El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dé explicaciones de una vez por el caso de espionaje político y ha cargado contra la ministra de Defensa, Margarita Robles, por sus declaraciones "insuficientes y contraproducentes".

En declaraciones a los medios en el Palau de la Generalitat, con motivo de la Diada de Sant Jordi en Catalunya, Aragonès ha considerado "inadmisible que aún no haya explicaciones claras" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el caso de espionaje a una sesentena de líderes independentistas a través del sistema Pegasus.

"Hoy es un día para celebrar la cultura y vivirla con alegría, pero es evidente que no podemos sustraernos del caso de espionaje más grave que se ha conocido en democracia", ha dicho Aragonès, que ha considerado que esta "intromisión necesita explicaciones".

"No tienen ningún tipo de sentido que el presidente del Gobierno no haya ofrecido una explicación. Y las explicaciones de la ministra de Defensa son insuficientes y contraproducentes, porque decir que el CNI no se puede defender... quien no se puede defender son la sesentena de personas que hemos visto nuestra intimidad espiada y expuesta a terceros que quieren condicionar la vida política de este país", ha denunciado.

Una vida política que, ha advertido, "no la condicionará ningún espía ni ningún Gobierno que no da explicaciones", por lo que ha exigido "toda la transparencia y que se asuman responsabilidades".

El presidente catalán ha dicho que no hay novedades sobre la petición que hizo a Sánchez de una reunión cara a cara, pero ha dejado claro que, "más allá del formato, no se trata de solucionar el caso de espionaje con la foto de una reunión".

"Hacen falta explicaciones y transparencia y que las personas afectadas sepan qué ha pasado, quién ha ordenado espionaje, a quién se ha espiado, qué se ha hecho con estos datos y con autorización de quién", ha sentenciado.

La respuesta de Díaz

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este sábado que el Gobierno "está trabajando" para preservar el "diálogo" con la Generalitat de Catalunya.

En declaraciones a los periodistas en el tradicional desayuno con motivo de la Diada de Sant Jordi organizado por el Ayuntamiento de Barcelona, Díaz ha señalado que la denuncia de espionaje a más de 60 dirigentes independentistas a través del programa de ciberespionaje Pegasus no debe estropear la relación con la Generalitat.

"La política es dialogar. Lo otro no tiene ningún sentido, ya lo hemos vivido en Catalunya durante demasiado tiempo", ha remarcado. Aunque ha señalado que debe ser "discreta", ha garantizado que "el Gobierno de España está trabajando" para facilitar ese diálogo: "Vamos a encontrar salidas, como siempre hacemos".

Díaz ha reconocido que "la situación es grave", pero "justamente porque es grave exige diálogo, diálogo y diálogo" y ha explicado que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien habla "permanentemente" y mantiene "una magnífica relación", está trabajando también en "un tema que es de máxima importancia para el conjunto del país y sobre todo para las democracias contemporáneas".

"Tengamos cuidado con lo que está pasando. La democracia hay que cuidarla todos los días", ha recalcado la vicepresidenta, en alusión a la denuncia de espionaje político. Según Díaz, "con que sea espiada una persona en nuestro país, es de máxima gravedad".

"Yo soy ministra de Trabajo y hemos tenido un ataque al Servicio Público de Empleo, que ha puesto en riesgo los derechos de los españoles y las españolas", ha recordado, antes de añadir: "Sé muy bien de lo que estoy hablando".

Por ello, ha apostado por abordar este asunto "con toda la seriedad y toda la preocupación", con la "convicción de que el Gobierno de España está trabajando con seriedad y con rigor".