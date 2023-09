Debate de investidura de Feijóo, en directo: el líder del PP propondrá introducir el delito de "deslealtad institucional"

Mertxe Aizpurua (Bildu): "Ha habido conversaciones con todos los grupos"

La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, explica en La Hora de La 1 que por el momento sólo ha habido una toma de contacto entre las formaciones: "Lo que se dice negociar, no. Ha habido conversaciones con todos los grupos pero creo que hasta que no se despeje esta no incógnita de la no investidura de Feijóo no empezaremos a negociar en serio".