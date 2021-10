Batet cede a la presión del Supremo y retira el escaño a Alberto Rodríguez

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha comunicado a Alberto Rodríguez la pérdida de su condición de diputado de Unidas Podemos, tal como han anunciado a este medio fuentes de Presidencia. De esta manera, Batet ha trasladado al parlamentario el oficio remitido este viernes por el Tribunal Supremo, en el cual el presidente de la Sala Segunda del Alto Tribunal, Manuel Marchena, advertía de que la inhabilitación de Rodríguez era "obligada".

En un comunicado, Batet señala que también se ha dado traslado de la misma a la Junta Electoral Central, a los efectos de su sustitución, y a la Secretaría General del Congreso. Asimismo, ha enviado el oficio al Tribunal Supremo trasladando copia de estas comunicaciones.

Según estas fuentes, la presidenta se ha puesto en contacto "personalmente" con el diputado para comunicarle su decisión, contraria al sólido informe que el cuerpo de letrados del Congreso emitió este lunes. Y es que, el asunto ha dado varios giros a lo largo de esta semana a cuenta de la brecha abierta entre los poderes del Estado a la hora de interpretar la condena al diputado del espacio confederal.

Amparado por el informe del equipo jurídico de la Cámara Baja, la Mesa acordó el pasado martes, con los votos favorables de PSOE y Unidas Podemos (suman mayoría), mantener el escaño de Rodríguez a pesar de la condena a un mes y quince días de prisión como autor de un delito de atentado a agente de la autoridad en una manifestación en 2014. Cabe recordar que el diputado pagó una sanción de 540 euros en sustitución de la pena de cárcel, tal como impuso el Alto Tribunal en su sentencia.

Asimismo, el equipo jurídico de la Cámara Baja precisaba que no cabe aplicar la pérdida del escaño, ya que al amparo de los artículos 6.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) y el 44 del Código Penal: la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo es causa de inelegibilidad, es decir, de incompatibilidad para ejercer como parlamentario, solamente respecto de determinados delitos, como los de terrorismo y rebelión. Entre esos delitos no se incluye el de atentado a agentes de la autoridad, por el que fue condenado Rodríguez.

Ante este decisión de la mayoría de la Cámara Baja, Marchena se dirigió por carta este miércoles a Batet para que le remitiera el informe sobre la fecha del inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo impuesta al diputado. Como consecuencia, la presidenta del Congreso reunió este jueves de urgencia a la Mesa para tratar este asunto.

Después de dos horas y media de "tenso" debate en el seno del órgano de gobierno, la presidenta solicitó al Tribunal Supremo una "aclaración" sobre los efectos de su sentencia en la condición de diputado de Rodríguez, "sin perjuicio de la competencia de la presidenta del Congreso para dar respuesta al oficio del Tribunal Supremo recibido ayer sobre el inicio del cómputo de la pena".

Menos de 24 horas después, este viernes, Marchena ha respondido a Batet que descartaba "cualquier error" en la sentencia condenatoria, por lo que la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo es una pena accesoria "obligada", según el artículo 56.1.2 del Código Penal, cuando se imponga una pena privativa de libertad, "como ha sucedido en el presente caso".

Este intercambio de escritos ha desembocado en la decisión última sobre retirar el escaño de Rodríguez, una postura calificada por la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, de "prevaricación". "El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia", ha apostillado en un tuit.

Y es que, Unidas Podemos ha defendido en todo momento que la sentencia "no es clara" dadas las razones expuestas por los letrados del Congreso, que no contemplan en ningún caso la retirada de su escaño. "Esta decisión es muy grave. Porque no fue comunicada previamente. Porque daña la posición institucional del Congreso", ha rechazado el secretario primero de la Mesa, el diputado de En Comú Podem Gerardo Pisarello.