien, esa medida es insuficiente, necesitamos el decreto de la Junta que va a salir y que permita no otorgar más licencias de pisos turísticos.

La Junta ha recurrido varios PGOU que han regulado el turismo. ¿Qué medidas lleva ese decreto?

La Junta, en un ejercicio de incoherencia total, ha recurrido esa modificación del PGOU por la que intentamos establecer unas limitaciones y ordenar el crecimiento de los pisos turísticos.

Lo que debe de permitir es declarar algunas zonas como se hace con los bares a la hora de otorgar licencias. Si está acústicamente saturada, eso hace que tú no des más licencias. Lo que le pido a la Junta es que en aquella zona donde exista un desequilibrio a favor de los pisos turísticos, que permita no otorgar más licencias. ¿Quién otorga las licencias? La Junta de Andalucía porque es la que inscribe en el registro de turismo. El modelo es como la Zona Acústicamente Saturada de los bares, que cuando se considera que hay una hay una confluencia de bares que por el tema del ruido lesiona el interés general, pues permite que no se dé licencia. Aquí hagamos lo mismo. Cuando se está lesionando el interés general porque se produce un alza en el precio de alquiler y se expulsa a los vecinos de esos barrios, pues que sencillamente la Junta no dé más licencias.

¿Cuál será su primera medida si logra repetir como alcalde?

La legislatura, el mandato, quiero que tenga un protagonista claro: los barrios de Sevilla. Creo que la ciudad va como un tiro en cuestiones de superar las grandes infraestructuras de transporte que eran nuestras chinas en el zapato, con buenas noticias como la agencia espacial y perspectivas económicas importantes, no solamente en el turismo, sino también en sectores como energías renovables, el tema aeronáutico, el tema espacial. Me quiero volcar con esa filosofía de la ciudad de los 15 minutos que abandera un profesor colombiano, Carlos Moreno, que asesora, entre otros ayuntamientos, al de París, y que lo que intenta es configurar la ciudad como si fueran pequeñas ciudades, de tal manera que uno para la actividad deportiva, para la actividad cultural, para los temas de sanidad, para servicios sociales, para disfrutar de un espacio público, de una zona verde, para una tramitación no tenga necesariamente que venir al centro.

Creo que eso es un cambio copernicano en la propia configuración de la ciudad y por tanto me gustaría ir configurando la ciudad. ¿Qué es lo que me demandan los vecinos sobre todo los barrios más alejados del centro porque el centro también es un barrio? Equipamientos deportivos, culturales y calidad de vida, en definitiva. Porque hay barrios, algunos más, otros menos, que con zonas verdes, con espacios públicos amables, con una red de transporte fluida, con bibliotecas, con pabellones de deporte, son pequeñas ciudades. Y eso se llama calidad de vida.