Cifuentes asegura al juez que no sabía nada de la caja B del PP ni de Púnica

Ni sobre la caja B del partido que presidió, ni sobre su financiación ni sobre los donantes del Partido Popular, aunque participara en un órgano que adjudicó contratos a uno de ellos. Cristina Cifuentes ha declarado este miércoles ante la Audiencia Nacional que no tiene conocimiento de la existencia de la caja B, ni tampoco de las cuestiones económicas relacionadas con la Fundación Fundescam, de la que fue patrona; tampoco tenía conocimiento de las cuentas de su partido, ni ni siquiera en campaña electoral, y pese a que participó en comités de campaña, ya que esto no correspondía a su cargo, explican fuentes jurídicas conocedoras de su declaración.

Por no saber, Cifuentes no tenía constancia de ninguna de las irregularidades investigadas en el caso Púnica, por el que está imputada: "Mi principal participación [en Púnica] fue, siendo presidenta de la Comunidad de Madrid, personar a la Comunidad de Madrid en defensa de los intereses de los madrileños", ha afirmado a su salida. Ha dedicado sus breves declaraciones a desvincularse de la causa, y no ha admitido preguntas de los medios de comunicación.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha declarado como investigada por su presunta participación en la financiación irregular del PP de Madrid, en el marco de la instrucción de la pieza 9 del caso Púnica, la misma por la que también está imputada su predecesora Esperanza Aguirre, que declarará el 18 de octubre.

En concreto, el juez Manuel García-Castellón citó a Cifuentes para preguntarle por su participación en la adjudicación de contratos supuestamente amañados de la cafetería de la Asamblea de Madrid en los años 2009 y 2011 al empresario Arturo Fernández (dueño del grupo Cantoblanco), que luego se habrían gratificado con donaciones al partido.

En 2007, Fernández contribuyó a nutrir sus arcas con dos donaciones de 160.000 euros a través de la Fundación Fundescam -usada para canalizar donaciones-, de la que Cifuentes era patrona en este momento.

También era miembro del comité regional de campaña del PP madrileño. "Dichas donaciones se gratificarían a través de la adjudicación desde la Asamblea de Madrid a sus empresas, en los años 2009, 2011 y 2013", reza el auto.

Además, Cifuentes era la presidenta de la mesa de contratación y, según el juez, votó a favor de un informe técnico que ella misma había emitido, lo que contraviene la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común. Y, como al resto de miembros del comité de expertos que valoró las ofertas, el magistrado le afea que no tuviera "experiencia de valoración de los criterios para la adjudicación de un servicio de restauración".

Antes de su dimisión como presidenta de Madrid, Cifuentes estaba entre las dirigentes del Partido Popular con mayor proyección, e incluso entraba en la terna de posibles sucesores de Mariano Rajoy al frente de la formación, si bien los conservadores hacen hoy lo posible por marcar las distancias con ella. Solicitó su baja temporal como militante del PP en marzo, la misma semana en la que la Fiscalía pidió para ella tres años y tres meses de cárcel por un delito de falsedad documental en el caso de su máster fraudulento en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

