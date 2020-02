Este sábado, en el Comité Federal del PSOE -el máximo órgano entre congresos- Pedro Sánchez expondrá por fin a la partido el acuerdo alcanzado con ERC para su investidura y hasta dónde piensa llegar en sus negociaciones con los republicanos catalanes, tanto para afrontar el conflicto de Catalunya, como para conseguir su apoyo para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado.

Sánchez, como pidió ante su Ejecutiva Federal el día después de las elecciones del 10-N, ha tenido manos libres durante todo este tiempo para gestionar su investidura, su Gobierno y sus acuerdos, sin que el partido hay tenido hasta ahora el más mínimo protagonismo, ya que todo se ha gestado desde La Moncloa.

El acuerdo con Unidas Podemos para el Gobierno de coalición sí contó con el apoyo mayoritario del PSOE y de su militancia, pero no ocurre lo mismo con el pacto de investidura alcanzado con ERC y la mesa de diálogo entre gobiernos que se ha acordado con los independentistas.

En este asunto, distintos barones socialistas y, en especial, el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, y el presidente de Aragón, Javier Lambán, han manifestado en público y reiteradamente su desacuerdo. Y también el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha advertido hasta dónde se puede llegar frente a las reivindicaciones independentistas.

No obstante, no está claro que vaya haber una contestación interna a Sánchez en el Comité Federal por parte de estos dirigentes De hecho, Fernández Vara no acudirá a la reunión. Y, en principio, tampoco iba a asistir Emiliano García-Page, aunque este jueves fuentes cercanas al presidente castellano-manchego indicaron que todavía no estaba decidido. Por su parte, Javier Lambán, en principio, sí tiene pensado acudir.

En cuanto a la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, tiene también previsto asistir, aunque la dirigente andaluza en los últimos tiempos se ha caracterizado por no contravenir la línea política de Sánchez. No obstante, tampoco Díaz ha aplaudido en ningún momento el pacto alcanzado con los republicanos.

Además de estos dirigentes, en algunos sectores del partido hay mucho recelo al acuerdo con ERC y el desarrollo de la mesa de diálogo entre gobiernos, aunque la mayoría de los dirigentes son plenamente conscientes de que la duración de la legislatura pasa, se quiera o no, por lo que decida ERC en los Presupuestos.

Ferraz espera una reunión tranquila

Sánchez, que abrirá la reunión con el habitual informe político, quiere pedir unidad interna al partido y explicar la difícil estabilidad parlamentaria que tiene su Gobierno, así como hasta dónde está dispuesto a llegar para afrontar el conflicto de Catalunya.

En principio, no faltarán voces respaldando al líder socialista, ya que los presidentes autonómicos de Asturias, La Rioja, Canarias, Navarra, Baleares o de la Comunidad Valenciana, previsiblemente, compartirán la postura del secretario general del PSOE. Por ello, en Ferraz se espera un Comité Federal plácido y sin sobresaltos.

La reunión también estará marcada por la convocatoria electoral de las elecciones vascas y gallegas, aunque los socialistas ya tienen designados los candidatos a ambos comicios desde hace tiempo. Así, Idoa Mendía será la candidata a lehendakari por el PSE y Gonzalo Cabellero aspirará a la Presidencia de la Xunta por el PSdeG. Ambos serán ratificados este sábado por el Comité Federal.