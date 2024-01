Sumar apela al caladero de "la izquierda que no vota al PSOE ni al BNG" para abrirse hueco en las autonómicas gallegas

Sumar Galicia quiere borrar la imagen de que su presencia en las elecciones gallegas puede dividir el voto de la izquierda y con ello minar las posibilidades de desbancar al PP de la Xunta.

Por ello, parte de su estrategia de precampaña pasa por apelar a ese elector gallego de izquierdas "que no apoyaría en ningún caso ni al PSOE ni al BNG" y que, según aseguran en off the record fuentes de la formación de Yolanda Díaz, "se queda en casa antes" que optar por esos partidos.

"Hay un 20% de nuestro electorado que o vota a Sumar o no vota", aseguran fuentes de la formación de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo.

Admiten que Sumar Galicia no dispone de encuestas propias, pero añaden que ha analizado las que se han publicado hasta ahora para explicar esa conclusión.

La tercera fuerza más votada el 23J

Sumar fue la tercera fuerza más votada el 23J en Galicia con 175.813 sufragios, en torno al 11%. Según los citados cálculos, habría entonces unos 35.000 votos que sólo serían útiles para la izquierda si el partido de Díaz se presenta a las elecciones, y que se perderían, en opinión de sus responsable, si no lo hace.

El histórico electoral muestra que hay un elevado porcentaje del electorado gallego que bascula su voto entre PSOE, el BNG y la izquierda alternativa. De hecho, en las autonómicas anteriores, en 2020, el nacionalismo fue la segunda opción más votada y obtuvo 19 de los 75 escaños de la Cámara -el PP sacó 42 y el PSOE, 14-, mientras la alianza de Anova, Podemos y EU no sólo perdía esa condición, sino que se quedaba fuera de la Cámara con apenas 51.600 sufragios, menos del 4%.

"El voto útil es movilizar el voto progresista"

Los últimos sondeos, realizados antes de que estallase la crisis de los pellets, dibujan un escenario parecido, aunque con el PP con una mayoría más frágil, el BNG de Ana Pontón subiendo hasta los 21 escaños y el PSOE de José Ramón Gómez Besteiro manteniendo los 14 que tiene ahora o subiendo levemente.

Sumar estaría peleando por obtener una diputada por a A Coruña -su candidata a la presidencia de la Xunta y portavoz en el Congreso, Marta Lois-.

Esas encuestas fueron posteriores a la ruptura de Sumar con Podemos, que también presenta lista propia encabezada por Isabel Faraldo, pero previas a la reconciliación de Anova con el BNG.

Electorado nacionalista

La formación de Martiño Noriega y Xosé Manuel Beiras, creada en 2012 tras la escisión del BNG, es precisamente la que amparaba al electorado nacionalista hasta ahora desencantado con el Bloque y reacio a apoyar a formaciones estatalistas.

Las fuentes de Sumar aseguran que la presencia del partido de Yolanda Díaz en las autonómicas puede contribuir a movilizar también a buena parte del votante gallego de izquierdas que no acude a votar en las autonómicas, que en los últimos años han registrado un diferencial medio de abstención muy por encima de la que registran las generales.

Así, la abstención en Galicia se ha movido en los últimos 15 años entre el 27% y el 44% en las elecciones al Congreso mientras que en las autonómicas lo ha hecho en una horquilla de entre el 35,5% y el 64%.

"El voto útil es movilizar el voto progresista. No es una cuestión de competir con el BNG y el PSOE, sino de aprovechar eso", añaden los responsables de Sumar.