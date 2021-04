La formación de ultraderecha Vox ha llenado la madrileña estación de Cercanías de Sol de una propaganda electoral fiel a su estilo, en la que busca generar odio a través de datos falsos o contrapuestos de forma torticera. En concreto, el partido de Santiago Abascal, apunta a los menores migrantes que llegan solos a España, uno de los colectivos más vulnerables, conocidos institucionalmente como menores extranjeros no acompañados o, directamente, por el acrónico "mena".

Un término que el Senado ha pedido modificar por la criminalización a la que lleva años vinculada por parte de grupos y partidos conservadores, y que el Ministerio del Interior también sopesaba modificar por las mismas razones. Sin embargo, el término sigue siendo oficial y, en esta ocasión ha vuelto a ser el blanco de la extrema derecha en unos carteles en los que aparecen criminalizados y como beneficiarios de un gasto social que se le hurta a los ciudadanos españoles, en este caso, a los pensionistas.

En uno de los carteles, Vox asegura que "un mena", estaría percibiendo o supone un gasto —no se especifica de forma claramente interesada— para el Estado de 4.700 euros al mes, y contrapone en segundo término que "tu abuela" recibe 426 euros de pensión al mes. La propaganda, además de incorrecta, es deliberadamente falsa.

Los menores migrantes no reciben ningún tipo de prestación económica

Los menores migrantes no reciben ningún tipo de prestación económica, tal y como recuerda la Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes, que tacha de "bulo" esos carteles. En efecto, las comunidades autónomas están obligadas a ejercer la tutela y guarda de estos chicos sin referentes familiares en el país, y de garantizar su acogida digna. La mayoría son derivados a centros de acogida de menores, españoles o extranjeros. En el caso de Madrid, son conocidos el del barrio de Hortaleza y el de la Casa de Campo.

La supuesta partida de 4.700 euros, especifica esta asociación, "no va a menores, sino a gastos como las instalaciones o sueldos de profesionales que trabajan en estos centros". Y apunta que, en la Comunidad de Madrid, "el 71,1% de los menores en centros de protección son de nacionalidad española, frente al 28,9% de origen extranjero". Según el registro del Ministerio de Interior, en la Comunidad de Madrid habría 356 menores migrantes de los 9.000 que había en España en diciembre, aunque estas cifras no son del todo exactas y no se miden de forma correcta y constante.

Una pensión que no existe

Por otra parte, los supuestos 426 euros de pensión que, según Vox, recibe "tu abuela" también son una cifra tergiversada. La pensión de jubilación media de la Seguridad Social en la región fue de 1.194,84 euros al mes en 2020, un 2,15% más que el año anterior, según los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. En concreto, la pensión media más común en Madrid fue de 1.366,82 euros en febrero de 2021. Por sexos, la pensión media de los hombres fue de 1.468 euros; en el caso de las mujeres, 979,33 euros.

La reducida cifra a la que apela Vox, esos 426 euros al mes, solo se corresponden con un tipo de prestación, la de los desempleados de larga duración con cargas familiares que hayan agotado todas las prestaciones y subsidios y que busquen activamente empleo.

Uno de los carteles que ha colocado Vox en la estación de Cercanías de Sol. — Elisa García

La única pensión que puede corresponderse con la cifra que da Vox sería la pensión de jubilación no contributiva, que da cobertura a personas que no tengan 15 años cotizados a Seguridad Social. Quienes la perciben son mayoritariamente mujeres. Para 2021, la cuantía de estas pensiones quedó fijada en 5.639,20 euros anuales (402,80 euros mensuales) en 14 pagas. Aunque Vox no cuenta el gasto social que una persona jubilada como "tu abuela" puede generar al Estado, por ejemplo, en materia de dependencia, gasto farmacéutico u hospitalario.

Campaña de odio

"Denunciamos y mostramos nuestra absoluta repulsa a la campaña de odio a la que estamos asistiendo en Madrid con mensajes que incitan al rechazo y a la discriminación hacia uno de los colectivos más vulnerables: niños y niñas migrantes que están solos en este país", afirma la Asociación para Integración de Inmigrantes, que el lunes hizo llegar a los partidos madrileños sus recomendaciones para evitar este tipo de propaganda.