El bipartidismo bloquea la renovación de un Consejo de RTVE en el que se cronifican intereses personales y luchas partidistas

La suspensión del examen para las oposiciones de informador de RTVE, tras una filtración de las preguntas, ha vuelto a poner el foco en la inestabilidad que sufre la corporación desde hace tiempo.

Una sucesión de eventos durante los últimos tiempos ha derivado en una presidencia interina, la de Concepción Cascajosa, que tiene a una mayoría en contra en un Consejo de Administración fragmentado que, además, ya no se mueve necesariamente en torno a ejes ideológicos.

La situación de la televisión pública y de su consejo de administración no se puede simplificar ni explicar ya en torno a la mera batalla partidista derivada de la polarización. Hay muchos más elementos en juego que no responden necesariamente a esa lógica y que son esenciales para determinar qué pasa en RTVE.

Las fuentes del Consejo consultadas por Público coinciden en un elemento: la situación sólo puede resolverse con un acuerdo político para renovar este órgano. Pero esto sólo puede hacerse con una mayoría reforzada que, a día de hoy, sólo suman el PP y el PSOE, enfrentados en esta cuestión.

No es la primera vez que un organismo público o, incluso, un poder del Estado se ve bloqueado por su dependencia de un sistema bipartidista que ya no opera en la realidad social existente. Con el Consejo General del Poder Judicial pasó algo parecido, y la situación sólo pudo desbloquearse después de años de mandatos caducados y deterioro de la institución.

Un bloqueo en manos de PSOE y PP

Como sucedió entonces, habría una vía alternativa: la modificación de la ley que regula el sistema de elección de los consejeros con el objetivo de rebajar las mayorías necesarias. Con esa fórmula, el Gobierno tendría que cerrar un pacto con los denominados socios de la investidura para alcanzar una mayoría absoluta; sin embargo, como sucedió con el CGPJ, el PSOE no está abierto a esta opción.

Con este escenario de fondo, la situación concreta es de bloqueo. Cinco consejeros de RTVE (tres del PP; la expresidenta Elena Sánchez, propuesta en su día por el PSOE; y José Manuel Martín Medem, representante del PCE, propuesto en 2021 por Unidas Podemos) intentaron hace unos días poner fin a la presidencia interina de Cascajosa, que cuenta con el apoyo de otros tres consejeros (entre otros, del consejero propuesto por el PNV y de Roberto Lakidain, también propuesto por Unidas Podemos, como Medem).

El objetivo de los consejeros críticos con Cascajosa era el de instaurar un sistema de presidencia rotatoria. Sin embargo, la presidenta apeló a un artículo del reglamento sobre votación secreta aprovechando que había un voto delegado y otro telemático, y suspendió la sesión para recuperarla en una próxima fecha (que todavía no se conoce). "Cascajosa no nos dejó votar", denuncia Martín Medem.

Martín Medem, consejero de RTVE: "Cascajosa no nos dejó votar"

Explicar los distintos apoyos, más allá de los ejes izquierda y derecha, y de los ejes entre partidos es, cuanto menos, complicado. Medem, por ejemplo, apoyó a Cascajosa (consejera propuesta por el PSOE) para que fuera presidenta en base a una serie de condiciones, que incluían la destitución de Alfonso Morales como secretario general de la corporación (una condición que se cumplió).

Sin embargo, ahora el consejero considera que otras de sus condiciones (como la renovación de otros miembros de la alta dirección) no se han cumplido y, además, cree que Cascajosa no ha acometido una buena labor al frente de su cargo (al no frenar, por ejemplo, la externalización de las producciones de RTVE o la contratación de programas sin ser aprobadas por el Consejo).

Además, Medem se muestra crítico con la posición de algunos de los principales cargos de Sumar como Yolanda Díaz, Íñigo Errejón y Ernest Urtasun porque, asegura, "han decidido dejar el tema de RTVE en manos de Pedro Sánchez porque el presidente les ha dicho que lo va a resolver".

Los consejeros que apoyan a Cascajosa difieren. De hecho, existe una discrepancia incluso en torno a si el mandato de la presidenta está vencido (el acuerdo habla de un "mandato inicial" de seis meses, pero no especifica los pasos a seguir trascurrido este plazo). Además, defienden que la actual presidenta ha realizado "gestos" para potenciar la producción propia y la producción mixta, atendiendo, recuerdan, al hecho de que la corporación ha perdido a una gran parte de sus trabajadores en distintos ERE.

El fracaso para conformar una mayoría progresista

La falta de recursos humanos y financieros explicaría, a su juicio, que no se haya podido potenciar de mejor manera la producción interna. Según apuntan algunas voces del consejo, antes de llegar a esta situación se intentó conformar una mayoría progresista en la dirección de la corporación con los consejeros propuestos por el PSOE, los dos propuestos por Unidas Podemos y el propuesto por el PNV.

De hecho, en el verano de 2022 tuvo lugar una cena en un restaurante madrileño entre estas seis personas para explorar esta opción; pero estas mismas voces aseguran que, tras la llegada de Elena Sánchez a la presidencia, se abandonó esta idea (apoyada en un principio por la propia Sánchez) y se inició un proceso de división que se ha cronificado a día de hoy.

En el marco de este enfrentamiento, algunos consejeros han apuntado que Lakidain estaría sosteniendo a Cascajosa a cambio de "visibilidad" en las tertulias de TVE para algunos exdirigentes políticos de Unidas Podemos en los programas de más audiencia.

Francisco Sierra (Sumar): "Los medios públicos tienen que salir de la lógica del bipartito"

Francisco Sierra, diputado de IU y portavoz del Grupo Parlamentario de Sumar en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, defiende que "es necesario un cambio de modelo de gestión de RTVE". Aunque expresa que, a su juicio, Cascajosa no ha terminado con el asunto de las externalizaciones "que descapitalizan la corporación", insiste en que "el debate de fondo es mucho más importante que la situación concreta de la presidencia".

"Los medios públicos tienen que salir de la lógica del bipartito, nos lo exige Europa. También los autonómicos. Nuestro modelo es el de la autonomía y la gobernanza en RTVE, un modelo que mira a la BBC británica y que garantiza que esté quien esté en el poder político hay unos criterios profesionales que son los que hacen que el público se ve representado", concluye.