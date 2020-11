El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado una defensa este miércoles del acuerdo alcanzado con ERC para que la formación catalana apoye la tramitación de los Presupuestos para 2021, que incluye un compromiso para acabar con el dumping fiscal de la Comunidad de Madrid. Tras el anuncio del pacto, la presidenta del Ejecutivo madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido de que hará "lo que haga falta" para que "no se toquen los bolsillos de los madrileños" para pagar "la corruptela del independentismo".

"Este es un debate que no obedece a una cuestión meramente ideológica. Hay declaraciones de presidentes autonómicos del PP, que son conscientes de que tenemos un problema fiscal. La cohesión también debe ser territorial, no solo social, y por eso el reto demográfico recae en una de las vicepresidencias. La armonización fiscal es una tarea a nivel europeo que también se tiene que producir en determinados territorios en nuestro país", ha defendido el presidente del Gobierno.

Sánchez ha realizado estas declaraciones durante una comparecencia conjunta con el presidente del Consejo de Ministros de Italia, Giuseppe Conte, tras la celebración de la XIX Cumbre bilateral de España e Italia en el Palacio de La Almudaina de Palma Mallorca.

El martes, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, anunció que su partido había llegado a un acuerdo con el Ejecutivo para apoyar el proyecto presupuestario que se encuentra en tramitación en el Congreso. Entre las condiciones que habría aceptado el Gobierno está la de crear de un comité bilateral para una reforma fiscal "justa y progresiva" que incluye la puesta en marcha de un grupo de trabajo para desarrollar un impuesto a las grandes fortunas y otro grupo de trabajo para acabar con el dumping fiscal de Madrid, con el objetivo de "acabar con el paraíso fiscal que la derecha se ha montado en Madrid y que supone un grave perjuicio para la clase trabajadora", aseguró Rufián.

El acuerdo hizo saltar los resortes del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y su presidenta salió al paso del anuncio, al igual que el consejero de Hacienda del territorio, Javier Fernández-Lasquetty, que advirtiño de que "si socialistas e independentistas pretenden eliminar las bajadas de impuestos que hemos hecho aquí en la comunidad en impuestos como Sucesiones o como Patrimonio, que sepan que van a tener enfrente, desde luego, a la comunidad pero sobre todo a los madrileños".

El presidente del Gobierno ha insistido en que "la igualdad de oportunidades en todos los territorios y se viva donde se viva" es un criterio y un objetivo "con el que creo que Ayuso y todos estaremos de acuerdo". "Si habla con presidentes autonómicos del PP también le dirán que tenemos que resolver el problema de la armonización fiscal. El Gobierno no es solo coherente con una línea ideológica, sino que también hay gobiernos autonómicos que están de acuerdo en armonizar fiscalmente nuestro país", ha concluido Sánchez.

Por otra parte, Sánchez también se refirió a la situación de la Covid-19 en España y quiso lanzar un mensaje esperanzado, destacando que el estado de alarma ha tenido utilidad y está bajando la curva, a la vez que aseguró que con el inicio de la vacunación, "estamos en el principio del fin de la pandemia", dijo.

Sánchez no quiso pronunciarse sobre cuáles serán las restricciones durante las fechas navideñas e indicó que confía en que se llegue a un acuerdo en el Consejo de Política Territorial. No obstante, defendió la propuesta hecha por el Gobierno y explico que la restricción de poder reunirse sólo seis personas no es por capricho, "es lo que recomienda los expertos", dijo.

El presidente también se refirió al problema de inmigración, y aseguró que es partidario de abrir este debate en la Unión Europea, a la vez que consideró "insuficiente" la propuesta realizada de la UE.

Para Sánchez, el problema no está sólo en el control de fronteras, sino las mafias que trafican con seres humanos y ponen en peligro miles de vidas. Según explicó, la política migratoria es multidimensional y hay que tener en cuenta muchos factores para afrontarla con eficacia.