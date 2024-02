Marta Lois: "Me veo en un Gobierno de tres patas en Galicia con las fuerzas progresistas"

Usted es politóloga; su director de campaña en Galicia, Paulo Carlos López, es politólogo, y su codirector de campaña en Madrid , Íñigo Errejón, también lo es. ¿Cómo se afronta una campaña desde las ciencias sociales? ¿Utilizan el método científico?

"Lo más importante para enfrentar una campaña está en lo emocional"

Por supuesto. Íñigo, Paulo Carlos y yo misma estamos muy vinculados a la ciencia política. Todas las campañas, a día de hoy, necesitan dotarse de datos objetivos científicos, de encuestas electorales y de comportamiento... Pero lo más importante para enfrentar una campaña, y en mi caso como candidata, está en lo emocional. En el compromiso y la ilusión y en el paso firme que he dado. Esa Marta es mucho más importante que la Marta politóloga, que sí me ayuda a entender que estamos ante una ventana de oportunidad para un cambio histórico.

Los datos nos dicen que si la movilización y la participación política se parece a la del 23 de julio, hay una mayoría progresista en nuestro país que combate ese mito incorrecto de que somos una sociedad conservadora. No, somos una sociedad con un voto mayoritariamente progresista. Somos una sociedad progresista. Si hay participación y movilización, la ciencia política nos dice que habrá cambio.

Ustedes dicen que Sumar apela a un electorado que o vota a Sumar o no vota. ¿Han tenido algún contacto con las fuerzas que se presumen aliadas para no pisarse el espacio electoral, para no entrar en guerra en la campaña?

"La idea es expandir y ensanchar el espacio del cambio"

No hemos tenido ocasión, pero nos estamos entendiendo en esa lógica de que no hay que confundirse de adversario. Cada uno tenemos un programa diferente, y una trayectoria, y unos objetivos. Pero el adversario es el Partido Popular, si lo que queremos es acabar con estos 14 años de desdén y políticas regresivas. Primero, las de Feijóo y ahora, las del presidente no electo, el señor Rueda, que no es más que un delegado de Feijóo.

La idea es expandir y ensanchar el espacio del cambio, del voto del cambio. Me preguntan muchas veces si eso dispersa los apoyos a la izquierda, y siempre insisto en lo contrario, también por los datos científicos: si Sumar está fuerte, como sucedió en las generales, Rueda y el PP pierden escaños y la mayoría absoluta. El elemento de competición en el caso de Sumar es que le arrebatamos poder y escaños al PP. Para expandir el voto progresista, las tres fuerzas -el PSdeG, el BNG y Sumar- tienen que tener muy claro que el rival es el PP.

En las últimas autonómicas, el PSOE se quedó a mil y pico votos de un diputado en Lugo que fue a parar al PP, mientras que el espacio que ahora representa en parte Sumar tuvo cuatro mil y pico sufragios en esa provincia que no le dieron escaño. ¿Van a ir con menos fuerza en la campaña en las circunscripciones donde tienen menos posibilidades pero se juegan escaños vitales para el cambio?

"El compromiso es global, con el país, con Galicia"

No. Más allá de esa aritmética electoral, que entiendo y que a veces puede suscitar preocupación, Sumar Galicia se presenta en todo el país. Y las políticas públicas que van en nuestro programa, las políticas útiles de lo que importa, se van a aplicar en todo el país. El compromiso es global, con el país, con Galicia.

Dicho esto, tenemos un sistema electoral con una barrera elevada del 5% que cambió en su día el señor Fraga, que también dificulta a las fuerzas progresistas obtener representación en determinadas circunscripciones. Ahora bien, insisto: Sumar Galicia lleva en su programa políticas útiles, políticas de lo que importa, que son para todos los gallegos y gallegas. No se entendería que no hagamos campaña en todo el territorio.

Dice que la alternativa a Rueda es un gobierno de coalición progresista. Pero aquí no sería como en el Estado, Sumar con el PSOE, también entraría el nacionalismo. ¿Qué relación mantiene Sumar con el BNG?

En la parte más personal, está la relación con el compañero Néstor [Rego, diputado del BNG en el Congreso], y aquí están los representantes del BNG, también en el ámbito municipal. En el caso de Compostela, yo tuve bastante relación, una relación cordial. Pero eso no quiere decir que la ambición y la determinación de Sumar Galicia no sea ser una fuerza decisiva. Vamos a pelear, y yo tengo toda la energía para hacerlo de aquí al día 18, para explicarles a los gallegos y a las gallegas la apuesta que tenemos para nuestro país.

A diferencia del BNG, creo que es de justicia reconocer la trayectoria de Sumar, que siempre pone los hechos antes que las palabras. Políticas concretas que mejoraron la vida de muchas mujeres, de muchos jóvenes: la subida del salario mínimo, la reforma laboral, la reducción de jornada que estamos defendiendo ahora con el compromiso de que se va a sacar adelante este año... La Axenda Galega de Sumar Galicia es igual de ambiciosa. Y no va de palabras, va de hechos, como implantar una renta básica universal para jóvenes de entre 18 y 30 años.

"Sumar se compromete a que Galicia sea el segundo lugar de España con un tope a los precios del alquiler"

Sumar Galicia va a los hechos y se compromete a que Galicia sea el segundo lugar de España con un tope a los precios del alquiler, a movilizar la vivienda vacía, a poner recursos y a tener una Consellería de Vivienda para construir vivienda pública. A día de hoy, para la mayoría de familias, para las mayorías sociales y para la gente joven, la vivienda es el principal problema. En los últimos años, excepto este último año en el que el Partido Popular captó fondos europeos que vienen del Gobierno español, no hizo absolutamente nada en esa materia. Sí hizo negocio y políticas neoliberales para contentar a los grandes constructores.

Marta Lois responde a las preguntas de 'Público'. — Jaime García-Morato

¿Se ve de conselleira en un Gobierno de Ana Pontón?

Me veo en un Gobierno progresista a tres patas y me veo cogobernando con las fuerzas progresistas. Tengo experiencia de gobierno. Insisto mucho estos días en eso. Fui concejala, tuve responsabilidad política en el área de promoción económica, en el área de turismo, en Santiago, que es el centro, la capital del país. Son competencias importantes que me dieron mucha experiencia sobre los desafíos de la gestión, y fui también concejala de igualdad y feminismos.

Me veo haciendo políticas útiles y estrenando y gobernando en un Gobierno a tres patas con quien finalmente pueda obtener la mayoría de los votos para ser presidenta o presidente de la Xunta de Galicia.

¿Alguna consellería, algún área concreta le gustaría que Sumar pudiera gestionarla en Galicia?

"Exigimos de manera urgente una Consellería de Igualdade"

El área de feminismos. Exigimos de manera urgente una Consellería de Igualdade para que se lleven a cabo políticas transversales para las mujeres en el conjunto del Gobierno. Es una consellería que me gusta. Sumar Galicia apela al voto de las mujeres y de los jóvenes porque en el Gobierno de coalición quien paró y frenó a la extrema derecha y al PP fueron las mujeres, como fueron las mujeres las que frenaron a los bloques reaccionarios en Europa. Me veo en esa consellería, pero me gustan muchas otras vinculadas a la agenda social.

Un Gobierno de tres patas como alternativa al PP. El PP está utilizando esa idea para decir que frente a la estabilidad que ofrece Alfonso Rueda sólo hay una izquierda difusa, multipartita y no siempre bien avenida. ¿Cómo van a romper ese relato?

La Junta Electoral acaba de hacerle un buen feo, merecido, al PP y al señor Rueda, por utilizar propaganda institucional con la palabra "estabilidad". Después de 14 años de descuidar a las mayorías sociales y a las mujeres, ya estamos más que acostumbrados a la inestabilidad de Rueda. La crisis medioambiental de los pellets puso de manifiesto que mienten, que no son diligentes y que no son capaces de mantener un Gobierno serio al servicio de la gente.

¿Los pellets han modificado el escenario de la campaña?

"El PP está nervioso, sus encuestas no les dan lo que les gustaría"

El Partido Popular está nervioso. Sus encuestas ya no les dan lo que les gustaría. Como le sucedió al señor Feijóo, que se veía en La Moncloa, cuando nadie creía que era posible reeditar el Gobierno de coalición. Que en Galicia haya tres fuerzas progresistas y que Sumar esté fuerte, es decir, que se expanda el voto progresista, no es signo de inestabilidad, ni de conflictividad, ni de confrontación. Son programas políticos de fuerzas progresistas diferentes que se tendrán que poner de acuerdo. Nuestra metodología y ADN en Sumar siempre es hablar, negociar, dialogar... Las fuerzas progresistas no confrontamos, buscamos encontrar acuerdos a futuro, a largo [plazo], a partir del 18 de febrero.

Esa metodología de hablar, negociar y dialogar se va a poner a prueba en el debate del electoral del lunes.

Sí.

Ese debate está diseñado y alineado con la estrategia del PP de visualizar una suerte de 'todos contra Rueda'. ¿Cómo va a hacer usted para que su voz se escuche y tenga protagonismo propio?

La esperanza de futuro, la ilusión de los gallegos y gallegas en el cambio, están centrados en acabar con el desmantelamiento de la sanidad pública, de la atención primaria, con el caos en el sistema educativo... De todas y cada una de las políticas de desmantelamiento de lo público, el único y exclusivo responsable es el Partido Popular.

"Si Sumar no empuja, el PSOE es de motor lento, de combustión lenta"

En ese debate le voy a preguntar al señor Rueda qué hizo en 14 años. Que alguien me diga cuál fue la política por la que se le puede recordar, a él y al Partido Popular, después de 14 años. Nosotras tenemos un programa ambicioso, somos una fuerza política de hechos, más que de palabras; de transformación. Lo hemos demostrado con el Partido Socialista en el Gobierno español. Si Sumar no empuja, si Sumar no tensiona para esas políticas más valientes, el Partido Socialista es de motor lento, de combustión lenta. Habrá tiempo para que se distingan los programas y la ambición de cada una de las fuerzas progresistas, pero insistiendo en que Sumar Galicia con quien confronta es con el Partido Popular. Nuestros hijos, mi hija, no ha conocido otro Gobierno en la Xunta. Es tiempo de cambio. Y vamos con todo.

Sumar es un partido de reciente creación. ¿Cómo se lleva una campaña así, en unas elecciones adelantadas varios meses? ¿Tienen estructura suficiente?

Es cierto que el año 2023 y el principio de 2024 han sido vertiginosos. Hay una tensión permanente con las elecciones: el 28 de mayo, el 23 de julio unas elecciones generales adelantadas, elecciones gallegas adelantadas... Bueno, eso te engrasa, te da capacidad de reacción rápida. Lo hicimos el 23 de julio y lo estamos haciendo ahora para el 18 de febrero.

Hay un equipazo humano de gente que está empujando y trabajando con una profesionalidad potentísima, y eso también me está dando mucha fuerza y mucha energía, al igual que al resto de candidatas y candidatos de nuestras listas.

Marta Lois, candidata de Sumar a la Xunta. — Jaime García Morato

Yolanda Díaz es una figura muy relevante a nivel estatal, más que conocida por la sociedad gallega. ¿Cómo combinará la campaña con su propia figura? ¿Va a ser un pilar fundamental de su campaña?

"Para Yolanda [Díaz], Galicia es una prioridad"

Ya ha estado en Galicia en la precampaña y va a estar comprometida al 100% con la campaña. Arrancamos fuerte en Ferrol, su tierra de referencia y de experiencia política, que la forjó con la fortaleza y capacidad de decisión que ahora tiene. Para mí es un orgullo tenerla aquí e identificar para los gallegos y gallegas que para Yolanda, Galicia es una prioridad.

Va a estar muy presente, igual que el conjunto de ministros y ministras de Sumar, que se están dejando la piel en sus agendas para priorizar el estar en Galicia y dar a conocer todo lo que estamos haciendo. Como Mónica García en Sanidad, con medidas como una cartera de servicios sanitarios públicos: unas gafas, unas lentillas... No todas las familias pueden permitirse 200 ó 300 euros para unas gafas graduadas, o costearse unas lentillas, sencillamente para tener salud oftalmológica. O para poder adquirir productos de primera necesidad. La ministra de Sanidad está trasladando con hechos las propuestas que estaban en nuestro compromiso de gobierno.

En nuestra Axenda Galega, con medidas específicas como las que hablaba antes en materia de vivienda, el incremento de un 25% que reclamamos en el presupuesto de sanidad, y que no vaya para el gasto farmacéutico ni para la sanidad privada, es otra de nuestras cartas de presentación. Y que los gallegos y las gallegas tengan en Atención Primaria un máximo de 48 horas para una cita, y no como ahora, que con el Partido Popular puedes tardar veinte días.

"Queremos una renta que llegue hasta los 800 euros, universal, para las personas que más lo necesiten"

Otro compromiso es que [la demora en la atención] en urgencias no puede superar las 24 horas. En definitiva, un giro de 180 grados a todo ese abandono, a todo ese maltrato a los gallegos y gallegas por parte del Partido Popular, con una agenda propia: renta de garantía universal y renta para las personas en riesgo de exclusión y pobreza, que supere las subvenciones de carácter asistencialista, un tanto anacrónicas, a las que el Partido Popular nos tiene acostumbrados. Queremos una renta que llegue hasta los 800 euros, universal, para las personas que más lo necesiten.

Ha citado a la ministra de Sanidad. El otro día publicamos en 'Público' un reportaje sobre las larguísimas listas de espera en Galicia. ¿Cómo se pueden reducir?

Es un clamor, y este 4 de febrero la gente vuelve a la calle convocada por la plataforma SOS Sanidade Pública, que lleva años denunciando ese abandono, también el del personal sanitario, de enfermeros y enfermeras, médicos y médicas. Faltan recursos humanos, faltan infraestructuras... Y revertir las listas de espera pasa por invertir en más personal y en más recursos.

Por eso Sumar Galicia propone ese 25% de incremento del gasto sanitario para un plan de rescate de la sanidad pública, fundamentalmente de la atención primaria. ¿Sabían que Galicia, en el ámbito del empleo público, es una de las comunidades con mayor precariedad laboral? ¿Y que eso afecta principalmente a las enfermeras? Contratos de un día, de una semana, de tres semanas... No se trata solamente de recursos, sino también de compromiso político.

En su despedida del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso dijo usted que la política va de los afectos.

"Hay que creerse el giro afectivo de la política"

Sí, va de los afectos como elemento complementario a toda esta política de descalificaciones y palabras gruesas, de ese lenguaje verbal y corporal que crea tanta desafección en la sociedad civil. Va de afectos, va de hacer otro estilo de política, de la proximidad, de escuchar y hablar... Y dentro de las formaciones políticas, de los afectos. Sí, la política va de eso. Y de los cuidados, y de la perspectiva feminista. Hay que creerse el giro afectivo de la política.

Hay personas de listas rivales que le tienen afecto a usted, pese a ser rivales. ¿Es recíproco? ¿Mantiene usted afecto hacia ellas?

A todas esas personas que me tienen afecto, quiero convencerlas de que me voten, de que tenemos un programa que merece la pena. Si me conocen bien, saben que cuando tengo experiencia de gobierno y experiencia institucional, voy hasta el final. Voy a intentar convencerlas.

Si hablamos de personas que me tienen afecto en un espectro ideológico un poco más amplio, creo que hay que distinguir, lo decía antes en las primeras preguntas de la entrevista, entre las relaciones personales, que también son importantes, y el respeto a las diferencias ideológicas. Ahora bien, si están en el espectro ideológico progresista, invito a esas personas a las que quiero, a que, si dudan, me escuchen.

Entonces ve más afectos que desafectos en la política.

Sí, en general hay más afectos que desafectos.

En la despedida del grupo parlamentario también dijo que era un "hasta luego", no un "adiós". Pase lo que pase, ¿se viene a Galicia y deja Madrid?

"Mi compromiso está en Galicia"

El día 31 presenté el acta de renuncia como diputada. La gente que me conoce sabe que voy muy en serio, que estoy muy enchufada en la campaña y que soy coherente con este compromiso. Estoy convencida de que es una oportunidad única. Y quiero hacerlo en las mejores condiciones, y eso supone un 100% de implicación en la campaña. He tomado una decisión, venirme a Galicia con la vocación de gobernar y de tener un papel decisivo. Pero no me gustan las despedidas lapidarias. Tampoco cuando me tocó despedirme de otras responsabilidades institucionales use el adiós.

Es un hasta luego porque también me siento muy vinculada al equipo y al espacio político de Sumar en el conjunto del Estado, y porque, al final, la política se hace también en red y trabajando desde la solidaridad y la cooperación mancomunada. Es un hasta luego en el sentido afectivo, pero mi compromiso está en Galicia.