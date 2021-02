Bronca entre el PSOE de Jaén y el de Córdoba por la adjudicación de una base del Ejército de Tierra

La ubicación de la futura base logística militar del Ejército de Tierra en la provincia de Córdoba, un proyecto goloso que implica una inversión multimillonaria que podría generar más de 1.600 empleos, en su mayoría civiles, ha caído como un jarro de agua fría en Jaén que ha provocado un tremendo enfado en la sociedad civil y en los partidos políticos.

Si el pasado viernes, el alcalde de Jaén, el socialista Julio Millán le escribió una dura carta al presidente del gobierno Pedro Sánchez, en la que tachaba la decisión de "afrenta" y arremetía contra la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo (PSOE), de su mismo partido, este lunes, el PP de Jaén anunció que pedirá un informe completo al Ministerio de Defensa para conocer los criterios utilizados por el Gobierno para tomar la decisión de ubicar la base en Córdoba y Podemos expresó su "malestar y decepción".

La misiva de Millán era particularmente dura. En ella, afirmaba que el 24 de diciembre, hace un mes y medio, el Ministerio de Defensa, a través de la secretaria de Estado, le había dado "un compromiso expreso de que si Jaén llevaba a cabo una propuesta de financiación, dado el trabajo técnico riguroso llevado a cabo a lo largo del último año, albergaría la sede de esta infraestructura".

El alcalde fue muy contundente en su ataque a Calvo: "La posición del Gobierno de España queda muy cuestionada cuando no han sido criterios técnicos, ni de cohesión social o territorial, ni los datos de desempleo, en los que tantas ocasiones hemos basado la importancia y la necesidad de nuestra provincia para albergar una inversión tan necesaria, los que se han tenido en cuenta para tomar una decisión definitiva, sino una voluntad expresa de la Vicepresidenta basada en su lugar de procedencia, como así ha sido expuesto por ella misma en los medios de comunicación".

"Sería lamentable que no tuviéramos un Gobierno que nos representara a todos los Españoles por igual, sino solo a aquellos a los que por su lugar de nacimiento hubiera lugar. Sería lamentable que necesitáramos una Vicepresidenta del Gobierno de nuestra provincia como único criterio para albergar inversiones e infraestructuras del Gobierno de España. Esta forma de actuar no se puede validar y consagrar en una democracia consolidada como la nuestra", remachó Millán en la carta. Fuentes consultadas por Público indicaron que el PSOE de Jaén se había sentido "engañado".

La alarma y las palabras gruesas que provenían de Jaén provocó a su vez la reacción del PSOE de Córdoba, que lanzó un manifiesto en apoyo a la decisión del Gobierno, que "ofrece a Córdoba una oportunidad histórica para potenciar un desarrollo social y económico basado en sectores de vanguardia", y en defensa de la vicepresidenta Calvo. "Expresamos nuestro enorme malestar –se lee en el manifiesto– por las manifestaciones que se han hecho contra [Carmen Calvo], de la que nos sentimos especialmente orgullosos por toda su trayectoria política en la que ha demostrado un gran sentido de Estado, una honradez indiscutible, un gran rigor político y un trabajo incansable. Mostramos nuestro más profundo rechazo a quienes la han acusado injustamente de participar en una decisión discrecional, más aún si vienen de compañeros de otras provincias andaluzas en las que Carmen Calvo ha impulsado importantes proyectos para su progreso y desarrollo".

Impulso económico y social

Al secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Juan Cornejo, en una rueda de prensa, le preguntaron por el asunto. Por un lado, dijo que lo primordial es que Andalucía va a "recibir una importante inversión, con unas consecuencias de creación de puestos de trabajo que, sin lugar a dudas, es para estar contentos" en la comunidad autónoma, porque el citado proyecto "podría estar fuera" de la región. Cornejo se declaró además "convencido" de que el Ministerio de Defensa y el Gobierno en general se habrán guiado para tomar su decisión en "la información de la que dispone", según recoge Europa Press.

Y, por otro, el secretario de Organización del PSOE andaluz dijo "comprender" a Jaén. "Me consta que Julio Millán ha hecho un tremendo esfuerzo para cumplir los requisitos y que su propuesta fuera competitiva respecto a otras opciones", dijo Cornejo. En esa línea, agregó que era "lógico" que en el Ayuntamiento de Jaén no haya gustado la no elección de su ciudad para acoger ese base tras haber hecho "un magnífico trabajo", haber "tomado la iniciativa", "buscado la financiación, los aliados", y presentar un proyecto que entendía que reunía "las condiciones" requeridas, por lo que "tenían la esperanza de recibir esa inversión en Jaén, igual" que la que tenían, según ha apostillado el dirigente socialista, "los compañeros de Córdoba", que "pedían exactamente lo mismo", según recoge Europa Press.

La construcción de la base supondrá, según Defensa, un "extraordinario impulso económico y social para la zona". "Se trata de un proyecto innovador en el que el Ejército de Tierra lleva 10 años trabajando para dotarse de un centro logístico con los más altos estándares tecnológicos y que agrupará las actividades de mantenimiento del material del Ejército en una sola instalación, reduciendo los tiempos de servicio, movimiento e infraestructuras", afirma el Gobierno en un comunicado. "En definitiva, –remacha Defensa– redundará en una optimización integral de la logística militar al más alto nivel que será un motor tecnológico, de creación de empleo y de l+D+i para la región".