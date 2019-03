Se estrecha el cerco sobre el torturador franquista Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño. La Justicia ha admitido a trámite por primera vez una querella por un delito de torturas en un contexto de crímenes de lesa humanidad contra el expolicía y torturador Antonio González Pacheco. La querella, que fue interpuesta la pasada semana por el exmilitante de la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) Miguel Ángel Gómez, también se refiere a otros cuatro expolicías de la Brigada Político y Social de la dictadura franquista: Antonio Magro, Víctor Rodríguez, José Antonio Conde y Rafael Nuñez.

La jueza María Isabel Durantez Gil, responsable del juzgado de instrucción nº 49 de Madrid, ha emitido un auto en el que admite a trámite la querella, incoa diligencias previas "por el presunto delito de lesa humanidad" y remite las actuaciones al Ministerio Fiscal para que informe sobre la competencia del juzgado en el asunto.

El querellante es Miguel Ángel Gómez, quien fue detenido y torturado en dos ocasiones: en 1971 y 1973. Durante su segunda detención, acusado de asociación ilicíta por su militancia Liga Comunista Revolucionaria, pasó 7 días incomunicado en la Dirección General de Seguridad y, después, 15 días en enfermería por las torturas recibidas.

"Billy el Niño me dio la mayor paliza que he recibido en mi vida, creí que efectivamente me iba a matar. Creo que fue esa noche cuando me llevaron a la enfermería, para que el médico me hiciera un reconocimiento, tenía los pies tan inflamados que no podía ni calzarme, tenían que transportarme en volandas", señaló Gómez en declaraciones a Crónica.

La primera de doce querellas

Este caso se trata de la primera admisión a trámite de una querella por torturas en un contexto de crímenes de lesa humanidad contra el torturador González Pacheco. En los últimos meses las víctimas del expolicía han interpuesto hasta doce querellas contra él por torturas sufridas en el tardofranquismo.

Hasta la fecha, la Justicia no había admitido ninguna de estas querellas al considerar que las torturas del expolicía estarían ya prescritas ya que no se pueden englobar dentro de la categoría de crímenes de lesa humanidad y que, en cualquier caso, estos delitos habrían desaparecido con la aprobación de la Ley de Amnistía.

El criterio de la Justicia española chocaba, no obstante, con el de la Justicia de Argentina. El Juzgado Nº 1 de Buenos Aires mantiene imputado a Antonio González Pacheco y pidió su extradición al país sudamericano para tomarle declaración. Sin embargo, la Audiencia Nacional rechazó su extradición.

Segunda querella contra policías del franquismo admitida

No obstante, a principios de enero del presente año el Juzgado de Instrucción número 1 de València también admitió a trámite otra querella contra varios agentes de la Brigada Político y Social por un episodio de torturas ocurrido en 1971 y que afectó a 12 militantes del PCE. Todos ellos denunciaron torturas en su momento y seis han acudido de nuevo a la Justicia recientemente.

Por tanto, la admisión de la querella contra Billy el Niño y otros cuatro expolicías se ha convertido en la segunda causa contra exagentes de la Brigada Político y Social que se abre en los juzgados españoles.

Asimismo, el juzgado de instrucción nº 35 de Madrid también admitió a trámite la querella del Ayuntamiento de Rivas por los crímenes del franquismo en la localidad y acordó incoar diligencias previas por los delitos de detención ilegal, asesinato, lesiones y torturas.

Interior no retirará las medallas

El Gobierno de Pedro Sánchez anunció que estudiaba retirar las cuatro medallas que el torturador franquista Antonio González Pacheco recibió entre 1972 y 1982 y que, en la actualidad, le suponen un incremento del 50% en la pensión vitalicia.

El pasado mes de octubre, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, aseguró que el Ejecutivo continuaba buscando las fórmulas para la retirada de estas condecoraciones policiales y dijo en un acto público que ya tenía "absolutamente desarrollado" el texto normativo que la permitían en determinados casos, como podría ser el de la medalla pensionada de Billy el Niño.

Sin embargo, la legislatura ha concluido y el Gobierno no ha conseguido sacar adelante la fórmula legal que permitiría retirar las medallas a González Pacheco.