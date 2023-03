El caso de García Albiol amenaza la única tabla de salvación del PP en Catalunya

Un miembro del Partido Popular con ojos y oídos en cada territorio cuenta que cuando Xavier García Albiol pasea por Badalona "la sensación es brutal". Como si el candidato a la alcaldía del municipio barcelonés tuviese la mayoría absoluta a tiro de piedra, que es lo que apuntan todas las encuestas. Solo las expectativas ya son casi heroicas para el PP en Catalunya. "Después de esto ya no sé", matiza la misma fuente. Porque a poco más de dos meses para las elecciones la justicia ha sentado a Albiol en el banquillo y amenaza los cálculos del PP en la cuarta ciudad catalana en número de habitantes.

El caso que afecta a Albiol —que además de candidato es miembro del equipo de campaña de Génova— juzga la instalación irregular de antenas de telefonía en el municipio de Badalona entre los años 2012 y 2018, cuando el ahora ahora de nuevo aspirante a regidor era alcalde. El juzgado de instrucción 4 de Badalona considera que hay indicios suficientes para juzgarle por prevaricación y, en un auto que se ha conocido esta semana, ordena la apertura de juicio oral. La Fiscalía pide para él dos años y diez meses de cárcel y otros diez de inhabilitación.



Si el PP cumpliese lo que dicen sus Estatutos —los últimos fueron aprobados en 2018 con Mariano Rajoy— tendría que suspenderle la militancia. El artículo 7.d. es muy claro al respecto: se acordará la suspensión provisional de afiliación y funciones "cuando un afiliado esté incurso en un proceso penal respecto de los cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción". Establece también que se ordenará la expulsión "en el momento de que se dicte sentencia firme por corrupción".

Feijóo le respalda

Pero Albiol, que se defiende protestando por "un tema de hace 12 años que la Fiscalía activa en plena polémica por el sí es sí y que un juzgado de Catalunya acelera en plena precampaña", se ha encontrado con la bendición del PP y de Feijóo. El partido no va a tomar medidas disciplinarias contra el candidato a la alcaldía de Badalona porque no cree que se trate de un caso de corrupción. "La corrupción en mi partido no tiene cabida, pero sabemos distinguir muy bien entre lo que es corrupción y lo que no lo es", defendió el presidente del PP este jueves desde Bruselas. Lo cierto es que el Consejo General del Poder Judicial sí considera la prevaricación un delito relacionado con la corrupción.

Feijóo aseguró que es "muy importante conocer los antecedentes de este caso" y lo comparó con Mediador o Cuarteles, los casos que salpican al PSOE. "El señor Albiol siendo alcalde ni conoció, ni se enteró ni le notificaron (refiriéndose a instalación de las antenas de telefonía en la comisaría de la Guardia Urbana). Comprenderá usted que estamos ante dos posiciones totalmente distintas", justificó.

Sostiene al PP en la diputación de Barcelona

Distintas fuentes populares consultadas por Público coinciden en que la respuesta de Génova quizás no sería la misma si Albiol fuese solo un candidato en otra plaza menos significativa. Pero Badalona "es el feudo" y "él un referente", aseguran. El exalcalde la ciudad barcelonesa —apartado de la alcaldía en beneficio del socialista Rubén Guijarro en una moción de censura en 2021— es una de las pocas figuras políticas relevantes del PP en Catalunya. "Es la imagen del partido", dice un ex dirigente popular. El liderazgo de Alejandro Fernández no convence a Génova y no ha terminado de cuajar, Daniel Sirera todavía no alcanza la cuota de popularidad de Albiol, mucho menos sus perspectivas electorales, y Dolors Montserrat está en Bruselas.

Además, los resultados de Albiol en Badalona le permiten al PP entrar en al menos una Diputación en Catalunya, la de Barcelona. En el actual mandato los populares tienen grupo propio con dos diputados, el propio Albiol y Daniel Gracia Álvarez, que salen del partido judicial de Badalona. El panorama del PP en la comunidad es tan desolador que no pueden permitirse perder su presencia aquí. Esto le da más autoridad todavía a García Albiol.

Los populares creen que el caso contra él se ha acelerado para hacerlo coincidir con la campaña electoral y empañar su éxito, la única tabla de salvación para un PP cuyo poder en Catalunya se concentra ahora en las alcaldías de dos pequeños municipios que pocos catalanes saben situar en el mapa. El de Gimenells, de 770 habitantes, y el de Pontons, en una recóndita zona del Penedès en la provincia de Barcelona, que es feudo del PP desde hace décadas, pero con solo 528 habitantes.