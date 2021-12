Podemos califica el adelanto electoral de Castilla y León de "irresponsable", pero lo ve como el primer paso del frente amplio

Para Podemos el adelanto electoral en Castilla y León avanzado este lunes por el presidente del territorio, Alfonso Fernández Mañueco, deja dos reflexiones: la primera es que se trata de una decisión que a juicio de la formación morada es "profundamente irresponsable" por parte del PP, ya que esta decisión llega en plena ola de coronavirus y con la incidencia acumulada creciendo a un ritmo muy alto; la segunda, es que estos comicios (fijados para el 13 de febrero) son un primer ensayo y la "primera parada" de lo que algunos denominan 'frente amplio' de Yolanda Díaz.

Así lo ha expresado este lunes el portavoz de Podemos y secretario general de la formación en Castilla y León, Pablo Fernández. En su opinión, "en lugar de estar centrados en controlar la pandemia y en tomar medias para frenar la sexta ola, el PP únicamente está interesado en sus cuentas electorales y antepone sus intereses a los de la ciudadanía. No es causal que la Junta de Castilla y de León no haya tomado ninguna medida en esta sexta ola, ya que esto era todo para no perjudicarse a sí mismo en estos comicios", ha defendido.

Por eso, Fernández ha calificado la decisión del presidente de esta comunidad autónoma de "profundamente irresponsable". El dirigente de la formación morada ha asegurado que Podemos está "preparado" para una cita electoral que afronta con "esperanza e ilusión", ya que, más allá de las expectativas que atañen exclusivamente a la organización, los comicios de Castilla y León son, a su juicio, una primera parada de la plataforma que quiere conformar Yolanda Díaz en las próximas elecciones generales (previstas para 2023).

"Estamos preparados, afrontamos este desafío con ilusión, y estamos ilusionados de ser el primer paso de ese frente amplio liderado por Yolanda Díaz", ha dicho el portavoz. En este sentido, Fernández ha anunciado que Podemos Castilla y León lleva trabajando bastante tiempo en la conformación de una plataforma que aglutine no solo a diferentes partidos políticos, sino también a organizaciones y colectivos de la sociedad civil.

"Llevamos tiempo liderando ese proyecto amplio y plural para integrar a diferentes fuerzas políticas y a colectivos de la sociedad civil. El frente amplio es el horizonte a nivel nacional, y la primera parada es Castilla y León"; sobre los partidos que pueden formar parte de este proyecto, Fernández ha mencionado expresamente a las fuerzas que ya constituyen Unidas Podemos (Podemos, Izquierda Unida y alianza verde).

También ha avanzado el secretario general de Podemos en este territorio que se han producido contactos y conversaciones con organizaciones y colectivos en defensa de la denominada España vaciada, aunque ha apuntado a que, seguramente, estos movimientos no se adhieran al proyecto de frente amplio dada la decisión de algunos de ellos (como Soria Ya) de concurrir a las elecciones: ". Parece que alguna de esas plataformas están dispuestas a dar la batalla electoral, respetamos profundamente su decisión y seguimos interlocutando".

Fenández ha concluido su intervención explicando que Podemos todavía no había podido hablar con la vicepresidenta segunda del Gobierno sobre este adelanto electoral en Castilla y León dado que la ministra de Trabajo tenía bastantes compromisos en su agenda de este lunes: "No hemos tenido todavía oportunidad de hablar con Yolanda Díaz, lo haremos en las próximas horas. Caminamos y trabajamos todos a una, codo con codo".