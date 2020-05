Defensa de su trayectoria y capacidad como investigador y sociólogo, explicación de los cambios introducidos en los estudios bajo su presidencia y rechazo al "fetichismo de las encuestas" en relación a la premisa de los márgenes de error existentes. El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha comparecido este martes en la Comisión Constitucional del Congreso para rendir cuentas de la labor desarrollada por el organismo, una labor que ha sido desde el principio muy criticada por los partidos de la oposición.

Desde el nombramiento de Tezanos, formaciones como el PP o Ciudadanos han manifestado su descrédito por los estudios de CIS debido a la afiliación de su presidente al PSOE, del que fue secretario de Estudios y Programas hasta julio de 2018, cuando se conoció su nombramiento. El sociólogo ha repasado este martes buena parte de su trayectoria como investigador y ha defendido que el carnet de partido no es un criterio de selección ni inhabilita para ejercer su cargo: "El consenso en sociología es que se sepa cuáles son las ideas de cada uno", ha afirmado.

El presidente del CIS ha rechazado de forma tajante que haya "falsificado" datos a la hora de elaborar los estudios que se publican desde el organismo, con especial atención a los barómetros que contienen una proyección de voto de los partidos: "En la investigación no te puedes engañar. Si falsificara un dato, dejaría la investigación, dejaría de investigar; el objetivo de investigar es conocer algo", ha explicado.

Tezanos ha aprovechado la comparecencia para advertir de los riesgos de lo que ha denominado el "fetichismo de las encuestas", y ha insistido en que "conocer lo que va a votar una persona que todavía no sabe lo que va a votar es trabajo de adivinos, no de científicos", en relación a los márgenes de error que acompañan a los estudios demoscópicos.

"No confíen ustedes en las encuestas, son modelos de predicción, sobre todo de aquellas encuestas que no dan los datos primarios. El fetichismo sobre las encuestas puede llevar a errores notables de cálculo. Tienen márgenes de error bastantes amplios, y lo sorprendente muchas veces es acertar", ha afirmado el presidente del CIS.

Después de que algunos portavoces parlamentarios criticaran esta afirmación, Tezanos ha defendido que las encuestas son herramientas "útiles, sobre todo para conocer las tendencias ¿Si las encuestas no sirven para nada, por qué hay tanto revuelo en el sector?", ha asegurado, en referencia a las críticas desde los distintos partidos a los estudios.

"Si no hay cambios, haríamos análisis desfasados"

El presidente del organismo también ha defendido algunos cambios introducidos en la metodología de los barómetros, lo que provocó algunas críticas y acusaciones a Tezanos, al que se acusó de romper los "históricos" del CIS, lo que dificulta la comparación de los estudios a lo largo del tiempo "Cambios en la historia tiene que haber. Entiendo a los que se quejan de que hay dificultades para la comprobabilidad. La sociedad cambia, y si nosotros no introducimos cambios, haríamos análisis desfasados", ha afirmado.

En este sentido, ha apuntado a tres modificaciones: el tamaño muestral (de 2.500 entrevistas se ha pasado a 3.000), la mensualidad de los barómetros (antes eran trimestrales) y la denominada "cocina" a la hora de establecer proyecciones de voto. Respecto al tamaño muestral, el presidente del CIS ha explicado que su aumento se debe a que "cada vez aumenta más la proporción de las personas que no responden o dicen que no saben, hasta llegar a un 40%. Si un 40% te dice que no sabe en una muestra de 2.500, se te queda en 1.500, y los universos muestrales se quedan muy pequeños".

La mensualidad de los estudios se debe, según ha defendido, a que "en la sociedad española de los últimos cinco años, con una volatilidad tremenda, es enriquecedor hacer la encuesta todos los meses". Respecto a la denominada "cocina", Tezanos ha defendido que el modelo de predicción de voto del CIS, basado sobre todo en el recuerdo de voto en relación con la respuesta del encuestado, "había quedado desfasado".

"El equipo que yo presido puso en marcha un sistema de estudios para un nuevo modelo de análisis complejo. Es el Modelo V108 porque utiliza 108 variables, que cuenta con el recuerdo de voto de varias elecciones, variables de opinión sobre líderes políticos, identificación en los espacios ideológicos… Es un modelo muy complejo".