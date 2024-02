BNG, PSOE y Sumar exprimen los bandazos de Feijóo para arrinconar a Rueda en la recta final de campaña

La amnistía, los indultos y Carles Puigdemont han entrado de lleno en la campaña gallega. Si, como transmitían, el Partido Popular no quería nacionalizar la campaña para el 18 de febrero, la estrategia se ha frustrado a una semana de votar y la izquierda lo usa en beneficio propio.

Después de que varios medios de comunicación, entre ellos Público, publicaran este fin de semana un giro discursivo del PP de Feijóo por el que, según trasladaron fuentes del PP, no solo se abría a indultar con condiciones a Puigdmont, sino que reconocían haber estudiado la amnistía durante 24 horas y ver "difícil" probar los delitos de terrorismo en el caso del expresidente de la Generalitat. Una bomba informativa en plena campaña que los populares tratan de desactivar cerrando filas y negando cambios en su posición, pero que los rivales de Alfonso Rueda ya exprimen.

"Que Feijóo diga una cosa y la contraria la verdad es que no me sorprende. Lo puede decir hasta en la misma frase, no hace falta que pasen 24 horas. Hace de la demagogia su forma de hacer política. Lo importante para ellos es crispar y dividir y no es la política que necesitamos", dijo el lunes la candidata del BNG, Ana Pontón, en una entrevista en la Cadena Ser.

La líder del nacionalismo gallego es la menos interesada -en línea con su estrategia electoral- en meter en campaña los debates nacionales, pero, aún así, ha elevado el tono contra el PP en los últimos días acusando a Feijóo, al que asimila con Rueda, de hacer "la mentira su forma de hacer política" y de querer "trasladar las batallitas madrileñas y la crispación" a las elecciones gallegas pensando "que Galicia era su premio de consolación". Una beligerancia que es bidireccional, porque el PP también ha colocado a Pontón en la diana de sus críticas en esta recta final de campaña.

Por su parte, los socialistas también han encontrado en el giro de guion de Génova el filón para agitar una campaña en la que José Ramón Gómez Besteiro no conseguía impulso. El candidato del PSdeG ha dicho este martes en su primer acto de la jornada que los votantes del PP "se ven burlados porque ven y saben que, efectivamente, mientras decía una cosa, hacía otra". Pero el plato fuerte llegaría por la tarde, en el mitin junto a José Luis Rodríguez Zapatero en Lugo.

El expresidente socialista cargó contra la "contumaz hipocresía" del PP. "Es inaceptable, a mí me daría un pudor enorme y no podría subirme a una tribuna, estar durante 3 meses diciendo que Sánchez es un traidor cuando tú estabas intentado lo mismo por atrás", dijo levantando los aplausos del auditorio.

Dirigiéndose directamente a Rueda, Marta Lois, candidata de Sumar, exige explicaciones. "Yo le pido a Rueda que dé explicaciones antes de que los gallegos vayamos a votar", aseguró este martes en TVE. La número uno de las listas del Sumar critica además que el presidente de la Xunta y candidato a la reelección apoye a Feijóo en esto.

Este martes, dos días después de que saltara la información a los medios, Rueda ha agradecido a Feijóo su "claridad". "No creo que tenga ninguna influencia [en la campaña] el asunto", aseguró. El candidato del PP ha rechazado asistir al debate en RTVE que se celebrará este miércoles, pero, como su predecesor en el mes de julio en la campaña para las generales, será protagonista por su ausencia.