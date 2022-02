"No creo que lo que me hicieron a mí sea muy distinto a lo que le hicieron a miles de niños y niñas". Con esta frase empieza a relatar Leonor García en La Base el calvario que ha vivido como víctima de los abusos sexuales de la Iglesia. Todo empezó cuando ingresó junto a su hermano menor en un sanatorio ubicado en Santa Marina (Bilbao) para ser tratada de tuberculosis.

García rememora cómo el ambiente en el centro era cruel y hostil: "No nos trataban bien", asegura. En ocasiones, las religiosas obligaban su hermano de tres años a ingerir su propio vómito. "Intuíamos de alguna manera que ni siquiera nuestros padres podían protegernos", señala.

Pero en ese clima de vejaciones a los pequeños, encontró una excepción: "Había una persona muy cariñosa, el cura que venía los domingos a dar la misa". "Como él venía tan contento y nos decía cosas tan bonitas, el contraste entre las monjas y él era tremendo y nosotras le queríamos mucho", explica García.

"Él podía entrar en nuestra habitación y escogía una cama, nosotras nos peleábamos para que nos eligiera. Entonces se sentaba, nos sentaba encima suyo y nos empezaba a acariciar mientras hablaba y contaba historias. Era muy agradable hasta que llegaba a los genitales. Yo me hacía la dormida porque me daba muchísima vergüenza de que mis amigas y compañeras se dieran cuenta de aquello que estaba pasando", explica García.

Preguntada sobre si las monjas eran conocedoras de lo que estaba ocurriendo, García cree que "si no lo sabían entonces, lo supieron después": "Las niñas un día nos protegimos porque lo hablamos y nos pasaba a todas, éramos como una docena", rememora. Fue entonces cuando decidieron vestirse con ropa muy ajustada para evitar los tocamientos del sacerdote. Una de las cuidadoras se dio cuenta y preguntó el por qué de sus vestimentas: "Es porque viene el padre", respondieron las menores de entre siete y nueve años. El religioso no volvió a aparecer jamás por el centro.

Reconocerse como víctima

"He tardado muchísimo en ser consciente de que era una agresión sexual porque nos han educado en que tiene que haber un pene y violencia", explica. "Y si viene de alguien que nos quería y queríamos te cuesta aceptar que has sido una persona agredida", enfatiza. "Nos da rabia porque éramos luchadoras por una vida sexual libre y sana y nos habíamos empeñado y de repente descubres que ha pasado algo que no te has trabajado", añade.



"Me gusta decir que yo sé que a mí me hirieron pero a mí no me derrotaron, lo que percibí fue que esto es el mundo, ni tus padres te van a poder defender, espabila, espabila y espabila y hasta hoy", concluye García.

"¿Qué tiene que suceder para que la Iglesia colabore y abra los archivos?"

Preguntada sobre la investigación de los abusos sexuales de la Iglesia, García afirma tener una principal inquietud: "Muchos de nosotros estamos dando la cara desde hace años porque creemos que nosotros no hemos hecho nada y no tenemos nada de lo que avergonzarnos. A mí lo que me preocupa muchísimo es: ¿Qué tiene que suceder para que la Iglesia colabore y abra los archivos? Porque estamos viendo diferentes posturas y la sensación es que no lo vamos a conseguir".

Por último, García achaca que las denuncias de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia procedan de hombres en un 80% de los casos a que "sigue siendo muy difícil hoy en día denunciar una violación convencional, imagínate a las mujeres que nacimos en la dictadura. Es complicado asumirte como víctima y encima la idea es 'si no te han destrozado, vete contenta'", sentencia.