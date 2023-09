Así te contamos en directo la fallida votación de la investidura de Feijóo

Aitor Esteban, contra Feijóo: "Puede estar usted muy orgulloso de haber ganado, pero no ha llegado. Se quedó con un palmo de narices"

El diputado y portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha querido replicar de nuevo a Alberto Núñez Feijóo, visiblemente cabreado por los ataques del presidente del PP a su estrategia. "Puede estar usted muy orgulloso de haber ganado, pero no ha llegado. No ha llegado. Se quedó con un palmo de narices con el resultado. Por lo tanto, ha fracasado", le espetó desde la tribuna. Y remachó: "No sé si habrá investidura, desde luego parece que la suya no". "En Madrid lo que oí el otro día fueron unos cuantos gritos en favor de alguien, y no era precisamente su nombre el que coreaban", le dijo también, refiriéndose a Isabel Díaz Ayuso.