Una consellera de Vox en la Generalitat valenciana define a Franco como "un personaje histórico" 

La consellera de Justicia e Interior del País Valencià, Elisa Nuñez (Vox), ha definido al dictador Francisco Franco como un "personaje histórico". La representante de la extrema derecha ha concedido una entrevista al diario Las Provincias, donde le han preguntado si está de acuerdo con la afirmación del president de la Generalitat, Carlos Mazón (PP), que ha calificado el franquismo como una dictadura. "Nací en 1977. Para mí Franco es un personaje histórico. No puedo decir más", ha respondido.

Núñez, preguntada también sobre si se siente cómoda hablando de violencia de género, ha reconocido que no le gusta "catalogar las cosas" y añade que "no es momento de hablar de conceptos o términos, sino de situar a la víctima en el centro". La consellera de Vox también ha tenido palabras para quitarle hierro a la crisis climática y aseguró que hay que trabajar "en distintos aspectos" para prevenir los incendios forestales, no solo en el terreno medioambiental.

"No me gusta establecer conceptos. Soy de ver la realidad, ver los factores y analizarlos. Y luego poner las soluciones", ha continuado ante la insistencia del periodista para que hablase de la crisis climática. El portavoz socialista en Les Corts, José Muñoz, se ha preguntado en su cuenta de X "en manos de quién estamos" vistas estas respuestas de la consellera. El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha afirmado que "este es el nivel del Consell de Mazón. Elisa Núñez, franquista e incompetente".

Baldoví ha comparado la situación con la de otros países donde está terminantemente prohibido hacer apología del fascismo y ha ido un paso más allá. "¿Os imagináis a una ministra de Alemania diciendo: 'Nací en 1977. Hitler es un personaje histórico. No puedo decir más'?", ha continuado el que fuera diputado en el Congreso.

Ferraz ha condenado las declaraciones de la consellera de Justicia e Interior y ha pedido su cese por considerar que son "incompatibles con su responsabilidad política". En la red social X, los socialistas lamentan "las dificultades para condenar el franquismo y la violencia de género de los socios ultras del PP" en el País Valencià. La polémica llega en plena ofensiva legal de la derecha y la extrema derecha para derogar la Ley de Memoria Democrática.