En abril de 2015, casi un año después de la abdicación de Juan Carlos I en su hijo, el Centro de Investigaciones Sociológicas incluyó por última vez una valoración de la monarquía por parte de los ciudadanos encuestados; un 4,34 sobre 10 fue la nota que sacó Felipe VI en aquel momento. Desde entonces, el organismo no ha vuelto a incluir una valoración sobre la jefatura del Estado en sus encuestas.

El actual presidente del CIS, José Félix Tezanos, ha explicado este martes en el Congreso por qué se decidió eliminar este asunto de los estudios publicados: "No bajaba solo la valoración de la monarquía, sino de todas las instituciones, también de los partidos, de los sindicatos o de los medios de comunicación. Esas oscilaciones llevaron a pensar que eran coyunturales, que el clima era volátil y que no ofrecía una información muy útil", ha explicado.

En este sentido, Tezanos ha defendido que se hacen preguntas sobre la monarquía "fuera del CIS": "Tenemos esa información", y que en los estudios del organismo también se incluye a la institución: "En todas las encuestas del CIS se pregunta cuál es el principal problema, y el que más afectan a los ciudadanos, y ahí sale la monarquía, con cifras insignificantes".

La monarquía solo aparece de forma tangencial en los estudios del organismo, como respuesta en una pregunta de contestación espontánea. Esa pregunta es: ¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero?

El presidente del CIS ha comparecido este martes en la Comisión Constitucional del Congreso a petición propia para rendir cuentas sobre los trabajos desarrollados por el organismo, en un momento en que está siendo muy cuestionado por los partidos de la oposición.

Los portavoces de ERC, Bildu y Compromís han preguntado a Tezanos por esta cuestión, y han criticado que bajo su mandato el CIS no haya recuperado la pregunta sobre la monarquía: "¿Cuál es el criterio científico por el que el CIS no pregunta por la jefatura del estado?", ha cuestionado Íñigo Errejón. Desde ERC han calificado de "vergüenza" que el organismo no haya preguntado por la monarquía "después de los escándalos conocidos sobre la finanzas del rey".