La Fiscalía suiza rastrea una supuesta donación de 89,7 millones que recibió en 2012 Juan Carlos I del entonces rey de Arabia Saudí Abdullah bin Abdulaziz Al Saud a través de una cuenta del banco suizo Mirabaud en Ginebra, según recoge el diario suizo Tribune de Genève.

El rey emérito habría destinado (también en 2012) parte de ese dinero -unos 65 millones- a la que fue su amante Corinna Larsen (Corinna zu Sayn-Wittgenstein). Sin embargo, tras la publicación de la información de Tribune de Genève, el abogado de Larsen ha emitido un comunicado para asegurar que su cliente recibió esa donación como "regalo". Y ha querido desvincularla de las supuestas comisiones que Juan Carlos I recibió por la adjudicación de las obras del AVE del desierto.

Repasamos las fechas claves sobre la relación entre el rey emérito y las supuestas comisiones por el contrato de las obras del AVE a La Meca.

Adjudicación

En octubre de 2011 se adjudicó el contrato del AVE a La Meca a un consorcio español, y en enero de 2012 se firmó el contrato en Riad para el proyecto bautizado como el AVE del desierto por más de 6.700 millones de euros.

A ese acto de ratificación, acudieron la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor y el que fuera titular de Exteriores, José Manual García-Margallo. Este último aseguró que sin la mediación e influencia de Juan Carlos I, "el proyecto no hubiera sido posible".





Botsuana

14 de abril de 2012. Juan Carlos es operado por una fractura en la cadera cuando estaba de cacería de elefantes en Botsuana. El viaje del monarca no se comunicó hasta después de la intervención quirúrgica, lo que provocó una oleada de críticas.

"Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir", afirmó Juan Carlos I tras recibir el alta en un hospital de Madrid. Tres meses después del polémico viaje, el Gobierno del PP aseguró que se trataba de excursión "privada". La información, que llegaba a cuenta gotas, desveló después que Mohamed Eyad Kayali -que fue administrador de la empresa que gestiona el patrimonio inmobiliario saudí en España- había invitado al ahora rey emérito y también había corrido con los gastos de la cacería.

Kayali, que murió en 2019, fue amigo íntimo de Juan Carlos I y su nombre estuvo asociado al contrato del AVE en La Meca. Según publicó El Mundo en abril de 2012, la mediación de Kayali clave para la adjudicación a la comisión española.

Abdicación

2 de junio de 2014. El rey Juan Carlos I anuncia su abdicación. Se inicia así un proceso para definir la situación del monarca. El 11 de ese mismo mes, el Congreso aprueba la ley orgánica solo con los votos del PP por la que se da el visto bueno a la abdicación y pasa a trámite al Senado una semana después.

El Gobierno del PP le concedió un aforamiento exprés, que implica que solo podría ser juzgado por el Tribunal Supremo. Su figura antes de la abdicación era inviolable.

Corinna

11 de julio de 2018. Salen a la luz unas grabaciones en las que Corinna Larsen afirma que Juan Carlos I la usó de testaferro para ocultar patrimonio y propiedades en el extranjero. Se trata de unos audios realizadas por el comisario jubilado, que se encuentra en prisión preventiva, José Manuel Villarejo en 2015. "No lo ha hecho porque me quiera mucho, sino porque resido en Mónaco", afirmaba la empresaria Corinna Larsen.

En esa esa conversación, Larsen afirmó que el monarca recibió una comisión de 80 millones por mediar en la operación para la construcción del AVE a La Meca. Además, confesó que Juan Carlos I se acogió a la amnistía fiscal del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para ocultar la parte del patrimonio acumulado durante años que no blanqueó con la amnistía fiscal.

Investigación

Tras la publicación de estas grabaciones, la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación por este supuesto pago de comisiones millonarias por las obras del AVE del desierto. Sin embargo, desde un inicio se descartó implicar al rey Juan Carlos ya que dichos pagos se habrían realizado antes de su abdicación en 2014 y aún gozaba de la condición de inviolabilidad.

En septiembre de 2018, la Audiencia Nacional decidió archivar la la pieza denominada 'Carol' sobre la revelación de las conversaciones entre Larsen y Villarejo sobre el rey emérito. Atendía así a la petición de Anticorrupción, que afirmaba que la única base de los hechos que se imputan es el relato que hace Corinna, "naturalmente deducidos del desarrollo de la relación de amistad" con el rey Juan Carlos.

Estas mismas grabaciones motivaron una investigación suiza por un posible delito de blanqueo de dinero. En este sentido, el juez instructor de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón pidió en febrero de 2020 a las autoridades suizas datos de los presuntos testaferros de Juan Carlos I.

2020

3 de marzo de 2020. El diario suizo Tribune de Genève desvela que la Fiscalía suiza sigue la pista de una donación de casi 90 millones de euros al cambio actual que recibió el rey emérito Juan Carlos I del entonces rey de Arabia Saudí, Abdullah bin Adbul Aziz Al Saud.

En esta indagación, también se rastrea la donación que Juan Carlos I realizó a Larsen como "regalo" para ella y su hijo por el "cariño" que les tenía. Por el momento, el abogado de la empresaria se ha limitado a desvincular cualquier relación de su cliente con las supuestas comisiones por las obras del AVE a la Meca.

"La donación se documentó claramente como un regalo, y las empresas de servicios profesionales y los bancos realizaron el cumplimiento y la diligencia debida necesarios sobre los fondos. Nuestra cliente no tiene lugar en estos procedimientos y aguardamos su pronta conclusión", se afirma en el comunicado difundido por el letrado.