Aragonès da por hecha la amnistía y exige a Sánchez un compromiso con el referéndum

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ya da por hecha la amnistía a los encausados y condenados independentistas y exige al candidato del PSOE a la investidura, Pedro Sánchez, ir más allá y alcanzar un acuerdo en los próximos cuatro años para celebrar un referéndum.

"La amnistía es inevitable y va a pasar", ha afirmado Aragonès en el debate de política general en el Parlament. El mismo día que el Congreso celebra el debate de investidura –previsiblemente fallido– del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, Aragonès ha aprovechado para lanzar mensajes directos a Sánchez, que depende de los votos de ERC y Junts para repetir como presidente del Gobierno. "Sánchez debe comprometerse a que encontraremos entre todos la vía para que la ciudadanía de Catalunya vote", ha apuntado.

El president sacó pecho de los resultados de las elecciones generales en Catalunya, de los que dijo que "frenaron la amenaza de la derecha y la extrema derecha" en España e insistió en que Feijóo, que no dispone de votos suficientes , perderá la votación de su investidura: "Fracasará porque Catalunya lo habrá derrotado".

"Escena 25"

En un discurso que ha durado poco más de dos horas, Aragonès ha fijado las prioridades del curso político que ahora comienza, con especial énfasis en el conflicto con el Estado pero con espacio también para medidas sociales y económicas, además del impulso del catalán en todos los ámbitos.

Algunas de las medidas más destacadas han sido el anuncio de la ampliación del programa de cultura para jóvenes "Escena 25" a "Escena 30" –hasta los 30 años–, el impulso de un plan para garantizar el derecho a ser atendido en catalán en la sanidad pública y también la consolidación del vale escolar con su extensión a estudiantes de Secundaria, aunque se reduce de 100 a 70 euros.

Conflicto político

"Nos decían que la amnistía era imposible y ahora ya no lo es. Es necesario que Sánchez tome nota del grave error de no aprovechar la fuerza que nos han dado las urnas, y es necesario hacerlo con la máxima unidad".

Sitúa a la amnistía como punto de partida para la negociación del referéndum

Con este mensaje Aragonès se ha dirigido al candidato del PSOE, pero también a Junts, de cara a unas negociaciones que tienen previsto empezar "oficialmente" con el fracaso de la investidura de Feijóo esta semana.

Aragonès ha fijado la amnistía como cuestión indispensable para la investidura y la ha situado desde el 9-N hasta el 1-O y el día de hoy. En este sentido, prevé poder recibir en la Generalitat al expresident Carles Puigdemont y también a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en los próximos meses.

Sin embargo, ha recordado que el conflicto no es sobre la amnistía sino sobre la soberanía de Catalunya: "No es un problema de convivencia ni de encaje, no se puede resolver hablando de un reencuentro", ha dicho. En este sentido, vincula a la amnistía no a un punto final del conflicto, sino a un punto de partida para negociar el referéndum.

"Estamos dispuestos a ganar un referéndum y a perderlo"

De esta forma, ha reclamado a Sánchez acordar en los próximos cuatro años la forma de ejercer el derecho a la autodeterminación. "Estamos dispuestos a ganar un referéndum pero también estamos dispuestos a perderlo si así lo decide la ciudadanía", ha asegurado.

Aragonès no renuncia al llamado "acord de claredat" –inspirado en el caso del Quebec– para acordar sus términos, anunciado en el debate de política general del año pasado, aunque ningún otro partido apoyó la idea.

El catalán, "pilar esencial"

En los próximos meses se presentará el Pacte Nacional per la Llengua

A lo largo de todo su discurso, Aragonès ha remarcado en varias ocasiones el papel "central" del catalán en la obra de gobierno, tanto en lo que se refiere al impulso de su uso con campañas como la de "Provem-ho en català. Molt per parlar, molt per viure" como por su rol "cohesionador" de la sociedad.

"Durante un tiempo no hemos cuidado la lengua como era necesario", ha reconocido, y la consecuencia es la bajada año tras año de su uso social. Por eso el Govern ha impulsado o lo hará próximamente acciones como la incorporación de series en catalán a las plataformas o el nuevo canal para niños y jóvenes SX3 de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

Además, en los próximos meses, el Pacte Nacional per la Llengua quiere fijar las prioridades en el futuro. Asimismo, Aragonès ha anunciado que trabajan en un plan para garantizar el derecho a ser atendido en catalán en la sanidad pública.

El déficit fiscal, principal freno económico

Ante cerca de un 60% de cumplimiento de las medidas del plan de gobierno, Aragonès ha repasado las principales acciones de los departamentos, aunque ha destacado que el déficit fiscal se sitúa como el principal "freno" a las políticas de la Generalitat con 22.000 millones de euros.

Además, también ha hablado de Rodalies y la afectación diaria a miles de ciudadanos por los retrasos e incidencias, y volvió a reclamar el traspaso integral del servicio al Govern. Tanto éste como el déficit fiscal son dos cuestiones que también están sobre la mesa de las negociaciones por la investidura.

Más allá de eso, Aragonès ha dado pinceladas del trabajo realizado hasta ahora, como el refuerzo de los servicios públicos con la contratación de personal médico, docentes y la apertura de más de 1.600 plazas de Mossos d'Esquadra.

Las negociaciones por los presupuestos de 2024 están muy atrasadas

La aprobación de los presupuestos permitió actualizar el Índice de Renta de Suficiencia (IRSC), una medida por la que Aragonés se ha felicitado y que ha remarcado que llega a miles de beneficiarios de prestaciones públicas. Las negociaciones por las cuentas del próximo año están muy atrasadas pero Aragonès ha dejado entrever que hablará con los socios del año pasado. Las cuentas se aprobaron con los votos de Comuns y PSC.

El impulso del Plan 2024-2030 en salud mental, uno para promocionar el deporte femenino y el éxito de haber alcanzado el Pacte Nacional per la Indústria han sido algunos de los hitos que ha listado Aragonés. El Govern también sacará adelante el Pla Nacional per frenar les violències masclistes, que supondrá un "cambio cultural".

Además, Aragonès ha anunciado que trabajan en la creación de un cuerpo diplomático propio para consolidar la labor exterior, que ya cuenta con representación en 72 países. Un plan de regreso para los catalanes que se fueron a trabajar fuera a raíz de la crisis es otro ámbito de trabajo del Govern para los próximos meses.

Por último, la memoria también ha sido uno de los temas destacados, y Aragonès ha recordado que en breve se aprobará la Ley de Memoria Democrática y también se relanzará el Memorial Democrático.