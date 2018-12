Es la pesadilla de cualquier cuerpo policial: decenas de columnas de militantes independentistas se pondrán en marcha a partir de las 4.30 de la madrugada (en Benicarló) de este viernes, 21-D, a lo largo y ancho del territorio de Catalunya, con el objetivo de "desbordar" todas las medidas de seguridad previstas para garantizar la celebración del Consejo de Ministros convocado por Pedro Sánchez en la Llotja de Mar del puerto de Barcelona.

Un lugar más que céntrico –junto al arranque de las Ramblas– y de enorme afluencia turística que los Mossos d'Esquadra desaconsejaron como ubicación de esa reunión ministerial porque sus accesos viarios se pueden bloquear fácilmente mediante concentraciones de manifestantes. Que es precisamente lo que pretenden hacer los Comité de Defensa de la República (CDR) mediante una gigantesca movilización bajo el eslogan #TombemElRègim (Derribemos el Régimen) que está coordinando la recién creada Comissió #21D, integrada por numerosas entidades y colectivos soberanistas.

"Mañana padeceremos un efecto sorpresa importante por parte de los CDR", admiten a Público fuentes de los Mossos, "porque muchos de ellos [los integrantes de las columnas de manifestantes], "no van a saber ni siquiera ellos qué van a hacer hasta que no lleguen al centro de reunión de su barrio o pueblo. Porque los citan sin decirles qué van a hacer luego, concretamente".

"La prioridad absoluta es que los ministros puedan llegar a tiempo al Consejo y que éste se celebre con total normalidad"

Por tanto, "el dispositivo [policial autonómico] tiene como prioridad absoluta que todos los ministros puedan llegar a tiempo al Consejo, que éste se pueda celebrar con total normalidad y que después regresen sin problemas a Madrid", subrayan dicha fuentes. "De hecho no tenemos ni planteada la contingencia hipotética de que los ministros tuvieran que darse media vuelta. Igual que ni se plantean esa posibilidad las fuerzas de seguridad que han mandado desde otras comunidades exclusivamente para garantizar que se celebre el Consejo de Ministros".

Así que la verdadera "batalla del 21-D" –como se ha calificado desde algunos CDR– consiste en la lucha por el bloqueo o control de las vías de acceso y salida a la Llotja de Mar, así como de los centros neurálgicos de transporte y comunicaciones de Barcelona y del resto de Catalunya. Desde los canales internos de los comités republicanos se ha difundido un listado de doce lugares estratégicos cuya paralización consideran suficiente para detener toda la comunidad, fijando un canal de Telegram distinto para cada uno de ellos en lo que denominan "La Gran Parada":

Snake:

Us podeu unir als següents canals segons la zona que voleu manifestar-vos. Quan s’acosti el dia de LA GRAN PARADA es donaran més detalls a cada un dels canals:

1. Frontera a La Junquera

t.me/ATUREMJunquera

2. Frontera a Vinarós

t.me/ATUREMVinaros

3. Frontera a Aragó

t.me/ATUREMArago

4. Port de Tarragona

t.me/ATUREMTarragona

5. Port de Barcelona

t.me/ATUREMBarnaMar

6. AP7 a Girona

t.me/ATUREMGirona

7. Aeroport de Barcelona

t.me/AturadaAeroportBCN

8. Ronda Litoral

t.me/AturadaRondaLit

9. Ronda de dalt

t.me/AturadaRondaDalt

10. Diagonal/Pg Gràcia

t.me/AturemDiagonalPgGracia

11. C25 Manresa

t.me/AturemC25Manresa

12. Aeroport Reus

t.me/AturemAeroportReus

Comparti-ho amb la vostra família i amistats!

Ya hay miles de inscritos para bloquear Barcelona

Por ejemplo, en el momento de redactar esta crónica en el canal Ronda Litoral –única vía rápida hasta la Llotja de Mar por carretera– ya había apuntadas 2.337 personas, que recibían instrucciones para acudir equipadas con calzado cómodo, ropa de abrigo, víveres y agua, con la intención de emular las movilizaciones de los chalecos amarillos en Francia y lograr "la parada total del país":

⚠️ GRAN ATURADA DE PAÍS ⚠️

Un grup de ciutadans hem decidit plantar-nos i intentar organitzar-nos per intentar maximitzar la mobilització independentista les setmanes vinents

🔎 QUIN ÉS L’OBJECTIU?

Aturar completament el país inspirant-nos en el moviment dels “armilles grogues” a França

📅 QUAN?

Si ens organitzem bé el 21D i cada dia que faci falta!!!

⏳I ARA QUÈ?

Demà dijous a les 19h donarem instruccions als canals per realitzat els talls, ja us avisem que tocarà matinar. Prepareu una motxilla amb menjar i aigua i porteu calçat còmode i roba d’abric.

Teniendo en cuenta que la Ronda Litoral suele estar atascada cualquier día a primera hora de la mañana –puesto que también es la variante utilizada por el transporte pesado para cruzar la ciudad–, no cabe duda de que durante el Consejo de Ministros del 21-D Barcelona será un gigantesco colapso circulatorio. Porque también tratarán de llegar hasta la Llotja columnas de manifestantes desde la Plaça Urquinaona (la "Columna 1 d'Octubre"), la Av. Luís Companys (la "Columna No passaran" y la Plaça del Portal Nou de La Rambla ("Columna Ingovernables").

Símultáneamente, habrá manifestaciones en la Estación de Francia (muy cerca de la Llotja, donde Òmnium celebrará un "Consejo Popular de Ministros") y la cercana Porta Ciutadella con Passeig de Picasso (concentració de Mossos x Democràcia). Por la tarde se multiplicarán las movilizaciones ciudadanas de un extremo a otro de la ciudad.

"En casos anteriores hemos sido acusados de inacción y nos machacaron de tal manera que hubo la amenaza real de intervención del Ejecutivo"

"Las movilizaciones de la tarde las afrontaremos con normalidad", explican las citadas fuentes de los Mossos, "pero somos conscientes de que en casos anteriores hemos sido acusados de inacción y nos machacaron de tal manera desde partidos y medios de comunicación, que hubo la amenaza real de intervención del Ejecutivo. Así que no podemos mantenernos pasivos, pero tampoco sobreactuaremos. Tendremos que considerar las prioridades de tránsito y circulación libre de los ciudadanos. Por ejemplo, las inmediaciones de los hospitales son un tema prioritario. Igual que las rondas, para que las ambulancias puedan llegar a la Vall d’Hebrón [gran centro hospitalario] sin problemas. Pero a todo no llegaremos, ni nosotros ni ellos", concluyen refiriéndose a los policías y guardias civiles enviados desde otros puntos de España.

Así que la reunión de esta tarde (18.30) de Sánchez y el president Torra no preocupa a los Mossos, porque "los grupos de CDR ya estaban organizados para entorpecer los actos del día siguiente. En la zona de Pedralbes [en cuyo palacio se celebrará la mini-cumbre] habrá grupos localizados y puede que bajen indepes desde la plaza Artós, pero va a ser una cosa muy concentrada. La prueba de fuego será el viernes porque hay muchos escenarios distintos".

Además, dicen los Mossos, "si nos encontramos con 17 cortes del tráfico, antes de que podamos sacar a la gente de todos esos lugares hay que dar muchos pasos. Vas allí, medias, habilitas un paso alternativo; tratas de pactar levantamientos de las barreras para poder ir descongestionando; abres unas diligencias informativas o penales, en el caso de que haya presunto delito; te pones en contacto con la judicatura para evaluar el peligro de daños a la ciudadanía de una intervención con fuerza… Hay muchos pasos a seguir y muchos escenarios distintos. Así que tendremos que priorizar".

En lo que coinciden tanto los CDR como los Mossos es en la necesidad de evitar toda violencia en el entorno del Consejo de Ministros, puesto que los artículos 503 y 504 del Código Penal prevén penas de prisión (de hasta cuatro años) por actuar contra "violentamente o con intimidación" contra esa reunión del pleno del Gobierno central.

"No queremos que alguien envíe al exaltado de turno al frente de la Llotja y que se piense que puede protestar igual que lo hará hoy a las 6 de la tarde delante de la reunión que van a tener Torra y Sánchez en el Palacio de Pedralbes. Y no es lo mismo, aunque a un ciudadano normal se lo pueda parecer, porque el Código Penal lo tipifica de otra forma", advierten las fuentes citadas.

Los Escuts per la República Catalana no actuarán

Tampoco quieren eso los CDR, que ha lanzado numerosas advertencias por las redes tituladas: "Sin violencia no pueden aplicar el 503 ni el 504". Incluso se empezaron a organizar unos "Escuts per la República Catalana" (https://twitter.com/EscutsXRep) que pretendían convertirse en fuerzas de interposición entre los activistas y los agentes, para evitar la violencia. Sin embargo, tras reunirse con diversos colectivos tuvieron que admitir que tenían que haber preparado antes la compleja coordinación con todas las entidades involucradas y dejaron para más adelante esa actuación "conjunta".

Lo que sí está asegurado es que no faltará al despliegue policial autonómico ni uno solo de los mossos que han participado en protestas laborales durante los últimos días: "Básicamente, todos los que protegerán el Consejo de Ministros –de Brigada Móvil y Área de Recursos Operativos (ARO)– han confirmado su participación incondicional mañana, por responsabilidad y porque si no ponemos el cordón de Mossos, entonces lo harían la Guardia Civil y la Policía Nacional, y no es conveniente", explican desde la policía autonómica.

Los CDR han hecho últimamente mucha propaganda dirigida a sus militantes para que no se enfrenten a los cordones de seguridad de los Mossos, recordándoles que los policías autonómicos están también bajo el punto de mira de la Justicia: "Hay 72 agentes del cuerpo imputados por el Procés", comienza un listado de "Cosas que hay que saber de los Mossos d'Esquadra", en un Canal de Telegram del supuesto "CNI catalán".

Los siguientes cuatro puntos de ese listado (de 16) aseguran:

"Los Mossos son policía judicial. Esto quiere decir que Interior da órdenes pero sobre todo el TSJC [Tribunal Superior de Catalunya] da órdenes, y muchas. Incluso coacción. Manda más porque amenaza con imputaciones".

"En concreto, cada vez que Vox se manifiesta, lo jueces presionan a los Mossos. Literalmente. Culpara al conseller [de Interior, Miquel] Buch es garantizar que los jueces seguirán mandando. Hay que ser conscientes de ello".

"Vox es el partido que impulsa la acusación popular contra los presos políticos. Tiene línea directa con los jueces para «salvar España». Nos la liarán mil veces".

"Siempre que Interior recomienda no hacer uso de la fuerza, los jueces llaman a los comisarios con amenazas de imputaciones por el delito de desistimiento de funciones. Quieren cargas y violencia".

Y eso es justo lo que es preciso evitar este 21-D.