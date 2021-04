La presidenta de la Comunidad de Madrid y la candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este viernes que "sin ninguna duda" condena "cualquier amenaza", en referencia a las amenazas recibidas con cartuchos de bala al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.

Así lo ha manifestado a través de un mensaje en la red social Twitter, después de la cancelación del debate electoral organizado por la Cadena Ser, en el que no ha participado, después de que el líder de Unidas Podemos lo abandonara después de que la candidata de Vox, Rocío Monasterio, pusiera en duda la veracidad de las cartas amenazantes con cartuchos de bala que Iglesias ha recibido.



Casado condena las amenazas a Iglesias

El presidente del PP, Pablo Casado, ha expresado este viernes un apoyo "sin matices" al candidato de Unidas Podemos en Madrid, Pablo Iglesias, después de que Vox haya puesto en duda las amenazas de muerte contra él.

"No condenar este tipo de agresiones personales es muy grave"

El presidente del PP ha valorado lo sucedido en el debate de la Cadena Ser, que Iglesias ha abandonado al poner en duda la candidata de Vox, Rocío Monasterio, las amenazas y que finalmente ha sido suspendido cuando se han marchado también los candidatos del PSOE y Más Madrid, Ángel Gabilondo y Mónica García, respectivamente.

"No condenar este tipo de agresiones personales es muy grave", ha afirmado Casado desde la cuesta de Moyano, en Madrid, donde ha defendido que, si no se diferencia entre la política y los ataques personales, "la democracia no merecería la pena".



Almeida le reprocha a Iglesias "hipocresía"

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, ha defendido que Podemos y también Vox, deben condenar la violencia "venga de donde venga" y ha acusado a Iglesias de "hipocresía y cinismo" por haberse levantado del debate ante la actitud de Rocío Monasterio.

"Me extraña que Pablo Iglesias se haya levantado de esa mesa, porque Vox haya hecho exactamente lo mismo que hace él. Vox en este episodio ha hecho lo mismo que hace Podemos: negarlo cuando no le parece que sea conveniente condenar la violencia", ha afirmado Almeida.

Díaz califica de "gravísimas" las amenazas

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha calificado este viernes de "gravísimas" las cartas amenazantes con balas en su interior recibidas por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez.

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Díaz ha pedido no frivolizar con los "discursos de odio" de la ultraderecha de Vox, que "es como la lluvia menuda". "Va cayendo y va calando. Creo que nos debemos tomar esto en serio: lo de este jueves es gravísimo", ha insistido.

En esta línea, la vicepresidenta ha mostrado su "preocupación" por los mensajes de los de Santiago Abascal y el "impacto que está teniendo en los sectores más vulnerables". "Creo que está causando mucho daño, los discursos de odio mojan", ha repetido, poniendo como ejemplo el cartel contra los menores migrantes en Madrid.

Díaz, sobre Vox: "Creo que está causando mucho daño, los discursos de odio mojan"

Así, Díaz ha asegurado que la "sociedad española es democrática y sólida y defiende los Derechos Humanos". "Salir, como ha pasado, con una imagen de vulneración de los derechos humanos en el Metro, afecta", ha opinado. En este contexto, la titular de Trabajo ha señalado que este mismo jueves trasladó al presidente del Parlamento Europeo la necesidad de tomar "en serio" este tipo de "fenómenos" en la UE.

"Se que es difícil, yo misma no se cómo tratarlo, pero creo que la sociedad española se puede transformar. Las personas que nos han antecedido como mis padres ya han vivido cosas muy duras como para que volvamos a los tiempos más difíciles", ha zanjado. Este jueves, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y las formaciones de Unidas Podemos, PP, Más Madrid y Cs expresaron este jueves su máxima condena a los hechos.



Arrimadas pide "unidad a los demócratas"

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha condenado este jueves las amenazas recibidas por carta y ha pedido "unidad a los demócratas" para rechazar "de plano" los ataques de este tipo.

"Mi firme condena a estas amenazas de muerte a Grande-Marlaska, María Gámez y Pablo Iglesias", ha escrito Arrimadas en un mensaje publicado en redes sociales, recogido por Europa Press.

Arrimadas ha señalado que en su formación saben "bien" lo que es sufrir ataques de este tipo. "En Cs sabemos bien lo que es sufrir ataques así y pedimos la unidad de los demócratas para rechazarlos de plano. Vengan de donde vengan, los sufra quien los sufra", ha apuntado en Twitter.

Vox pone en duda las cartas

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha mostrado sus dudas sobre la carta amenazante. Al ser preguntada por esta misiva, la candidata de la ultraderecha ha subrayado que del Gobierno "no se creen nada".



El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha considerado "gravísima" esta afirmación de Monasterio y ha advertido que no compartirá debates electorales con Vox si no condena las amenazas. Finalmente, Iglesias ha abandonado el encuentro que ha tenido lugar este viernes en la Cadena Ser.



Calvo tilda las amenazas de "muy graves"

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha considerado "muy graves" las amenazas de muerte que han recibido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez.

Calvo: "Es muy grave que les hayan enviado una amenaza de muerte en toda regla"

En declaraciones a los periodistas este viernes, antes de visitar las obras de la nueva Biblioteca del Estado de Córdoba, Calvo ha calificado de "gravísimo" que tres "responsables políticos", y "dos de ellos institucionales", hayan recibido cartas con cartuchos de bala en su interior. "Es muy grave que les hayan enviado una amenaza de muerte en toda regla y para que no quedara duda mediante las correspondiente balas en el mismo sobre", ha manifestado Calvo.

La vicepresidenta ha añadido que, si la sociedad "no es capaz de tomarse esto en serio, reprocharlo absolutamente, además de la investigación correspondiente para alcanzar a quienes lo han hecho", es que no tiene "ningún sentido de la convivencia, ni de las libertades, ni de la solidez del Estado". Además, ha asegurado de que no se parará hasta encontrar a "los responsables de semejante amenaza de muerte" y ha resaltado que hoy toda la sociedad debe estar "sin ambages, ni vericuetos condenando literalmente lo que no puede ser admisible de ninguna de las maneras".

Gabilondo pide que se condenen de "forma particular" las amenazas

El candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha aseverado este vienes que, por encima de las propuestas electorales, están "los valores" de los candidatos y ha pedido que se condene de "forma particular" las amenazas recibidas con cartuchos de bala al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.

Así lo ha manifestado a la salida del debate electoral organizado este viernes por la Cadena Ser para las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo, que ha sido cancelado tras la negativa de los candidatos del PSOE, Ángel Gabilondo, y Más Madrid, Mónica García, a seguir debatiendo con la cabeza de lista de Vox, Rocío Monasterio, por su "intolerancia".

Por encima de las propuestas electorales, están "los valores" de los candidatos

Tanto Gabilondo como García han planteado dejar el debate después de que lo abandonara el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.

Gabilondo ha asegurado que "no le basta la condena global" de la violencia porque él ha vivido en otras comunidades autónomas - el País Vasco, su lugar de nacimiento- en las que "se hacía una condena global a todos lo tipos de violencia para no condenar una concreta", en referencia a la ETA.

Ha insistido que durante el debate se ha vivido una "permanente apología de valores no democráticos" que han evitado la "confrontación de ideas" por parte de los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid.



Bal cree que Gabilondo y García se han equivocado

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de Madrid, Edmundo Bal, ha calificado de "lamentable" lo ocurrido en el debate organizado por la Cadena Ser, en el que se ha escenificado la "guerra de bandos", y ha reprochado a los candidatos de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos que se hayan levantado de la mesa.

"Lo que ha ocurrido ahí dentro es algo contrario a lo que ha pasado en España en 1978. La Constitución de 1978 superó las guerras de bandos, de trincheras, la guerra civil; nos unimos todos, se reconocieron los derechos y libertades fundamentales para todos los españoles, y no solamente para la mitad o no solamente para una parte", ha dicho Bal a los medios.