La convención del PP refuerza a Casado en las encuestas en un escenario muy complejo para conformar mayorías

La convención nacional del PP y la imagen de unidad entre los barones autonómicos y Pablo Casado que la formación ha querido mostrar parecen haber devuelto al partido conservador a la senda del crecimiento demoscópico. Esto es lo que se traduce de los datos recogidos en el último estudio de Key Data para Público, relativo al mes de octubre.

Desde las elecciones autonómicas de Madrid, en mayo, el PP mantuvo una tendencia al alza en los barómetros que, cuanto menos, le ha permitido recortar mucha distancia con el PSOE, que hace solo seis meses le sacaba una ventaja importante a los conservadores.

Esa tendencia se rompió el pasado mes de septiembre, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el líder del PP, Pablo Casado, protagonizaron una serie de encontronazos que trasladó una imagen de división a la opinión pública. En ese momento, la formación se estancó en las encuestas y el Gobierno de coalición (en especial el PSOE) pareció recuperar parte del fuelle perdido tras las elecciones madrileñas.

Estimación de voto y escaños, según el barómetro de octubre de 'Key Data' para 'Público'. — Key Data

Sin embargo, la escenificación de la unidad que ha querido transmitir el partido en su convención nacional (celebrada hace apenas unas semanas), donde Ayuso trasladó públicamente su lealtad a Casado en el "camino hacia La Moncloa" del líder del PP, parece haber devuelto a los conservadores a una tendencia positiva en las encuestas.

El estudio de octubre de Key Data da al PP una estimación de voto del 28,2%, lo que les valdría unos 121 escaños. Tras las elecciones de la Comunidad de Madrid, la formación llegó a rozar el 29%, pero en septiembre se dejaron casi un punto en estimación de voto (pasando del 28,8% al 28%) después de varios meses de crecimiento continuado.

Según apunta Paz Álvarez, directora técnica de Key Data, "la prolongada exposición mediática de Pablo Casado arropado por todos sus barones regionales, y de forma muy destacada por Isabel Díaz Ayuso, parece haber conseguido devolver al partido a la senda alcista. Una senda que empieza con las elecciones del 4 de mayo y que se quiebra en septiembre, en medio de las peleas internas aireadas sin pudor ante un electorado que se aleja a la vista de ese tipo de actitudes".

La segunda formación con mejores pronósticos en las encuestas es el PSOE. Desde mayo, los de Pedro Sánchez entraron en una tendencia negativa que se logró contener después de la remodelación del Ejecutivo llevada a cabo por el presidente del Gobierno. Sin embargo, en la actualidad, parece que los socialistas no logran remontar y siguen por detrás del PP.

El estudio de Key Data les da una estimación de voto del 25,8% (algo más de dos puntos por debajo de los de Casado), con lo que obtendrían alrededor de 103 escaños (17 diputados menos de los que tienen en la actualidad en el Congreso).

Hay que tener en cuenta, precisa Álvarez, que, a diferencia de los que sucede con el PP, "el trabajo de campo de las encuestas publicadas hasta ahora no recoge el efecto que ha podido tener en el electorado el esfuerzo realizado por Pedro Sánchez con el 40º congreso del PSOE, celebrado este último fin de semana, en el que también se vendía unidad en torno al líder y un proyecto político más centrado y socialdemócrata".

La tercera fuerza con mejores resultados demoscópicos es Vox. La ultraderecha parece haberse consolidado alrededor de una horquilla del 15% en estimación de voto y, pese a que los cambios en las encuestas se suelen dar dentro de los bloques ideológicos, el refuerzo del PP no está provocando un desgaste de la ultraderecha en los últimos sondeos.

En este estudio, los de Abascal obtienen una estimación de voto del 15,7%, con la que obtendrían alrededor de 53 escaños, prácticamente los mismos que tienen en la actualidad en el Parlamento. "El discurso populista de Santiago Abascal parece nítidamente diferenciado de la propuesta del Partido Popular, lo que le permite, igual que vimos en las elecciones madrileñas de mayo, subir ligeramente en porcentaje de votos y escaños", explica la directora técnica de Key Data.

En cuanto a Unidas Podemos, el espacio confederal consolida sus expectativas demoscópicas tras la marcha de Pablo Iglesias, pero no logra mejorarlas con Yolanda Díaz (que aún no ha desvelado si será candidata en las próximas elecciones generales ni ha detallado cómo va a conformar la plataforma política que quiere crear). En el estudio, UP apenas crece dos décimas con respecto a la encuesta de septiembre y se sitúa en una estimación de voto del 10,4%, con lo que obtendrían alrededor de 25 escaños.

"A pesar de que Yolanda Díaz se ha revelado como una líder importante que ha conseguido frenar la caída de Unidas Podemos, lo cierto es que, de momento, su liderazgo no es suficiente para revertir significativamente el declive de la formación morada", apunta Álvarez. Ciudadanos sigue moviéndose alrededor del 3% en estimación de voto y continúa en grave riesgo de quedarse fuera del Congreso de los Diputados en unas eventuales elecciones generales.

Por bloques, en la actualidad hay una ventaja de la derecha sobre la izquierda, aunque no es muy clara ni tampoco está consolidada en las tendencias demoscópicas. La suma de PSOE y Unidas Podemos estaría alrededor de los 130 escaños, y la del denominado bloque de la investidura (con formaciones como ERC, PNV, EH Bildu y Más País) obtendría unos 160 escaños.

La suma de PP, Vox y Ciudadanos estaría en torno a los 175 escaños y, como explica Álvarez, "podrían formar gobierno con el apoyo de Navarra Suma o de Coalición Canaria, por ejemplo". Sin embargo, apunta la directora técnica de Key Data, si algo se puede extraer del escenario político que dibujan las encuestas es una fragmentación que, seguramente, superaría a la que actualmente existe en el Parlamento, lo que haría enormemente compleja la tarea de conformar mayorías de Gobierno que pudieran respaldar una investidura.

"Los partidos nacionalistas y regionalistas o localistas mantienen una muy buena salud, lo que permite augurar un parlamento tan fragmentado, al menos, como el actual, dónde el bipartidismo imperfecto es solo un recuerdo y la necesidad de pactos una realidad", concluye Álvarez.