Un coronel del Estado Mayor lanza una campaña contra los denunciantes de militares ultras y los llama "cobardes"

Es un "coronel del Ejército del Aire con 17 años de experiencia en Estados Mayores, principalmente en las áreas de organización, planes, operaciones y entrenamiento" que actualmente ejerce como "Jefe de Sección [en el] Mando de Operaciones en [el] Ministerio de Defensa Español", según pone él mismo en su página de Linkedin.

Pero parece que lo principal para el coronel Luis García-Mauriño es que está "embarcado ahora en un gran proyecto: presidente de la asociación "Tercios Viejos españoles", por la regeneración de las FAS y por una sociedad de ciudadanos libres e iguales", tal como escribe a continuación en esa misma red social centrada en los perfiles profesionales y las ofertas de empleo de alta cualificación.

Aunque esa asociación profesional militar "Tercios Viejos españoles" es mucho más ultraderechista de lo que aparenta esa descripción, como queda patente en la actividad de su cuenta de Twitter, y en estos momentos está centrada en una campaña de persecución de los integrantes del grupo de militares demócratas Ciudadanos de Uniforme: alertadores por Internet de abusos, corruptelas y malas prácticas en el Ejército, a los que tilda de "Cobardes de Uniforme" y contra los que ha lanzado la campaña que aparece en la imagen al inicio de este artículo.

Tanto es así, que nada más abrir la página web de esos "Tercios Viejos" aparece –sobrepuesta a la reproducción de la pintura Rocroi, el último tercio (Augusto Ferrer-Dalmau, 2011)– una ventana emergente que indica:

"Contra el grupo criminal Cobardes de Uniforme"

NOVEDADES IMPORTANTES

Inicio de campaña de recogida de fondos y de acumulación de denuncias

contra el grupo criminal "Cobardes de Uniforme".

En el apartado NOVEDADES\"COBARDES DE UNIFORME"

De momento, sólo se han recogido 390€ (de un objetivo de 12.000€) desde la fecha de creación de ese crowdfunding (micro-mecenazgo), el pasado 15 de marzo, pocos días después de que Público publicase sendas exclusivas sobre la presencia de militares en activo de acendrada ideología hitleriana que arrancaban por un amplio informe sobre neonazis en el Ejército que Ciudadanos de Uniforme había presentado al Ministerio de Defensa.

En la segunda de esas exclusivas, este diario reveló que uno de esos neonazis, el capitán del Aire Antonio Meroño Jiménez, de ideología hitleriana y activo en el grupo neonazi murciano Lo Nuestro, fue ascendido a Jefe de Negociado de Inteligencia del Ala 14 en la base aérea de Albacete, donde maneja documentación clasificada e información personal sensible de los militares destinados allí, sobre los que tramita las habilitaciones de seguridad (HPS) en operaciones de la OTAN.

Ese control de informes reservados de militares de la OTAN por parte de un oficial de ideología neonazi es de extrema gravedad porque en esa base está la sede de la escuela de excelencia de la Alianza Atlántica para pilotos y tripulaciones, considerada el Top Gun de Europa y denominada TLP (Tactical Leadership Programme).

Carta de eurodiputados al Alto Mando de la OTAN

Dicha primicia de Público generó preocupación hasta en Bruselas, donde eurodiputados de la Subcomisión de Seguridad y Defensa de la Eurocámara solicitaron por carta al secretario general de la OTAN y al presidente del Comité Militar de la Alianza Atlántica que insten a Defensa a "resolver de forma urgente la presencia en estructuras de su competencia de militares de reconocida ideología neonazi." El Ala 14 de caza y ataque es la unidad de cazabombarderos con la que España participa en la misión de la OTAN de Policía Aérea del Báltico, en su destacamento en Lituania (Vilkas), en la base aérea de Siauliai.

Casi simultáneamente a esa petición formal de europarlamentarios del Grupo de Izquierda en el Parlamento Europeo, el coronel Luis García-Mauriño abría esa campaña de recaudación de fondos –que escribe incorrectamente en inglés (idioma que afirma dominar) "crowfunding", sin la letra d, lo que significaría algo así como "financiación de cuervos"– contra el grupo de alertadores Ciudadanos de Uniforme, al que califica en los más duros términos:

"Un grupo cobarde y sectario, contrario a todos los valores esenciales de las Fuerzas Armadas, sin hombría ni honor"

Ciudadanos de Uniforme, un grupo cobarde y sectario, escondido en el anonimato, contrario a todos los valores esenciales de las Fuerzas Armadas, sin hombría ni honor, ha estado propagando en las Redes Sociales "denuncias" anónimas y falsas.

Una de las personas sobre la que han dirigido sus ataques es sobre el presidente de nuestra Asociación, los "Tercios Viejos españoles". Pues bien, ha llegado la hora de exigir responsabilidad por sus cobardes acciones.

El Presidente de TERVIES ha iniciado acciones legales contra este grupo de miserables con el objeto de que sean identificados, sancionados y que hagan frente a sus responsabilidades civiles y penales.

Comoquiera que en sus acciones criminales han sido muchas las personas afectadas, a las que en su cobardía no citan por su nombre, pero ponen en el candelero al señalar destino, cargo y unidad, TERVIES invita a todos los que se hayan sentido atacados, acosados y ofendidos a unirse a nosotros en las acciones judiciales en marcha. Para ello, deben contactar con nosotros en la web www.asociacionterciosviejos.com



Y no sólo pueden participar las víctimas de su odio insensato; invitamos también a unirse a nosotros a todas aquellas personas de bien que creen que el insulto, el acoso y el señalamiento por parte de grupos extremistas sectarios ha llegado demasiado lejos.



Con el esfuerzo de todos, solicitaremos los servicios de los mejores abogados para intentar hacer un escarmiento ejemplar con estos desalmados que destruyen la unidad de las Fuerzas Armadas y la convivencia de todos.

La persecución de los alertadores incumple la directiva de la UE que lleva en vigor más de un año

Que un coronel lance tan duras acusaciones de comportamiento "criminal" y "odio insensato" contra los "desalmados" que participan en un grupo de Telegram dedicado a denunciar irregularidades internas en el Ejército no sólo parece desmedido, sino que incumple la directiva europea sobre alertadores que lleva más de un año en vigor, de obligado cumplimiento para todos los socios de la UE, y España tiene que trasponer a su legislación antes de que hayan transcurrido dos años.

Pero en este caso es todavía más grave porque Público ha podido comprobar que Luis García-Mauriño es actualmente el coronel Jefe de Inteligencia del Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa, en la Base de Retamares (Pozuelo de Alarcón), como se demuestra en la siguiente imagen:

Página del coronel García-Mauriño en Linkedin y fragmento del listado telefónico interno de la Base de Retamares que demuestra que es el Jefe de Inteligencia del Mando de Operaciones. — Público

La Base de Retamares es conocida como "el Pentágono español" porque allí está también el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), Ciberdefensa y el Mando Conjunto de Operaciones Especiales, así que el coronel García-Mauriño ocupa un puesto de mando clave en la Inteligencia del Ejército. Pero no sólo no le preocupa la presencia de oficiales de ideología hitleriana en ese área altamente sensible, sino que sale en su defensa a través de su asociación Tercios Viejos, cuya sede está en el chalet de Boadilla del Monte donde él mismo vive.

Así, entre las denuncias que incluye en su campaña contra "Cobardes de Uniforme" destaca los artículos de Público sobre el capitán hitleriano Meroño y sus camaradas neonazis –incluidos un sargento y dos cabos primeros– de Cartagena, asegurando que la publicación de esa información constituye una "Caza de brujas para acabar con la LIBERTAD".

Revelar la presencia de militares neonazis en el Ejército es "totalitarismo, abuso y coacción", según afirma el coronel García-Mauriño

Para el coronel jefe de Inteligencia del Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa, Público es un "medio extremista y sectario, de muy baja calidad periodística" que "miente e insulta", cometiendo "totalitarismo, abuso y coacción" al desvelar (con pruebas) que hay grupos de oficiales y suboficiales neonazis en activo en el Ejército español, lo que desmiente la reiterada versión oficial de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Además, en la cuenta de Twitter de su asociación Tercios Viejos españoles se incumple abiertamente la obligada neutralidad política que se requiere a los militares en activo, al difundir numerosos tuits que apoyan o retuitean posturas ultraderechistas o a políticos de Vox o líderes del PP, como se puede observar en las capturas que reproducimos a continuación:

Retuit de la Asociación Tercios Viejos contra los menas y a favor de Vox. — Público

Asociación Tercios Viejos retuiteó este tuit de Adrián Belaza Hernaiz –cuya cuenta está protegida para que sólo los "seguidores aprobados" puedan ver sus tuits pero cuenta con 16.706 seguidores–, en el que se hace una soflama contra los MENAS (menores migrantes no acompañados):

Aquí tenemos a unos MENAS magrebíes haciendo alarde de los valores democráticos que en sus países promulgan y les enseñaron​. Aprovechad, porque dentro de poco cuando @vox_es esté en el poder saldréis en un avión de vuelta a vuestro país sin retorno, eso si [sic] pagado por vosotros.

La cuenta de Adrián Belaza Hernaiz en Twitter está encabezada por una foto del líder de Vox, Santiago Abascal, participando en una marcha campestre de sus seguidores.

En los siguientes tuits que reproducimos más abajo, la Asociación Tercios Viejos se posiciona políticamente a favor de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y rinde homenaje a uno de los condenados por el caso del terrorismo de Estado cometido por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), el exgeneral de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo:

Tuit de la Asociación Tercios Viejos por el general Galindo y retuit de Díaz Ayuso. — Público

Tras el reciente fallecimiento por coronavirus del exgeneral Galindo –condenado en el 2000 a 75 años de prisión por el secuestro y asesinato de Lasa y Zabala, y expulsado del Ejército en 2002–, la Asociación Tercios Viejos del coronel García-Mauriño tuiteó (como comentario al tuit de la Asociación de Reservistas Voluntarios de las Fuerzas Armadas Españolas ARVFAE que daba la noticia de su muerte):

Descansa en paz, mi General. Con la satisfacción del deber cumplido. España te honra.

Debajo, reproducimos el retuit de la Asociación Tercios Viejos del famoso tuit de Díaz Ayuso proclamando "COMUNISMO O LIBERTAD" como respuesta al anuncio del líder de Podemos, Pablo Iglesias, de que dejaba su cargo como vicepresidente segundo del Gobierno para presentarse a las elecciones de la Comunidad de Madrid.​

Con estas convicciones ideológicas, difundidas en una red social pública, no extraña que el coronel jefe de Inteligencia del Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa considere una "caza de brujas para acabar con la libertad" que se denuncien las actividades neonazis del capitán del Aire Meroño, quien efectúa habitualmente el gesto del juramento de las SS de lealtad y obediencia a Hitler, y luce con orgullo una Cruz de Hierro auténtica del Ejército nazi.