Belarra fija las prioridades de Podemos en los Presupuestos de 2023, la "prueba del algodón" del Gobierno

Podemos ha fijado este lunes sus prioridades en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales de 2023, los últimos de la legislatura, en el seno del Gobierno de coalición. Aunque no está previsto que estas conversaciones entre el PSOE y Unidas Podemos comiencen hasta después del verano, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, y líder de la formación morada, Ione Belarra, ha querido dejar claro cuáles van a ser los ejes y las principales propuestas de su partido en estas negociaciones.

Belarra ha intervenido durante una reunión de la ejecutiva de Podemos (el Consejo de Coordinación Estatal) para avanzar que las cuentas del Estado del próximo año serán la "prueba del algodón" que defina la legislatura de un Gobierno de coalición que ha desarrollado su acción política en torno al apelativo de "progresista".

Desde hace unos meses, todo el espacio confederal se muestra preocupado con cómo está resultando el final de la legislatura, muy marcado por la inflación histórica que se vive y las consecuencias económicas y sociales de los precios del gas y de la invasión de Rusia a Ucrania.

Esta preocupación se agravó la pasada semana, después de la masacre de Melilla en la que murieron 37 personas y de una cumbre de la OTAN en la que el presidente del Gobierno se comprometió a elevar el gasto en Defensa y a reforzar la presencia militar de los Estados Unidos en territorio español aumentando el número de destructores de la base naval de Rota (Cádiz).

A juicio de Unidas Podemos, cada vez cuesta más mantener al PSOE dentro de una agenda progresista, y los mensajes lanzados por Sánchez en la cumbre de la OTAN no ayudan en ese sentido. Belarra ha recordado que los Presupuestos de 2021 y de 2022 fueron una seña de identidad clara de los objetivos del Gobierno de coalición, siendo las cuentas del escudo social frente a la pandemia, primero, y de la recuperación económica, después.

Para la secretaria general de Podemos, los PGE del próximo año "tienen que ser el hito que permita al Gobierno reorientar el rumbo y recuperar el ritmo. Deben ser unos presupuestos que devuelvan un horizonte político nítido al Gobierno".

"España no está en guerra"

"Creo que los últimos acontecimientos y declaraciones han derivado en un momento de la legislatura en el que no se perciben unos objetivos políticos claros en la acción del Gobierno de coalición, y creo que esta es una sensación compartida por muchísima gente progresista en nuestro país. Es preocupante que cada vez más gente tenga la sensación de que es Podemos en solitario quien levanta las banderas que deberían ser la seña de identidad de un Gobierno progresista", ha lamentado Belarra.

En este sentido, la secretaria general de Podemos ha desgranado las principales medidas que su formación propone de cara a la negociación de las cuentas. La formación morada pide consolidar un modelo de cuidados y de políticas feministas a través de la "aprobación con carácter inmediato" de la ley de familias, que amplía a seis meses los permisos de maternidad y paternidad y establece una renta por crianza de 100 euros al mes por cada niño en cada familia.

El PSOE ya se comprometió con Unidas Podemos a aprobar esta ley en septiembre. También piden desde la formación morada aumentar en 600 millones de euros la atención a la dependencia, ampliar el Plan Corresponsables con 200 millones de euros más y un aumento de la inversión en políticas de lucha contra las violencias machistas de más de 70 millones de euros para el próximo año.

Podemos propone que los Presupuestos contengan un fondo de 10.000 millones de euros para invertir en sanidad pública y en educación pública. En el ámbito sanitario, defienden, se debería destinar un cierto porcentaje como mínimo a la atención primaria y al sistema público de salud mental y, en el ámbito educativo se debería destinar un cierto porcentaje como mínimo a la creación de nuevas plazas de educación infantil de 0-3.

Para frenar la inflación, la formación morada propone "un precio máximo a los combustibles que ponga límite a la escalada de los precios; este precio máximo se sufragaría gracias al impuesto extraordinario a los beneficios de las energéticas" que se aprobará en enero de 2023, según un acuerdo alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos.

En esta materia, Podemos pone sobre la mesa rebajar el precio del abono transporte hasta que cueste 10 euros en todas las comunidades autónomas y "cumplir de una vez por todas el acuerdo de gobierno prohibiendo definitivamente los cortes de suministros a personas vulnerables y haciendo que las deudas acumuladas por las personas y las familias en situación de vulnerabilidad sean asumidas por las empresas del mercado eléctrico".

Para sufragar estas medidas, la formación morada insiste en abordar "una reforma fiscal ambiciosa" que aplique de forma inmediata el impuesto a las eléctricas y haga que las grandes empresas paguen "al menos el mismo porcentaje de impuestos que las pequeñas, por lo que proponemos que el impuesto mínimo del 15% se establezca sobre todos sus beneficios".

Belarra también ha pedido la derogación inmediata de la ley mordaza y la aprobación de la ley de vivienda, que se encuentra paralizada en el Congreso de los Diputados: "Si nuestro socio aceptara estas medidas (incluidas en la norma) es cuestión de días que la ley de vivienda se apruebe", ha dicho.

La ministra de Derechos Sociales ha vuelto a advertir sobre los peligros de la escalada belicista y ha rechazado, de nuevo, aumentar el gasto militar: España no está en guerra, está en medio de una crisis económica y social provocada por la guerra. Como no estamos en guerra, lo que necesita muestro país no es comprar bombas ni aviones de combate, sino protegernos del impacto económico de esta situación para que no haya un empobrecimiento masivo", ha concluido.