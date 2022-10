Ayuso reconoce ahora que tuvo el "mando único" de las residencias de mayores

"Hicimos lo que estaba humanamente en nuestra mano. Puedo estar orgullosa de todo lo que se aprendió", espetó este lunes por la noche la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acerca de la gestión de las residencias de mayores en esta región, donde murieron más de 7.000 personas durante los peores meses de la pandemia, marzo y abril de 2020, sin recibir atención hospitalaria.

Y, como ya reconoció en un lapsus en junio de hace dos años, Ayuso aseveró en una entrevista en El cascabel de Trece que tuvo que "crear un mando único para ejercer de verdad". "Con este mando único lo que hicimos fue que las competencias pasaran también al consejero de Sanidad, de Presidencia y yo al frente de esto. De esta manera pudimos conocer cuántos residentes había afectados en cada residencia, que se pudiera contactar con las familias para darles el avance de la situación o el pésame", añadió la presidenta madrileña.

Estas nuevas declaraciones de Ayuso contradicen la versión que tanto el PP como la dirigente madrileña han repetido desde hace dos años y medio, es decir, la Comunidad de Madrid asume que tuvo el "mando único" de las residencias y no el ex vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias.

No obstante, durante la entrevista, la dirigente popular dedicó casi 25 minutos a echar balones fuera sobre su actuación al frente de la pandemia como presidenta de la Comunidad de Madrid a pesar de ostentar las competencias en materia de Sanidad. Con todo, volvió a culpar al Ejecutivo central de "dejarlos solos", a pesar de que en la propia entrevista subraya el apoyo brindado por la Unidad Militar de Emergencias (UME) para realizar la desinfección de las residencias, una acción impulsada por el departamento que dirigía Iglesias.

Un discurso que fue acompañado nuevamente de las críticas a la izquierda por querer investigar lo que ocurrió en estos centros toda vez que las familias de las víctimas insisten en buscar responsabilidades políticas. También reflejó su sorpresa por la intención de la ultraderecha de sumarse ahora a la petición de investigación en la Asamblea, algo que han rechazado en varias ocasiones junto al PP.

Y es que, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso dictó el protocolo en el que excluía del traslado a los hospitales no solo a personas con covid-19, también a aquellos que manifestaran otra dolencia y tuvieran un nivel de dependencia del dos o tres (la región prevé tres niveles). "El simple hecho de estar en una residencia en una silla de ruedas o tener síndrome de Down y tener 20 años ya te excluía y no te permitía ir a un hospital", llegó a asegurar el exconsejero de Políticas Sociales, Familias e Igualdad de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, quien dimitió por este escándalo.

Pese a todo, incidió en que "no sucedió nada en Madrid que no sucediera en otra región". Cabe destacar que esta comunidad acumuló el mayor porcentaje de residentes fallecidos sin derivar (el 77%). Por detrás, Catalunya, con el 71,8%, y Castilla y León, con el 68,8%. Canarias fue el territorio que menos porcentaje acumuló (5,9%). "La gente moría en todas partes: en casa, en las residencias, en los hospitales", añadió en la entrevista.

También durante la entrevista, Ayuso enmendó en cierta medida a su vicepresidente, Enrique Ossorio, quien aseguró la semana pasada que los familiares de las víctimas de las residencias "ya lo han superado". "El dolor de las familias lógicamente existe y eso no va a cambiar", reconoció también la presidenta de la Comunidad de Madrid.