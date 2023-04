Yolanda Díaz: "Si pides la unidad a torta limpia, deprimes a tu electorado y luego da igual que te des la mano"

La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, participaba este domingo en programa 'Lo de Évole' de La Sexta, donde ha sido entrevistada por el prestigioso periodista. Díaz ha hablado de diferentes cuestiones relacionadas con la actualidad política y, por supuesto, de la conformación de Sumar y las relaciones con Podemos.

En este sentido, ha mostrado diferencias con la formación morada por las formas con las que están llevando a cabo las negociaciones de cara a una candidatura conjunta de cara a las generales. "Si pides la unidad a torta limpia, deprimes a tu electorado y luego da igual que te des la mano", ha dicho, en clara referencia a Podemos, a cuyos dirigentes han afeado que no asistieran a la proclamación de su candidatura el pasado 2 de abril en Madrid, en el acto celebrado en el polideportivo Magariños.

Las negociaciones sobre la candidatura a las generales quedan en stand by hasta que se celebren los comicios autonómicos y municipales del 28 de mayo, tal y como ha reconocido la vicepresidenta en la entrevista televisiva: "Las formaciones políticas me han pedido esto, ahora tocan las municipales y autonómicas".

En estas elecciones del próximo mes partidos que se sitúan en el paraguas de Sumar en los estatal competirán entre sí, por lo que Díaz tendrá que ser especialmente delicada a la hora de hacer campaña las próximas semanas. "Sumar hará todo lo que pueda ayudar para que las plazas importantísimas no las gane la derecha, lo vamos a hacer", ha asegurado sobre el 28M.

La polémica de las primarias

La causa esgrimida por Podemos para no acudir al acto de Magariños fue la falta de un compromiso por parte de Díaz de que se celebrarán primarias abiertas para escoger la candidatura. La vicepresidenta ha asegurado en la entrevista que este no puede ser el motivo, porque "nadie discute las primarias en Sumar, todo el mundo quiere primarias", ha afirmado, en referencia a unas "primarias con participación ciudadana".

"Estamos de acuerdo en que se pueda presentar cualquier ciudadano, pero también en que hay muchas identidades", en referencia a que los acuerdos deben tener en cuenta también a otras formaciones como Compromís, IU, Más País o Más Madrid y no pueden ser solo bilaterales con Podemos.

Buena parte de la conversación ha tratado sobre Pablo Iglesias, del que Díaz ha subrayado "que se conocen muy bien". La vicepresidenta ha recordado el momento en el que el exlíder de Podemos dejó el Gobierno y le señaló como sucesora tanto en la Vicepresidencia segunda como en el liderazgo del espacio político: "Me designa a dedo, sin lugar a dudas, es una falta de respeto a su organización política, en primer lugar".

También se ha referido a la capacidad actual de influencia del que fuera secretario general en Podemos y ha valorado: "Hay que dejar volar a la gente en política, hay que dejar hacer". Sobre Podemos, ha reconocido que "se le ha hecho lo que no se le ha hecho a nadie y singularmente a Pablo Iglesias y a Irene Montero, lo que nunca se ha hecho en democracia y lo que nunca se puede hacer en un país, es una indignidad, invadir su vida privada, acosos y el odio vertido hacia ellos".



Uno de los momentos más polémicos de la entrevista es cuando Évole le pregunta por quién votará en mayo en Madrid. El presentador ha sugerido que lo hará por la candidata de Más Madrid, Mónica García.

La república, una reflexión de la próxima década

"Es evidente que no soy monárquica, a mí me gustaría un país en el cual pudiésemos elegir democráticamente al jefe del Estado, por ejemplo pienso en Iñaki Gabilondo", ha explicado Díaz, ante las cámaras, asegurando que el debate sobre monarquía o república no toca en la próxima legislatura pero sí que es un debate para la próxima década.

Más allá de la situación interna de las izquierdas españolas, la entrevista ha tocado otros temas, como este sobre la monarquía o la república, los derechos humanos vulnerados en la valla de Melilla o la política exterior: "Volvería a la posición anterior de España con el Sahara", ha declarado la vicepresidenta, cuestionada sobre qué actitud tomaría con el vecino marroquí si llegara a presidir el Gobierno de España. "Marruecos es una dictadura", ha recordado.

También ha hablado sobre un tema que obvió en su presentación en el polideportivo Magariños y que es principal en estos momentos: la guerra de Rusia y Ucrania. "La invasión de Ucrania por Rusia es una agresión ilegítima y el pueblo ucraniano tiene derecho a la legítima defensa", ha dicho, en relación al envío de armas.