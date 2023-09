Sumar se distancia del tono del PSOE en la investidura y Feijóo hurga en sus tensiones internas

"La gente no se merece esto, no estamos hablando de la política útil, sino de la política como problema", advierte Marta Lois. Feijóo defiende que el Gobierno señaló a Irene Montero por el 'solo sí es sí' "para no asumir su responsabilidad".