Nuevas querellas contra el torturador de la dictadura franquista Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño. Este jueves tres víctimas del expolicía han acudido a los juzgados de Plaza Castilla de Madrid para interponer sendas querellas por un delito de torturas en un contexto de crímenes contra la humanidad. Se trata de los casos de Miguel Ángel Gómez Álvarez, José Manuel García Benito y Luis Miguel Urbán Fernández, padre del eurodiputado de Podemos Miguel Urbán.

Estas tres querellas se suman a las otras nueve que víctimas del torturador franquista han presentado en los juzgados de Madrid en los últimos meses. No obstante, hasta la fecha, la Justicia no ha admitido ninguna de estas querellas al considerar que las torturas del expolicía estarían ya prescritas ya que no se pueden englobar dentro de la categoría de crímenes de lesa humanidad y que, en cualquier caso, estos delitos habrían desaparecido con la aprobación de la Ley de Amnistía.

El criterio de la Justicia española, no obstante, choca con el de la Justicia de Argentina. El Juzgado Nº 1 de Buenos Aires mantiene imputado a Antonio González Pacheco y pidió su extradición al país sudamericano para tomarle declaración. De hecho, la jueza María Servini de Cubría emitió una orden de búsqueda internacional. Sin embargo, la Audiencia Nacional rechazó su extradición.

Fueron policías o guardias civiles de la dictadura, pero también de la democracia

A las querellas contra el torturador González Pacheco se han sumado otras contra miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad en el resto del Estado. Fueron policías o guardias civiles de la dictadura, pero también de la democracia. En Oviedo se han presentado tres contra Pascual Honrado; en Tolosa seis contra el capitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas, mientras que en València se han presentado seis contra los exmiembros de la Brigada Político y Social franquista Jacinto López Acosta, Benjamín Solsona y Manuel Ballesteros.

De todas estas querellas solamente ha sido admitida a trámite una de ellas. El Juzgado de Instrucción número 1 de València admitió a trámite una querella por un episodio de torturas ocurrido en 1971 y que afectó a 12 militantes del PCE. Todos ellos denunciaron torturas en su momento y seis han acudido de nuevo a la Justicia recientemente. De las seis denuncias presentadas solo se ha admitido a trámite una.

Luis Miguel Urbán, torturado en 1974

"Hubo momentos en los que pensé que 'Billy' tenía razón y que no saldría de allí. Me desmayé varias veces"

Luis Miguel Urbán fue detenido en 1974 por pertenecer a la Liga Comunista Revolucionaria y estuvo encerrado durante tres días en la Dirección General de Seguridad (actualmente Palacio de Gobierno de la Comunidad de Madrid) donde recibió salvajes torturas. Como consecuencia de ello tuvo que ser ingresado

durante quince días en el Hospital Penitenciario. Se le acusó y condenó a prisión

por asociación ilícita por el Tribunal Orden Público.

"Era una habitación donde no podías ni ponerte de pie por la altura del techo. Allí me hicieron de todo. Hubo momentos en los que pensé que 'Billy' tenía razón y que no saldría de allí. Me desmayé varias veces. De hecho, recuerdo como el médico que me acompañaba dijo una vez a los tres torturadores que estaban conmigo que si no tenían cuidado 'este preso se les iba'", contó Urbán a Público el día en el que la Audiencia Nacional rechazó la extradición de Billy el Niño a Argentina.

Miguel Ángel Gómez Álvarez, torturado en 1973

""Billy el Niño me dio la mayor paliza que he recibido en mi vida, creí que efectivamente me iba a matar"

Miguel Ángel Gómez fue detenido y torturado en dos ocasiones. La primera fue en 1971, acusado de propaganda y atentado a la autoridad. Tras esta detención abandonó sus estudios y sufrió la quiebra de su proyecto vital. La segunda detención fue en 1973. Fue acusado de asociación ilícita (era miembro de la LCR, Liga Comunista Revolucionaria) y pasó 7 días incomunicado en la Dirección General de Seguridad. Antes de ser trasladado a las dependencias de la cárcel de Carabanchel, tuvo que pasar 15 días en enfermería por las torturas recibidas.

"Billy el Niño me dio la mayor paliza que he recibido en mi vida, creí que efectivamente me iba a matar. Creo que fue esa noche cuando me llevaron a la enfermería, para que el médico me hiciera un reconocimiento, tenía los pies tan inflamados que no podía ni calzarme, tenían que transportarme en volandas", señaló Gómez en declaraciones a Crónica.

José Manuel García Benito, torturado en 1975

Tras las torturas recibidas en la Dirección General de Seguridad pasó 40 días en enfermería de la prisión de Carabanchel debido a las graves lesiones que le ocasionaron los inspectores de policía de la Brigada Político Social. En aquella fecha era miembro de las organizaciones opositoras al régimen dictatorial franquista F.R.A.P. (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota) y F.U.D.E. (Federación Universitaria Democrática Española).

"Un momento especialmente angustioso fue cuando uno de los sociales me puso una pistola en la sien y pensé que me disparaba sin más. Podían haberlo hecho, por supuesto. Por lo demás, sus golpes se centraron en mis riñones y en mis pies… estuvieron horas golpeándome. Se turnaban…", contó García Benito en esta entrevista.