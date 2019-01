Los Presupuestos Generales del Estado han llegado al Congreso sin los apoyos de sus principales socios. El partido morado da como plazo al Gobierno la tramitación de los Presupuestos para que inicie todas las medidas acordadas entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Si llega la votación y el Ejecutivo no ha comenzado las modificaciones de los once puntos que denuncian que el Gobierno está incumpliendo, Podemos asegura que votará en contra. Entre ellos, está garantizar la bajada de la factura de la luz y limitar el precio del alquiler en las zonas tensionadas.

Irene Montero, la portavoz de Podemos en el Congreso, ha aclarado en el Congreso este plazo: "Las medidas acordadas en el pacto tienen que estar iniciadas en su desarrollo antes de la aprobación de los Presupuestos. Es necesario que se lleven a cabo todas y cada una de las medidas que se firmaron", ha asegurado ante los medios de comunicación.

La coportavoz del partido morado en la Cámara Baja, Ione Belarra, también ha explicado que en los próximos dos meses y medio que dura el trámite parlamentario, el Gobierno tiene tiempo para iniciar estas medidas. Belarra ha explicado que el Ministerio de Hacienda "está haciendo esfuerzos" pero que al Ejecutivo todavía le falta "voluntad". Sin embargo, sí han explicado que no bloquearán el trámite parlamentario hasta que llegue la votación.

Las medidas que ahora mantienen a Podemos "lejos del 'sí'" corresponden, principalmente, a las materias de vivienda, luz, empleo y justicia. "En un momento en el que hay más desahucios por impago del alquiler que por las hipotecas, el Gobierno no está cumpliendo con las medidas para limitar la burbuja del alquiler. Estamos encontrando muchas dificultades para tocar los beneficios de las eléctricas y se pueda reducir la factura de la luz. Además, este borrador tampoco recoge el modelo de permisos de paternidad y maternidad que demanda Unidos Podemos impidiendo que padre y madre puedan repartirse el tiempo", ha alegado Belarra.

La portavoz adjunta del grupo parlamentario de Unidos Podemos, Ione Belarra (c), junto los diputados Segundo González (d), Yolanda Díaz (i), Eva García Sempere (2i) y Lucía Martín (2d), durante la rueda de prensa ofrecida hoy en el Congreso, en una jornada marcada por la presentación por parte de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de los Presupuestos Generales del Estado 2019 a la presidenta de la Cámara, Ana Pastor. EFE/Emilio Naranjo

Lucía Martí, la portavoz de En Comú Podem, ha puesto el foco sobre la vivienda reconociendo que los Presupuestos sí recogen el aumento en la partida de vivienda un 40%, pero que el Real Decreto de vivienda no incluye las medidas sobre la limitación del alquiler para que los Ayuntamientos puedan regular las subidas de precios abusivas. Esta medida es "imprescindible" para el grupo confederal. Además, Martí ha hecho un llamamiento a ERC y PDeCAT para "que no se pongan de perfil" y se sumen a "esta presión" para que el acuerdo se cumpla. Las formaciones catalanas todavía se mantienen públicamente en el 'no' ante los Presupuestos aunque hay divisiones internas sobre su sentido del voto.



Podemos critica al Gobierno los incumplimientos pero reconocen que los PGE "dejan atrás la época de los recortes"

Otras "incumplimientos" que han recriminado al Gobierno son los que tienen que ver con empleo y Seguridad Social. Yolanda Díaz, la portavoz de En Marea, ha criticado que no se ha garantizado la revalorización de las pensiones por ley así como medidas que no se han llevado a cabo sobre el subsidio como cumplir con la base de cotización, evitar que se excluyan a las trabajadoras fijas-descontinuas o eliminar la parcialidad en el subsidio. Y, respecto a la materia de justicia, Eva García Sempere, de Izquierda Unida, ha criticado que, aunque hay algunos avances, las propuestas del Gobierno son "insuficientes" como ocurre con la derogación de algunos puntos de la Ley Mordaza que se encuentra en fase de ponencias.

Pero, a pesar de todas las críticas, han lanzado un guiño al Gobierno. Aseguran que todavía hay tiempo para remendar los "incumplimientos" y Segundo González, diputado de Podemos y portavoz de empleo, ha celebrado que son unos Presupuestos que "dejan atrás la época de los recortes del PP".