Concepción Cascajosa suspende el Consejo donde se votaba su salida al frente de RTVE en favor de Ramón Colom

Tiempos revueltos de nuevo en el Consejo de Administración de RTVE. Los tres consejeros del PP, Jenaro Castro, Carmen Sastre y Consuelo Aparicio, pretenden, junto a la expresidenta Elena Sánchez y el representante de Sumar, y del PCE, José Manuel Martín Medem, que la presidencia interina de Concepción Cascajosa llegue a su fin y se proceda a una alternancia cada seis meses a través de los consejeros.

La presidenta Cascajosa ha decidido que el voto sea público y no secreto. Como Elena Sánchez no ha asistido al Consejo de RTVE y había delegado el voto en Medem, la votación se ha pospuesto para un próximo consejo extraordinario para el que todavía no hay fecha.

La presidencia rotatoria llevaría al consejero Ramón Colom a asumir temporalmente la presidencia de RTVE. El periodista jubilado sería el primero al ser la persona de mayor edad del Consejo.

Fuentes internas confirman a Público que los consejeros del PP, Elena Sánchez y José Manuel Martín Medem hubieran podido hoy ganar la votación a favor de Ramón Colom de haberse podido llevar a cabo.

Ramón Colom podría ser el próximo presidente de RTVE

La crisis de la izquierda en el Consejo comenzó cuando Elena Sánchez se negó a contratar a Broncano en las condiciones pactadas por el director de contenidos, José Pablo López, y cuya destitución provocó desde el Consejo. En una votación inmediata el mismo día, fue a la propia Elena Sánchez a la que se destituyó.

La figura de Medem ha sido vital en este conflicto, en la que Concepción Cascajosa podría perder la presidencia tras seis meses de ocupar el puesto de forma interina.

Tiempos convulsos en RTVE

Las últimas votaciones, desde la destitución del director de contenidos a la expulsión de Elena Sánchez de la presidencia, han puesto de manifiesto la falta de entendimiento entre los propios representantes de la izquierda en el Consejo de RTVE.

La propia Elena Sánchez, fue en su mandato, una opción avalada por Moncloa.

Cinco de los consejeros con voz y voto tienen caducado su mandato. Sin embargo, el PP no tiene intención alguna, ni le interesa en este momento donde la representación de fuerzas progresistas superaría a la de la conservadora, de negociar con el PSOE la renovación de este Consejo de RTVE. Además, también está pendiente la elección del décimo miembro, el puesto que ocupaba el también expresidente José Manuel Pérez Tornero.

El PSOE ya reconoció su intención de negociar con Sumar cambios legales para renovar el Consejo de RTVE sin el PP en caso de que se mantenga el bloqueo de los populares. Una vez renovado el CGPJ, éste es el objetivo también de Moncloa.