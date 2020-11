Inés Arrimadas ha revelado que su formación finalmente votará 'no' a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "La tramitación de los presupuestos llega a su fin", ha señalado la líder de Cs en rueda de prensa del Congreso. "Votaremos que no porque no cumplen con los requisitos necesarios para que un partido de centro y moderado los pueda apoyar".

Hace apenas dos días el portavoz adjunto de los naranjas, Edmundo Bal, aseguraba que Cs no se iba a borrar de la negociación hasta la próxima semana, que es cuando se votan los Presupuestos en el pleno del Congreso. Sin embargo, Cs ha cambiado de opinión después de que la Comisión de Presupuesto haya aprobado el dictamen, con el voto en contra de los naranjas, y se haya formalizado el apoyo de ERC a las cuentas públicas.

Arrimadas ha presumido de que gracias a la negociación de su partido el Ejecutivo no ha incluido algunas cuestiones en los Presupuestos "que hubieran perjudicado claramente a los españoles". Sin embargo, esto no ha sido suficiente para que los naranjas dieran su 'sí o su abstención. "Para tener el sí de Cs el Gobierno tenia que cumplir con una serie de líneas naranjas", ha dicho. "Sánchez ha elegido la radicalidad en lugar de la moderación".

Aun así, la presidenta de Cs seguirá teniendo su mano al Gobierno para el resto de la legislatura. "Cs va a seguir siendo útil al Gobierno, siendo útil a los españoles", ha señalado, tras ser preguntada sobre el papel de Cs en el futuro. "Los españoles van a seguir viendo que en el Congreso hay un partido que piensa en España. Hay partidos que quieren que todo vaya fatal para que les voten a ellos, pero habrá un partido que seguirá siendo responsable, Ciudadanos". Arrimadas ha señalado que Cs seguirá esa estrategia pactista "no solo a nivel nacional", sino también a nivel autonómico y municipal.

PP, Cs y Coalición Canaria votan en contra del dictamen

El PP, Ciudadanos y Coalición Canaria (que tiene el voto del heterogéneo Grupo Mixto) han votado en contra de los Presupuestos mientras que el PDeCAT, representante del Grupo Plural, ha optado por ejercer su derecho a no votar. Tampoco ha votado Vox, en su caso por ausencia voluntaria, como en el resto de sesiones de la comisión.

Durante esta fase de comisión, las cuentas han incorporado enmiendas de Esquerra Republicana, el PNV, EH-Bildu, Más País, Compromís, Teruel Existe, y Nueva Canarias, mientras que el PSOE y Unidas Podemos ha rechazado toda enmienda que no fuera de sus socios presupuestarios, a excepción de una enmienda de Ciudadanos.

A partir de ahora, los Presupuestos pasan al Pleno del Congreso, donde cada ministro defenderá desde el lunes cada una de las secciones, que serán votadas junto al resto de enmiendas que quedan 'vivas' por haber sido rechazadas hasta ahora.

En el Pleno no habrá votación de conjunto, con lo que la votación de cada sección presupuestaria será determinante, ya que rechazar las cuentas de un Ministerio supondrá tumbar todo el proyecto presupuestario. En odo caso, el gobierno no precisa mayoría cualifiada y ya tiene atado el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara con PNV, ERC, Compromís y el previsible voto de Bildu.