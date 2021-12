Belarra: "Este es el mejor Gobierno posible, pero no el mejor que podemos imaginar"

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha intervenido este viernes ante el Consejo Ciudadano Estatal de su partido para hacer balance político y señalar los próximos retos de su formación. Hace unos meses, Podemos celebró su universidad de otoño y estableció como una de sus conclusiones la necesidad de 'sorpassar' al PSOE para ganar influencia dentro del Gobierno de coalición.

A juicio de la organización, ser la primera fuerza del Ejecutivo es la única vía para avanzar de manera más contunde y ágil en reformas y políticas progresistas. En su intervención, Belarra ha insistido de manera indirecta en esta idea y ha asegurado que aunque "este es el mejor Gobierno posible no es el mejor que podemos imaginar".

"Somos conscientes de que a este sistema no le sirven los remiendos y que, a veces, la gente siente que estamos poniendo parches - imprescindibles pero que no son suficientes- para hacer frente a esos grandes retos que trascienden nuestras fronteras y que ponen en jaque a la humanidad", ha asegurado la secretaria general de Podemos.

La ministra ha puesto en valor la gestión del Ejecutivo y sus políticas, que ha comparado con las de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid: "Este Gobierno está liderando avances en derechos mientras las derechas ensayan en Madrid su proyecto más fundamentalista, que enfrenta al último contra el penúltimo y pretende llevarnos décadas atrás con un retroceso democrático sin precedentes".

"Los ataques a las personas LGTBI no solo fulminan sus derechos sino que nos convierten en una sociedad peor, donde no hay libertad para ser quien eres. Madrid no puede ser, ni va a ser, el armario de España", ha defendido Belarra, que ha advertido de que Podemos se opondrá a "cualquier retroceso, junto al movimiento feminista, en las instituciones y también en las calles".

La líder de la formación morada también ha querido marcar posición de cara a unas eventuales elecciones andaluzas (que en principio tendrán lugar en 2022 y supondrán la primera convocatoria electoral en la que se desplegaría un proyecto de 'frente amplio' en las izquierdas), y ha apelado a la necesidad de "tejer alianzas" con otros partidos para "ensanchar el espacio" de Unidas Podemos.

"En el próximo año es altamente probable que nuestro espacio político se enfrente a algunas citas electorales muy importantes. Si finalmente Moreno Bonilla hace realidad el que parece su deseo desde hace mucho tiempo y convoca elecciones andaluzas, estoy convencida de que en Andalucía habrá una alternativa abierta y plural, que ensanche el espacio que hemos ocupado hasta ahora", ha defendido.

A su juicio, la mejor manera de llevar esto a cabo es "abriéndonos lo máximo posible a la sociedad civil organizada y tejiendo alianzas con otras fuerzas políticas. Estoy convencida de que las compañeras y compañeros de Podemos Andalucía van a contribuir a ese proceso con acierto y pueden contar con todo nuestro apoyo".

La ministra de Derechos Sociales ha pedido al PSOE que, ante el incremento de los precios de la energía, se prorroguen todas las medidas para contener la subida del precio de la factura de la luz que llega a los consumidores, y no solo las fiscales.

"Las medidas para que los beneficios multimillonarios de las eléctricas se dirijan a reducir la factura de la luz de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, que finalizan en marzo, deben continuar mientras persistan los altísimos precios del gas a nivel internacional y por eso vamos a exigir al PSOE que estas medidas, no sólo las fiscales, se prorroguen el tiempo que sea necesario", ha dicho.