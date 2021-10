La Audiencia Nacional sigue sin investigar quién es 'M. Rajoy' en los 'papeles de Bárcenas'

La Audiencia Nacional condenó este jueves al extesorero del PP, Luis Bárcenas, y al propio partido por las obras realizadas en Génova con dinero negro. Sin embargo, se sigue sin investigar quién es M. Rajoy en los papeles de Bárcenas. Los magistrados aluden a contradicciones y "errores" en la declaración del extesorero para no seguir esta línea de investigación, pero al mismo tiempo reconocen que estas discordancias "no impiden valorar su testimonio".

En concreto, Bárcenas ha sido condenado a dos años de cárcel mientras que el partido conservador es responsable civil subsidiario de 123.669 euros del extesorero por el impuesto de Sociedades de 2007 de la empresa Unifica, que acometió la reforma de la sede. Entre las cuestiones que tampoco se investiga, se encuentran los pagos en b destinados a las sedes del PP de La Rioja y de Pontevedra.

En la sentencia, se apunta a "discordancias y errores" en las anotaciones del extesorero del PP. Además, se señala "la falta de explicación o explicación contradictoria o poco lógica del acusado Sr. Bárcenas a algunos de los apuntes y saldos por los que ha sido interrogado, impide dar una validez total al conjunto de tales documentos y al testimonio de aquel, aun habiendo reconocido los hechos por los que le acusa el Ministerio Fiscal".

En este sentido, los magistrados de la sección segunda de lo Penal de la Audiencia José Antonio Mora, Fernando Andreu y María Fernanda García sostienen que estas discordancias se aplican "en las explicaciones dadas acerca de las anotaciones de 2008, hojas 14 y 15, concretamente acerca de porqué en una aparece el nombre de 'M Rajoy' y en otra no, además de no coincidir el cuadre de saldos".

Afirman que esta situación "obliga a valorar su testimonio con cautela y admitirlo en la medida que venga corroborado con otras pruebas". En el fallo, se establece que apoyan en los documentos recabados e informes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ya que contienen "las correlaciones o correspondencias encontradas entre los papeles y la contabilidad oficial u otros hechos que han ocurrido en la realidad y son totalmente coincidentes".

Sin embargo, en la misma sentencia afirman que estas contradicciones por las que no se investiga quién es M. Rajoy "no impiden valorar su testimonio". Destacan que Bárcenas "primero intentó disimular su autoría, unos meses después ya el 15 de julio de 2013 la reconoce y relata todo lo relativo a la llevanza de la contabilidad b y las entradas y salidas con distintos destinos, la que mantiene pero da alguna explicación distinta respecto a algún apunte. Ahora bien, tales contradicciones si bien deben tenerse en cuenta no impiden valorar su testimonio".

La sentencia destaca que los peritos de la UDEF otorgan a los papeles de Bárcenas "una verosimilitud desde la visión de conjunto que tienen de toda la

investigación [...] pero admiten que sólo han podido verificar documentalmente

parte de los apuntes". Mientras que los peritos de la IGAE "aun negándole valor contable, por ser una contabilidad chapucera, llena de incoherencias y de errores, admiten que contienen o reflejan acontecimientos que han podido acreditar que son reales".