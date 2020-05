ERC ha registrado una nueva batería de preguntas sobre los supuestos nuevos escándalos de Juan Carlos I. En esta tanda, la formación republicana urge al Gobierno de Pedro Sánchez a explicar por qué el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sigue sin preguntar por la monarquía. "¿Continuará el CIS sin preguntar a la ciudadanía la valoración, posicionamiento y opinión en relación a la Casa Real? ¿Hasta cuándo? ¿por qué?", recoge el texto registrado el pasado lunes por el que solicita las respuestas por escrito.

La última vez que el CIS preguntó sobre la jefatura del Estado fue hace cinco años, en abril de 2015, casi un año después de la abdicación de Juan Carlos I, en la que la Corona suspendió con un 4,34.

Asimismo, ERC lleva al Congreso las supuestos nuevos escándalos que giran alrededor de Juan Carlos I. El último, las presuntas "donaciones irregulares" del sultán de Bahréin al rey emérito. Según una información publicada el pasado viernes por el diario El País, el abogado Arturo Fasana, gestor de una cuenta bancaria suiza del padre de Felipe VI, declaró al fiscal jefe del cantón de Ginebra que Juan Carlos le entregó en 2010 alrededor de 1,9 millones de dólares donados por el sultán de Bahréin.

Esquerra Republicana de Catalunya registró el pasado lunes en el Senado otra batería de preguntas sobre el tratamiento informativo que RTVE ha dado al escándalo de Juan Carlos I, después de que se destapara la supuesta donación millonaria que Arabia Saudí hizo al rey emérito.

En el último mes han aparecido otras publicaciones que comprometen a la Casa Real, al antiguo jefe del Estado y a Felipe VI. Por un lado, "la Fiscalía suiza está investigando una cuenta bancaria, de la que Juan Carlos sería el titular, del Banco Mirabaud que tiene su sede en el paraíso fiscal de Bahamas. En esta cuenta se habría recibido el importe de 100 millones de euros del rey saudí Abdul Aziz Al Saud. Las investigaciones apuntan a que estas transacciones estarían vinculadas con una actividad comisionista vinculada al contrato de 6.300 millones de euros del AVE a la Meca que fue adjudicado a varias empresas españolas", recuerdó la formación en su escrito.

Felipe VI tampoco está exento de la polémica. El diario The Telegraph reveló que el actual rey constaba como beneficiario de este dinero donado por Arabia Saudí. El jefe de Estado salió al paso y comunicó su renuncia a la herencia de su padre "con el objetivo de desvincularse de estas actividades supuestamente ilícitas". Cabe recordar que el anuncio presentaba un importante vacío legal: no es posible renunciar al cobro de una herencia hasta que la persona que la lega no ha fallecido.