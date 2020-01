Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha recibido el anuncio del aplazamiento de la Mesa de Diálogo como un incumplimiento intolerable de los acuerdos de investidura con el PSOE e insta a Pedro Sánchez a rectificar. Los republicanos consideran que no activar esa Mesa de Diálogo supondría romper la confianza de la ciudadanía catalana en la vía de la negociación y dilapidaría un capital político importante para ERC en pleno escenario preelectoral en Catalunya.

"Sin Mesa de Diálogo, no hay legislatura". Lo advirtió Gabriel Rufián en una de sus intervenciones durante la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno que los republicanos hicieron posible con su abstención. El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso fue rotundo: "Si esta vez el pueblo de Catalunya vuelve a ser estafado, si esta Mesa no se cumple, si este acuerdo no se cumple, no se estará estafando a ERC, se estará estafando a un pueblo. Otra vez". Pues bien, la sensación en la sede de los republicanos en la calle Calabria de Barcelona empieza a ser de estafa.

Y es que el anuncio por parte de la Moncloa que el inicio de la Mesa de Diálogo queda aplazado hasta después de las elecciones que anunció este miércoles el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha caído como un verdadero jarro de agua fría en la cabeza de los dirigentes de ERC.

Pese a ello, la prudencia ha sido la consigna de la comandancia de Esquerra desde la comparecencia de Torra. Con excepción de su secretaria general, Marta Rovira, que desde Suiza ha hecho unas duras declaraciones sobre los últimos acontecimientos políticos en Catalunya: "No es el momento de celebrar unas elecciones fundamentadas sobre una ruptura, sobre un fracaso de una coalición independentista", ha dicho en declaraciones a RAC 1.

Sin embargo, a lo largo de la mañana en ERC se ha ido tomando conciencia del daño que supone el anuncio del aplazamiento sine die de la Mesa de Diálogo. Algunos dirigentes eran explícitos: "Es una jugada del PSOE que no podemos tolerar y que incumple el principal acuerdo que establecimos para la investidura. Hay que revertir el aplazamiento de la Mesa de Diálogo".

Estas mismas fuentes indican que ahora mismo en Esquerra no se quiere dar por definitiva la decisión de Pedro Sánchez pero advierten de que de mantenerse este aplazamiento, ERC se tendrá que replantear la relación con los socialistas y repensar el voto a unos presupuestos generales que podrían quedar en vía muerta y comprometer de esta forma la viabilidad de la legislatura, que apenas acaba de empezar a caminar. El PSOE y Podemos tendrían que buscar nuevos socios, cosa improbable dada la aritmética actual del Congreso en que ERC es imprescindible para el Gobierno de coalición.

Así que los republicanos tiran de ultimátum: la cumbre entre los presidentes Pedro Sánchez y Quim Torra tiene que concluir con una fecha concretada de inicio de la Mesa de Diálogo "sí o sí". En caso contrario, ERC evaluará las medidas a tomar. El mensaje de los dirigentes de Esquerra es claro: "El aplazamiento de la Mesa de Diálogo es un mensaje nefasto para la credibilidad del proceso de negociación del conflicto que apenas se acaba de abrir de forma incipiente". La dirección del partido lo ha explicitado con rotundidad en un comunicado: "Aplazar la mesa de negociación entre el gobierno español y el Govern es un incumplimiento flagrante del acuerdo entre Esquerra Republicana y el PSOE para la investidura. Y, además, es una irresponsabilidad absoluta".

ERC, además, emplaza a Pedro Sánchez a revertir la decisión: "No tenemos tiempo que perder. Quedan muchos meses para las elecciones y no tiene ningún sentido esperar a la constitución de un nuevo Govern de la Generalitat, porque la vía política hay que abrirla ya, es urgente y es imprescindible". Y se hace "un llamamiento a la responsabilidad del momento histórico, tanto al PSOE como JxCat y a Podemos".

En la cúpula de ERC existe la convicción de que el aplazamiento los deja en una situación complicada ante la opinión pública catalana

En la cúpula de ERC existe la convicción, además, de que el aplazamiento dilapida el principal activo político logrado por ERC en la negociación de la investidura. Y los deja en un terreno complicado ante la opinión pública catalana. De hecho, durante todo el día las redes sociales han castigado duramente a los republicanos por haber participado en una negociación con un PSOE que buena parte del independentismo continúa viendo con desconfianza en su giro hacia el diálogo. La preocupación por esta imagen, y más cuando se acaban de anunciar unas próximas elecciones que podrían celebrarse en de mayo, es patente en las filas republicanas. La negociación con el Gobierno de Sánchez y la aprobación de los presupuestos en Catalunya, que ha encabezado el vicepresidente Pere Aragonès son dos cartas esenciales en la estrategia de Esquerra para afrontar las próximas elecciones catalanas.

Desde ERC se reparten culpas por igual entre Madrid y Barcelona por este frenazo de la Mesa de Diálogo. Se responsabiliza en la misma medida al PSOE y a sus socios en el Govern, JxCat: "Ya sabemos que algunos no la quieren porque no se la sienten suya –JxCat– y otros no la quieren tampoco, porque se han visto obligados a aceptarla –PSOE–, pero es un acuerdo firmado y si no se cumple será un incumplimiento flagrante para Esquerra Republicana".

Críticas desde la Generalitat

Mientras tanto, en las filas independentistas afloran las críticas. Desde la CUP, la diputada en el Congreso, Mireia Vehí, decía en Twitter: "Presupuestos sin continuidad de Govern y Mesa de Diálogo sin diálogo. Nos encantaría no tener razón, pero la confianza en que la gobernabilidad de España resolverá el conflicto está hundiéndose por momentos".

Y desde el propio gobierno de la Generalitat, la portavoz del Ejecutivo y dirigente de JxCat, Meritxell Budó, aprovechaba para hurgar en la herida: "Si hay un conflicto político, si hay voluntad de diálogo real y un compromiso por el cual te invistieron, ninguna circunstancia, ninguna, puede servir de excusa para posponer la Mesa de Diálogo. Desgraciadamente se confirman las dudas sobre dar cheques en blanco a Pedro Sánchez".

Hemos entrado en campaña electoral y habrá que esperar al día 6 de febrero para ver si la esperada reunión entre Sánchez y Torra en vez de abrir la etapa del diálogo sobre el conflicto con Catalunya, abre la etapa de la confrontación multilateral, del todos contra todos.