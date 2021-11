Uno de los arrepentidos de 'Gürtel' implica a Cristina Cifuentes y a Pío García Escudero en la trama

A escasos días de que en la Audiencia Nacional comience el juicio por los negocios de la red Gürtel en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), caso que estalló en 2009, los magistrados han recibido un nuevo escrito de confesión de uno de los acusados, el que fuera jefe de campaña del PP del municipio Tomás Martín Morales.

Tomás Martín Morales, también ex gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de Boadilla del Monte, reconoce los hechos que le imputa la Fiscalía pero también implica en ellas a la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes y al ex presidente del PP Madrid Pío García Escudero, un histórico de la formación.

En un escrito del 11 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, Martín Morales admite haber cometido delitos de cohecho, prevaricación, asociación ilícita, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, contra la Hacienda pública, falsedad documental, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.

La forma de actuar, confiesa Martín Morales, era muy sencilla: consistía en adjudicar contratos a las empresas del Grupo Correa desde las entidades públicas de Boadilla del Monte a cambio de comisiones que, según manifiesta, revertían también en el Partido Popular.

En este sentido, Martín Morales reconoce que "la precampaña para las elecciones municipales de 2003 y la precampaña y campaña de 2007 del PP en Boadilla del Monte se han sufragado gracias a pagos de contratistas a través del dinero que conseguía de los mismos Francisco Correa".

Y es aquí, en la financiación de esas precampañas electorales del PP de Madrid, donde entra en juego Cristina Cifuentes. Así lo cuenta Martín Morales: "En las reuniones previas a los procesos electorales a las que se citaba a los jefes de campaña en la planta 1ª de Génova 13, sede regional del PP de Madrid, los responsables regionales de coordinación de campañas, creo recordar que Guillermo Ortega en 2003 y Cristina Cifuentes en 2007, siempre ponían de manifiesto que las campañas no debían pasar oficialmente los límites, sugiriendo que se llevaran a cabo en efectivo"-

De hecho, Martín Morales reconoce haber recibido 1,3 millones de euros, en su mayor parte, dice, para sufragar gastos de las candidaturas de González Panero, aunque también para su propia "esfera personal".

Además, Martín Morales también señala directamente a García Escudero. "Correa presumía de ser su amigo y decía que los adjudicatarios de las obras eran recomendados por el señor García Escudero y que se financiaba así al partido regional", sostiene.

De acuerdo con el ex gerente de la EMSV, una de las piezas esenciales de la 'Gürtel' en Boadilla del Monte, conoció a Correa en 1996 y se le presentó como "amigo personal de los dirigentes del PP", asegurándole que tenía una "amistad estrecha" con Francisco Álvarez Cascos, Alejandro Agag, Luis Bárcenas, Juan Carlos Vera, Gerardo Galeote, Arsenio Fernández de Mesa y Jesús Sepúlveda, además de con García Escudero.

Tras esta confesión, Martín Morales solicita que se le rebaje la eventual pena a 6 años y tres meses de cárcel, a pocos días de que comience el juicio por la pieza Boadilla de la trama Gürtel, cuya sesión inaugural está prevista para el 16 de noviembre y que cuenta ya con una docena de confesiones.