El Congreso pondrá en marcha la comisión 'Kitchen' antes de terminar el año

El PSOE y Unidas Podemos han acordado este miércoles que la comisión de investigación del caso Kitchen se active el martes 22 de diciembre o el siguiente, el 29 de este mismo mes. En cualquier caso, ambos grupos han pactado que la constitución de este órgano se ponga en marcha antes de que termine el año, según aseguran fuentes parlamentarias a Público.

Tras un encuentro mantenido entre la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, y el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, las direcciones de ambos grupos han acordado presentar, una vez creada la comisión, el plan de trabajo y la lista de comparecientes.

En este sentido, tanto PSOE como Unidas Podemos están de acuerdo en citar a declarar al excomisario José Manuel Villarejo, en prisión provisional desde hace tres años por el caso Tándem -la macrocausa que envuelve esta pieza separada sobre la operación Kitchen, y al expresidente del Gobierno y expresidente del PP Mariano Rajoy, que ostentaba estos cargos cuando el Ministerio de Interior de Jorge Fernández Díaz, a instancias de la cúpula del PP, utilizó presuntamente fondos reservados para destruir pruebas incriminatorias contra el partido.

Unidas Podemos quiere sumar el nombre del actual presidente del PP, Pablo Casado, a la lista de comparecientes, ya que "no se trata de manzanas podridas sino de una política de partido", según ha señalado Echenique este miércoles.

Sin embargo, a diferencia de Unidas Podemos, el PSOE no se plantea llevar a la comisión a Casado. En este sentido, la propia Lastra ha apuntado esta mañana en rueda de prensa que su grupo propondrá a "todas las personas que puedan haber tenido vinculación directa" con la pieza Kitchen, incluida "buena parte de las direcciones que ha tenido el PP", dando a entender que sí propondrán a Mariano Rajoy, pero no a Pablo Casado, pues este no estaba en la cúpula del PP por aquel entonces.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón investiga el supuesto espionaje del Gobierno de Rajoy al extesorero del PP Luis Bárcenas para entorpecer la investigación judicial de la corrupción de Gürtel, causa por la que el PP fue condenado a título lucrativo. Esta operación fue llevada a cabo por la policía paralela del Ministerio de Interior, liderada por el entonces comisario Villarejo. Hasta la fecha, el exministro de Interior Jorge Fernández y el exsecretario de Estado Francisco Martínez están imputados.

Así, el Pleno de la Cámara, a propuesta del PSOE y Unidas Podemos, aprobó la creación de la comisión Kitchen el pasado 1 de octubre por una amplia mayoría. Sin embargo, no se había llevado a cabo ninguna negociación hasta ahora debido a la "apretada agenda parlamentaria" -según han defendido fuentes socialistas- de los últimos dos meses con la moción de censura fallida de Vox, el debate sobre la prórroga del estado de alarma hasta mayo y el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, que se remitió al Senado el pasado jueves.