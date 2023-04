Belarra responde a Díaz: "Si hay voluntad de primarias abiertas, estoy disponible esta misma tarde"

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha respondido este lunes a los mensajes que el domingo dejó la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, durante una entrevista en Lo de Évole.

En este programa, Díaz aseguró que nadie en Sumar "discute las primarias" para alcanzar un acuerdo de unidad de la izquierda transformadora, aunque matizó que había que respetar las "identidades" del resto de fuerzas relacionadas con este proyecto (Podemos no acudió al acto en el que anunció su candidatura a las generales porque pidió que antes Díaz se comprometiera con estas primarias abiertas en una negociación bilateral entre ambos actores, sin otros partidos).

Belarra ha sido preguntada por esta cuestión en Las Mañanas de RNE, y ha respondido que si hay voluntad real por parte del equipo de la vicepresidenta de cerrar un acuerdo que incluya primarias abiertas para definir las candidaturas, el pacto se puede dar por hecho: "Nuestro compromiso está claro; si hay voluntad de primarias abiertas, estoy disponible esta misma tarde, la semana que viene o después de las elecciones de mayo".

La secretaria general de Podemos ha defendido que las apuestas más claras por la unidad de la izquierda se ven en los hechos y decisiones que ha protagonizado cada actor, y no en los discursos o palabras, y ha explicado que su partido tiene una "hoja de servicios" que deja bastante clara su defensa de la unidad.

"Creo que es muy importante en política fijarse en los hechos y en lo que cada uno puede poner en su hoja de servicio. Podemos ha hecho su tarea para estas elecciones municipales y autonómicas, estoy satisfecha de ese trabajo de unidad (alcanzando el mayor número de acuerdos con otras fuerzas en la historia); el compromiso de Podemos está fuera de toda duda y bajo el liderazgo de Pablo Iglesias conseguimos crear un espacio unido desde lo que representaban los verdes europeos hasta el PCE", ha añadido.

Podemos no conocía la movilización de vivienda de la Sareb

Belarra no ha querido entrar en la respuesta que Díaz dio a Évole cuando el periodista le preguntó a quién iba a votar en las elecciones autonómicas de Madrid (donde concurren dos candidaturas de la izquierda, el Más Madrid de Mónica García, que no quiso coaligarse con Unidas Podemos para estos comicios, y la coalición de Podemos e Izquierda Unida, cuya candidata es Alejandra Jacinto).

La vicepresidenta aseguró que "todo el mundo se imagina" a quién iba a votar, y el periodista entendió que se refería a García, una conclusión que Díaz no entró a matizar. "Nosotros tenemos una forma de hacer política que cuando las cosas se ponen muy difíciles, Podemos es la fuerza que aguanta el tipo y después se demuestran que esas eran las mejores medidas. Los candidatos de Unidas Podemos van a ser los únicos que defiendan en sus territorios que se regulen los precios del alquiler. Le he pedido muchas veces a Yolanda Díaz que haga campaña por estos candidatos, hay muchas cosas que cambiar en las comunidades autónomas y en los municipios", ha dicho Belarra.

Sobre la ley de Vivienda y el anuncio de Pedro Sánchez para la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para alquileres sociales, la ministra de Derechos Sociales ha desvelado que no conocía la intención del presidente de llevar a cabo esta movilización de viviendas, que Podemos reivindica desde hace años.

En todo caso, Belarra le ha restado importancia a que Sánchez no se lo comunicara a su socio de Gobierno: "No lo conocía, pero es lo que llevamos reclamando varios años. Yo, honestamente, hemos trabajado tanto para que se desplegaran medidas de vivienda, hay tantos inquilinos que no llegan a fin de mes, que para mí es la mejor de las noticias la ley de vivienda y la movilización de estas 50.000 viviendas", ha dicho.

La ministra de Derechos Sociales cree que "todo el mundo es consciente de que Podemos ha sido el motor de las reivindicaciones de vivienda en este Gobierno. La ciudadanía es plenamente consciente de qué intereses ha habido y lo importante es que la ley de vivienda se aprobará", ha concluido.