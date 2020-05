Sondeo | Los españoles prefieren república a monarquía por una mayoría absoluta

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) no pregunta a los españoles su opinión sobre la monarquía desde abril de 2015, un año después de la abdicación de Juan Carlos I como consecuencia de los sucesivos escándalos en los que se vio envuelto. Antes –a partir de 1994– había pedido en quince ocasiones a los encuestados que calificaran del 1 al 10 la confianza que tenían en la Corona, que fue descendiendo desde el notable inicial hasta el suspenso de las últimas cuatro ocasiones, con un mínimo del 3,68 en 2013.

Ni siquiera con el nuevo Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos el CIS preguntó por la Jefatura del Estado en su último barómetro, cuyo trabajo de campo se efectuó del 1 al 13 de marzo. Pero varios indicadores demoscópicos muestran que tras la pandemia tampoco Felipe VI alcanza el aprobado –por vez primera en su reinado– y que la monarquía queda en el último puesto de valoración de la ciudadanía frente a la crisis del coronavirus, incluso por detrás de la clase política.

Así que Público ha centrado en este tema parte del macro-sondeo que el gabinete demoscópico Sináptica acaba de realizar durante el confinamiento para este diario, con un trabajo de campo entre el 28 de abril y este último 4 de mayo: un millar de encuestas online con cuotas por recuerdo de voto, sexo, edad, tamaño de hábitat y Comunidad Autónoma, y un error muestral de ± 3,1%. El resultado es demoledor para la Corona: una mayoría absoluta de los españoles, el 51,6% de los encuestados, querría que España fuera una república y poco más de un tercio (el 34,6%) dicen preferir una monarquía como hasta ahora:

El 55% de los votantes del PSOE prefieren la república

En este gráfico interactivo por recuerdo de voto (pasando el cursor sobre las barras aparecen los nombres de los partidos) se comprueba que no sólo los votantes de Esquerra Republicana (ERC) o de Unidas Podemos (UP) optan mayoritariamente por la república como forma de Estado para España, sino que también los del PSOE la prefieren en un 54,8%, frente a sólo el 38,9% que se decantan por la monarquía. Es un tema en el que hay pocos electores socialistas indecisos, ya que sólo un 5,9% de ellos no saben o no contestan.

Por supuesto, los votantes de los partidos de derechas prefieren la monarquía por gran mayoría –aunque no tanta como las de UP o, claro, ERC en favor de la república–, pero los que votaron por Ciudadanos sólo superan por la mínima el 50% de apoyo al rey (51,4%) y casi un tercio de ellos (28,1%) opta por la república.

Incluso dicen preferir la república uno de cada cinco votantes de Vox (21,9%) y uno de cada seis del PP (14,9%). De hecho, sólo dos de cada tres seguidores del partido ultra de Santiago Abascal afirman apoyar la monarquía.

Esa falta de confianza en la Jefatura del Estado queda también patente cuando se pregunta a los encuestados si la restauración de la monarquía tras el franquismo fue algo positivo o negativo para España. Rompiendo el supuesto consenso de la opinión pública en favor del papel de Juan Carlos I en la recuperación de la democracia, el sondeo de Sináptica ofrece un resultado sorprendente:

Casi el 40% estima negativa la restauración de la monarquía

En este segundo gráfico se puede ver cómo casi el 40% de los españoles consideran que la restauración de la monarquía tras la muerte de Franco fue un hecho negativo para España (39,2%), frente a menos del 30% que la estima positiva (29,6%), mientras que más de la cuarta parte (26,1%) opina que no fue ni una cosa ni otra.

Por ideología, nuevamente la derecha cree positiva la restauración monárquica, pero otra vez son muy poco más de la mitad de los electores de Ciudadanos los que opinan así, y uno de cada cinco de ellos la ve como algo negativo. Igual que un 14% de los de Vox y más del 12% de los del PP.

En las filas del PSOE se aprecia una división de pareceres en tres campos muy igualados: el 34,4% no la ve ni positiva ni negativa, un 31,9% la cree positiva y el 29,4% la considera negativa. En cualquier caso, es revelador que menos de uno de cada tres votantes de ese partido la estimen positiva, cuando la dirección socialista siempre ha defendido el papel de la monarquía en la Transición.

Para acabar de acotar esa corriente de opinión de mayoría republicana, se formuló una tercera pregunta sobre si es necesaria la celebración de un referéndum para que la ciudadanía pueda elegir la forma de Estado que prefiere para España, ya que la Constitución establece que "la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado" (Artículo 1.2). Y el resultado obtenido es inequívoco:

Casi el 60% de los españoles ve necesario un referéndum

En este tercer gráfico por recuerdo de voto se constata una arrolladora mayoría de casi el 60% favorable a la celebración de un referéndum para escoger entre monarquía y república (58,2%), que todavía es más aplastante en las filas socialistas, ya que el 59,3% de los votantes del PSOE apoyan una consulta popular sobre la forma de Estado.

Como era de esperar, el apoyo a un referéndum república/monarquía es casi unánime en Unidas Podemos y Esquerra, pero también es de casi la mitad (46%) entre los votantes de Ciudadanos y de casi un tercio (21,2%) entre los seguidores de Vox... aunque esta formación ultra también registra el mayor índice de oposición a esa consulta popular (65%). Prácticamente el 60% del electorado del PP se opone a ello, pero entre los populares figura el más alto porcentaje de indecisos: el 18,6%. También lo están bastantes electores de Ciudadanos (13,8%).

En este terreno es notable cómo se ajusta el electorado del PSOE al promedio de la opinión de la ciudadanía, como se puede apreciar observando las dos primeras barras (negra y roja) correspondientes a cada respuesta.

En los gráficos que presentamos a continuación se manifiesta una notable transversalidad en favor de la república entre sexos, franjas de edad y lugares de residencia, a pesar de que esté más acentuado ese republicanismo entre los jóvenes y los residentes en grandes ciudades:

Mayoría absoluta de republicanos entre mayores de 50 años

La preferencia por vivir en una república está prácticamente igualada entre hombres y mujeres, aunque hay más indecisas entre estas últimas... y por tanto menos de ellas toman partido por la monarquía.

En la franja de edad de 18 a 34 años es mayor la preferencia por la república (58,9%), pero también es mayoría absoluta (aunque justa) entre los mayores de 50 años, con el 50,9% de los normalmente conservadores jubilados favorables a cambiar de régimen... y muy pocos indecisos entre ellos.

El 54,4% de los residentes en grandes urbes prefieren una república y el mayor índice de monárquicos se registra en las ciudades medianas (37,6%), pero allí también ganan claramente los republicanos (52,2%). En cambio, en las pequeñas hay muchos indecisos (16,1% entre los que no saben y los que no contestan), de forma que los republicanos no llegan a ser la mitad (47,9%), pero igualmente superan ampliamente a los monárquicos (36%).

Un reparto muy parecido se observa en las respuestas a las otras dos preguntas:

Sólo el 24% de las mujeres ven positiva la restauración

Son muy pocas las mujeres que consideran positiva la restauración de la monarquía (sólo el 24,4%), pero también hay muchas que no la consideran relevante, así que el porcentaje de las que la estiman negativa es idéntico al de los hombres (39,2%).

Por edades, los jóvenes que la consideran positiva no llega ni al 18%, frente a más del 47,5% que la estiman negativa, y entre los de más de 65 años se registra el mayor porcentaje de apoyo a la restauración monárquica (36,5%).

Por hábitat, los residentes en grandes ciudades son muy contrarios a la restauración: sólo el 24,3% la ven positiva, frente al 39,8% que la estiman negativa. Pero también hay muchos indiferentes (31%).

En cuanto a la necesidad de un referéndum, el consenso es muy transversal:

Dos de cada tres jóvenes ven necesario un referéndum

Casi seis de cada diez mujeres ven necesaria una consulta popular (59,3%), mientras que sólo el 24,2% se oponen. Pero también la apoyan el 57% de los varones.

Cerca de dos de cada tres jóvenes (de 18 a 34 años) creen necesario el referéndum, y sólo el 21,1% está en contra. Pero el apoyo a la consulta también roza el 60% entre los mayores de 50 a 64 años (59,7%) y sólo baja un poco entre los jubilados (57%).

Por lugar de residencia, los resultados están muy igualados. En general, la convicción sobre la necesidad de un referéndum que decida entre monarquía y república está muy extendida entre la ciudadanía.