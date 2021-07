La figura del rey Felipe VI vuelve al Ayuntamiento de Barcelona después de 6 años. La alcaldesa Ada Colau ha colocado esta mañana en un lateral un retrato del monarca del tamaño de un folio. Ocurre después de que una orden judical del Tribunal Supremo obligara al Ayuntamiento de Barcelona a situar una imagen del jefe del Estado la sala. Al llegar a la alcaldía en 2015, Colau decidió retirar el busto de Felipe VI con el argumento de que“sobredimensionaba el símbolo de la Monarquía".



A pesar de que el Gobierno de Mariano Rajoy requiriera en julio de 2015 que la alcaldesa volviese a colocar el busto, Colau se mantuvo en su posición. En septiembre 2019 la posibilidad del símbolo Felipe VI de volver al Consistorio sufrió otro revés. El pleno de Barcelona rechazó colocar el retrato del rey con los votos de BComú, ERC y JxCat. Los comuns abogaban en ese momento por esperar a una sentencia firme sobre el asunto.



La sentencia firme llegó el pasado 6 de julio, cuando el Tribunal Supremo rechazó el recurso del Ayuntamiento de Barcelona contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que cancelaba la norma que aprobó el pleno municipal en diciembre de 2015 para evitar la obligatoriedad de situar el busto del jefe del Estado en el Consistorio. El TS argumentó que está recogido en el Reglamento de las Entidades Locales y su artículo 85.2, vigente desde 1986.



Al comienzo del pleno ha pronunciado un discurso dejando clara su "obligación" de colocar la imagen del monarca:

"Quisiera mencionar la noticia de este plenario: hay un cambio en la simbología, por imperativo legal. Ha aparecido la imagen del monarca a raíz de una sentencia que obliga a que esté en los salones de plenos. Saben que esto empezó con un debate que estamos orgullosos de haber abierto, como lo estamos de haber retirado el busto del Rey emérito, que estaba detrás de esta presidencia y que no volverá jamás aquí", ha declarado esta mañana.

También ha tenido unas palabras para los funcionarios del Consistorio que le han recomendado tomar esa decisión. "Nunca comprometeremos ni a la institución, ni a los funcionarios públicos de esta casa y por eso hemos seguido las indicaciones de la dirección de patrimonio", declaró la primera edil.

Los servicios jurídicos han recomendado estas semanas a la alcaldesa colocar la efigie porque se trata de una sentencia del Supremo sin posibilidad de recurso. En el caso de que la primera edil hubiese decidido mantenerse en su posición política y no colocar la imagen, se le podría haber acusado de delito de desobediencia.



Sobre el busto de Juan Carlos I, Colau ha enfatizado que "no volverá nunca más". "Aquel busto no tenía que estar presidiendo este consejo plenario porque era de un rey emérito y, además, porque es un corrupto confeso que está actualmente fugado en una dictadura árabe", ha remarcado.



Mascarilla republicana por el exministro Camuñas

Colau ha entrado al ayuntamiento con una mascarilla que cubría parte de su rostro con al bandera oficial de la II República como respuesta a las polémicas declaraciones del exministro Ignacio Camuñas, que esta semana acusó a la República de ser la responsable de provocar la Guerra Civil y negó que hubiera habido un golpe de Estado del bando franquista.



"Son declaraciones gravísimas, es una ofensa a miles de personas asesinadas, torturadas, violadas por el golpe de Estado fascista y la dictadura de Franco. Es importante que marquemos líneas rojas y no permitamos la banalización del fascismo, porque eso incentiva y legitima los discursos de odio y las agresiones que estamos viendo crecer en nuestro país, y no lo podemos permitir. Y por lo tanto, con firmeza democrática, hoy llevo esta bandera republicana en mi mascarilla", ha defendido la alcaldesa.

Un pleno crispado con críticas del PSC

Después de que Colau terminara su discurso de apertura, se ha abierto el debate al resto de fuerzas políticas.



El socialista y socio de gobierno Jaume Collboni ha censurado que el pleno se haya centralizado solo en la imagen del monarca para "tapar los problemas de la ciudad".



"Creo que hacer de esto un debate que ocupe, no sé si llevamos 10 o 15 minutos, cuando tenemos temas tan importantes como la lucha contra la soledad no querida, y de hecho con este debate tapar uno de los problemas que tiene la ciudad, no es ponderado. Podíamos haber hecho una intervención más descriptiva y haberlo dejado aquí. Centrémonos en aquello para lo que hemos sido elegidos, en definitiva, la gestión de la ciudad de Barcelona", reprochó a la alcaldesa y al pleno.

El enfrentamiento ha llegado cuando Colau le ha recordado que "el orden del día se mantendría". Cuando finalizó su turno, Collboni quiso continuar su discurso y la alcaldesa le ha cerrado el micrófono porque no tenía "el uso de la palabra".



Las fuerzas independentistas se han mostrado muy críticas con la alcaldesa. Esquerra Republicana, Jordi Coronas ha tildado a la primel edil de "hipócrita" por colocar un símbolo del rey y llevar la mascarilla republicana. Además le ha reprochado que haya permitido al popular Josep Bou venir a los pleno con un cuadro de Felipe VI.

Por último, el líder del PP en Cataluña Josep Bou, se ha felicitado porque el pleno vuelva a disponer de una imagen del monarca en la sala de plenos y ha criticado que lleve una mascarilla republicana.



"Usted hoy se presenta con una mascarilla con la que fue la bandera de España durante ocho años. Acepte la historia, yo no estoy en contra de la segunda república, forma parte del pasado que tenemos que asumir. No hay ciudad digna Europea que no tenga su jefe de estado", ha concluido.