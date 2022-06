Argelia congela el comercio exterior con España tras la traición al Sáhara y suspende el tratado de amistad vigente desde hace 20 años. Dice Argelia que lo que ha hecho España es "una violación de sus obligaciones legales, morales y políticas como poder administrador del territorio". Y parece que algo de razón tienen...

¿En qué se concreta todo esto? Pues de momento en que los bancos argelinos tienen orden de congelar las domiciliaciones y las operaciones de comercio exterior de productos y servicios de y hacia España a partir del jueves 9 de junio. Gran noticia para las empresas españolas que operan en Argelia.

Pedro Sánchez y José Manuel Albares tomaron el pasado 18 de marzo una decisión que marcará para siempre su legado en la política exterior de nuestro Estado: Respaldar la propuesta marroquí de autonomía sobre el Sáhara traicionando así nuestro compromiso histórico con el derecho de autodeterminación de los saharauis, reconocido por las Naciones Unidas.

Albares parece que no se da por enterado y dice que el deseo del Gobierno de España es tener las mejores relaciones con el Gobierno de Argelia. Está muy bien desear pero no basta. Yo desearía estar tan cachas como Juan Diego Botto, pero para eso hay que hacer pesas… y tener la percha de Juan Diego Botto, que ni Albares ni yo tenemos todavía. Ha dicho también Albares que le encantaba el tratado de amistad, con todos sus contenidos y principios, con Argelia. Claro, pero mucho que te encante a ti, amigo Albares, si la contraparte se baja pues que a ti te encante no tiene gran relevancia.

Teresa Ribera ha dicho por su parte que Argelia "sigue siendo un país muy importante". Gran reflexión, amiga vicepresidenta. Argelia ciertamente es muy importante, estamos de acuerdo. Y ha añadido que "estamos disponibles para recuperar una excelente relación como corresponde entre vecinos". Reconocerán conmigo que el lenguaje de la diplomacia a veces permite giros increíbles para no darte por aludido por la realidad. Cuando le han preguntado a la vice cuarta si esto va a afectar a la renegociación de los contratos de aprovisionamiento de gas en curso, Teresa Ribera ha dicho que "tiene poco sentido especular con hipótesis". Hombre, si un Estado del que depende tu suministro de gas te dice "hasta luego Mari Carmen" igual especular sobre lo qué puede pasar puede ser razonable pero en fin…

Pedro Sánchez, el pasado 7 de abril, en Rabat, dijo tras verse con el rey Mohamed VI, un ejemplo de demócrata y defensor de los derecho humanos a la altura de Juan Carlos I, que "47 años de conflicto irresuelto en torno a la cuestión saharaui deberían ser suficientes para entender que tenemos que mover nuestras posiciones". El problema presidente, es hacia donde te mueves y quien te acompaña. De momento en España ningún partido apoya al PSOE. Ni la derecha, ni la izquierda. Pero es que ni siquiera todo el PSOE estuvo de acuerdo con la traición a los saharauis.

Es evidente que la relación de España con Marruecos es estratégica por muchas razones pero da la impresión de que ha habido cierto "pagafantismo" en este caso. Marruecos pidió la cabeza de González Laya porque nuestro gobierno dio atención medica a un líder saharaui con pasaporte español que moría de Covid. Se entregó en bandeja de te moruno la cabeza González Laya y vinieron Albares y su diplomacia francesa a solucionar los problemas. Juzgues ustedes los resultados.

Posdata: A los que dicen que Podemos debería salir del gobierno por la traición al PSOE al Sahara, les digo: Ya… eso es lo que querrían el PSOE, el PP, los poderes mediáticos y los tertulianos progres de Ferreras.