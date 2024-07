Chaves tras la sentencia del TC: "Es un punto de inflexión, el principio del fin del ciclo del PP en Andalucía"

Es un mensaje en sí mismo el hecho de que la rueda de prensa de Manuel Chaves se produjera este jueves en la sede del PSOE de Andalucía, en la calle San Vicente, de Sevilla. Tras el amparo parcial del Constitucional, Chaves ha vuelto en forma y se ha declarado dispuesto para ayudar a los socialistas a regresar al Gobierno andaluz, que él presidió durante 19 años, entre 1990 y 2009.

En la rueda de prensa, en la que entró acompañado del secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, del secretario de Organización, Jacinto Viedma, y del presidente, Manuel Pezzi —los tres siguieron la rueda en la primera fila de asientos—, Chaves proclamó que la sentencia del Constitucional era "un punto de inflexión en la política andaluza" e iba a suponer "el principio del fin del ciclo del PP en Andalucía".

Este fue el razonamiento del expresidente: "En las elecciones autonómicas del año 2018, el PP tuvo el peor resultado de su historia. Pero accedió al Gobierno a través de sus votos y de un pacto con Ciudadanos y con Vox. No vamos a cuestionar la legitimidad de un gobierno como el de Moreno Bonilla. Pero sí tengo que decir una vez más, que hubo una operación política y mediática que echó tierra en el engranaje del adversario político".

"No hay más que recordar —agregó— la prensa de aquella época. Dos expresidentes sentados en el banquillo. ¿Alguien puede creer que esta situación no influyó en los resultados electorales? Hubo una evidente relación entre los ERE y los resultados electorales".

Y ahora, tras la sentencia del Constitucional, para Chaves, supone que "la losa política" que el PSOE tenía "sobre la espalda ha desaparecido".

"Siempre nos hemos sentido orgullosos —agregó— y ahora lo podemos decir con mucha mayor claridad y nitidez: ahora podemos limpiar el lodo que han echado sobre nosotros. El intento de borrar los 30 años de gestión socialista ha sido una derrota del PP y una derrota política del PP".

"El pueblo andaluz es un pueblo sabio. Nunca se equivoca. Nos guste o no. Y valorará esto y la gestión socialista en el futuro. Tengo la impresión que lo que ha ocurrido y que nuestro respeto a las sentencias y a los tribunales marca un punto de inflexión en la política andaluza. El principio del fin del ciclo de Gobierno del PP en Andalucía", remachó.

Arrancó Chaves con estas palabras la rueda: "A ver a quien reconozco de los tiempos antiguos. Hace muchos años que no doy una rueda de prensa. Tengo que reconocer que estoy nervioso. Hacía mucho tiempo que no estaba en la sede del PSOE. Para mí tiene muchos motivos y recuerdos personales".

En ella reivindicó, tras la sentencia del Constitucional, que "no había ninguna trama política, ninguna confabulación ni de presidentes ni consejeros". "No había confabulación política para delinquir. Respetamos la Constitución y las leyes y las decisiones de los tribunales, aunque no estuviéramos de acuerdo con ellas. Exijo al PP que respete ahora las sentencias del TC aunque no esté de acuerdo", agregó.

Chaves afirmó: "Somos inocentes. Nunca hemos cometido un delito. Nos encontramos con que el PP sigue acusándonos de haber robado. Le pido a los dirigentes del PP que no se escondan tras la inmunidad parlamentaria. Cuando nos acusen de robo, que den nombres y apellidos y que detallen en qué sentencia. Que asuman las consecuencias de su difamación y que cuando hablen de 170 millones, digan que hay 6.400 trabajadores que cobran indemnizaciones a las que tienen derecho y que la Junta sigue pagando".

Al respecto de lo sucedido en la Consejería de Empleo, donde durante su mandato prosperó la corrupción. El caso de los ERE prosigue en un centenar de piezas abiertas en los juzgados de Sevilla: "Hay piezas separadas y acataremos lo que digan los jueces. No lo hice todo bien ni mucho menos, si pudiera volver corregiría algunas cosas. Pero estoy orgulloso de lo que hicimos".

Continuó el expresidente: "Todo lo que llegó al Consejo de Gobierno estaba en condiciones y con los requisitos exigidos por la ley. Eso es lo que yo puedo decir. Lo que pudo ocurrir en Empleo. No lo sé. No lo conocí en su momento. Lógicamente, si hubiera conocido algo irregular, lo hubiera corregido. Yo asumí mi responsabilidad política. Eso no quita que hubiera una operación política para crear un clima de mentira sobre lo que había pasado".

"Y si alguien —agregó— se apropió del dinero de forma ilícita, que lo pague, que la justicia lo condene y lo pague y nosotros acataremos las decisiones de los tribunales".

Operación política

Chaves rechazó calificar como lawfare el caso, aunque deslizó: "Tengo mi opinión". "Los demócratas tenemos que demostrar que lo somos. Para eso hay que tener confianza en el sistema. Lo demás es fuego y ceniza. El fracaso de la política", razonó.

Sí afirmó lo siguiente: "Se sitúa todo en el contexto de una operación política, con ropaje judicial, montada por el PP, que tenía un objetivo: echar al PSOE del Gobierno de la Junta. Conseguir lo que no habían conseguido antes, erosionar la credibilidad del PSOE ante la ciudadanía, con bulos, mentiras y acusaciones falsas".

"Lo que buscaban —aseguró— era descalificar los 30 años de gestión más brillante que Andalucía ha tenido en muchas décadas. Esta operación política ha sido la más grave que ha habido en España para tumbar un gobierno y al partido que lo apoyaba".

Analizó Chaves lo siguiente: "Hay un hecho evidente: los jueces que instruyeron, la Audiencia de Sevilla, el Supremo no vieron o no quisieron ver algo que se aprende en las facultades de derecho: que una ley por propia definición no puede ser ilegal, que un proyecto de ley no es constitutivo de delito".

Chaves cargó con dureza contra el PP: "A algunos no les han gustado las sentencias del Constitucional. Cuando han salido las sentencias creíamos que todo había terminado y resulta que no. El PP no acepta las sentencias. Ahora deslegitima al Constitucional, que también es una manera de deslegitimar a la propia Constitución Española".

Chaves trató de desmontar también la última maniobra del PP, la recusación a la ponente de la sentencia, Inmaculada Montalbán. "Fue designada ponente por sorteo cuando el Constitucional tenía mayoría conservadora, en el año 2022, y fue el propio presidente de entonces el que concentró todos los recursos en esa ponencia. Nada de nombrada por el PSOE".

"Todo lo que hemos visto —apostilló Chaves— en esta estrategia, forma parte del lado oscuro de la política. Para el PP lo importante no es la justicia, sino ganar las elecciones por los medios que fueran. Desde una perspectiva democrática el PP tiene que aceptar que las sentencias de la Audiencia de Sevilla y las del Supremo ya no existen, han sido declaradas nulas por el Constitucional".

Chaves no se quedó ahí y agregó: "Fueron [sentencias] injustas e inconstitucionales porque infringieron derechos. No aceptaron un principio básico en el Estado de Derecho, el principio de la separación de poderes. Esto es la verdad moral. La verdad política, la verdad judicial y lo demás es seguir jugando al enredo, a la mentira y a la confusión".

Regreso al PSOE

Chaves está dispuesto ahora a volver como pueda, a ayudar como pueda al PSOE a regresar al Gobierno andaluz, tras años en el dique seco, sin apenas presencia pública y sin opinar hacia fuera, salvo en ocasiones contadas, de los grandes temas. El expresidente manifestó que había hablado el miércoles con el presidente Pedro Sánchez, quien le había dado la enhorabuena, y con quien había compartido un rato de charla política.

Chaves había pedido su baja voluntaria del PSOE en junio de 2016 tras ser procesado en el caso: "Siempre me he sentido socialista con carné o sin carné. Pienso en volver al PSOE para hacer lo que me pidan. Tengo que pedir [el alta] en Cádiz y me pongo a disposición del PSOE para lo que necesiten. Lo que quiera el secretario general. Quiero trabajar para el partido, en lo que quieran Juan y en la dirección", dijo este jueves.

El sufrimiento

El expresidente también describió así el calvario personal, el suyo y el de los miembros de su Gobierno, sobre todo el de aquellos que habían estado en prisión, una vez que el Constitucional les ha amparado parcialmente en sus recursos. "El sentimiento es raro, agridulce y contradictorio. Tenemos la alegría y satisfacción de la familia y de los compañeros. Hemos sufrido mucho, unos más que otros. Yo no he estado en la cárcel simplemente fui condenado a una inhabilitación. Saberse inocente y estar en la cárcel es una experiencia terrible".

"El sentimiento personal —agregó— también es un sentimiento de mucha tristeza. Esto no tenía que haber pasado. Acabo de cumplir 79 años y he perdido muchos años. Tenía proyectos. Podíamos haber hecho muchas cosas que no hemos podido hacer. Hablamos de trayectorias políticas truncadas, trayectorias profesionales también truncadas, eso también es muy duro. Nuestro honor, nuestra honradez han sido atacados por acusaciones falsas, de corrupción, por acusaciones de robos. Cuando uno tiene hijos pequeños, esto también es muy duro. Esto lo hemos podido superar gracias al apoyo de nuestros amigos, y de la familia".

"He salido mucho —puntualizó también— a la calle y afortunadamente nunca he recibido un insulto de un ciudadano de Sevilla. No sé lo que pensaban, pero no he tenido un insulto. Hemos aguantado el tirón por la propia convicción de nuestra inocencia y de que teníamos razón".