We the People ("Nosotros el Pueblo", que es como empieza la Constitución de EEUU) es una plataforma de recogida de firmas por Internet para formular peticiones ciudadanas a la Casa Blanca, institución que debe ofrecer una respuesta si se recogen al menos 100.000 rúbricas en 30 días. La mayor parte de las solicitudes son de carácter ultraconservador, incluso conspiranoicas, pero suelen reunir cientos de miles de firmantes.

De hecho, una de las más recientes –presentada en pleno pico primaveral de la pandemia– pedía la detención y arresto de un ciudadano de origen coreano que supuestamente habría introducido voluntariamente el coronavirus en EEUU, y consiguió 1,2 millones de firmas.

La última es todavía más curiosa, si cabe, porque lo que reclama es –ni más ni menos– que el presidente saliente Donald Trump ordene a la "US Army" (el Ejército estadounidense) que derroque el "Gobierno ilegal" de Pedro Sánchez para que "EEUU asuma temporalmente el liderazgo del Ejército español y de los cuerpos policiales nacionales y regionales" y "proporcione los medios para una transición segura a un nuevo sistema de Gobierno". La petición ha reunido más de 5.040 firmas en un mes.

Todo esto no sería más que una anécdota si esa petición de firmas para impulsar un golpe de Estado mediante la acción de un Ejército extranjero no hubiera sido compartida en, al menos, un grupo de WhatsApp de oficiales y suboficiales en activo o en la reserva, como es el de "IX Promoción Artillería", donde algunos participantes también muestran su apoyo al chat golpista de militares retirados en el que se habló de fusilar a 26 millones de españoles, como ha revelado Público.

"Por la eliminación del Gobierno ilegal instalado en España"

Captura del chat con la petición a la Casa Blanca para derrocar al Gobierno de España.

Tal como se puede ver en la captura de pantalla que se muestra aquí, el participante del chat que se identifica como "Militar Atanes Doral" comparte el enlace For the removal of the illegal government installed in Spain (Por la eliminación del Gobierno ilegal instalado en España), petición a la Casa Blanca creada en la plataforma We the People el pasado 26 de noviembre por un tal E.C., cuyo arranque –según la traducción al español que aportan los propios promotores, junto al original en inglés– es éste (las negritas son nuestras):

​Nosotros, el Pueblo Soberano de España, siendo gobernados ilegalmente por un gobierno [sic] establecido subrepticiamente mediante el fraude electoral de George Soros y sus aliados comunistas y globalistas, que ha venido socavando y sigue socavando nuestras libertades y derechos Constitucionales, Humanos y fundamentales [sic] a través de injustificadas políticas opresivas e instigadoras del miedo, solicitamos respetuosamente al Gobierno legítimo de los Estados Unidos de América, que es el del legítimo presidente electo Donald J. Trump, como signatarios de la OTAN:

Portada de la petición a Trump "For the removal of the illegal government installed in Spain", registrada a través de la plataforma We the People, que ha reunido más de 5.040 firmas en un mes.

"Que EE UU asuma temporalmente el liderazgo del Ejército español y de los cuerpos policiales..."

El contenido de la petición al "legítimo presidente electo Donald J. Trump" (formulada así cuando ya se conocía que el verdadero ganador de las elecciones presidenciales fue Joe Biden) que comparte ese militar –a quien Público ha podido identificar como el teniente de Artillería Antiaérea y de Costas en la reserva Javier Atanes Doral– es el siguiente:

Que el Ejército de los EE UU participe en la rápida terminación de dicho Gobierno ilegal, incluyendo a sus secuaces y aliados regionales, sus promotores y aliados nacionales e internacionales.

Que Estados Unidos proporcione los medios para una transición segura a un nuevo sistema de Gobierno que honre la voluntad del Pueblo Soberano de España promulgando una democracia segura, directa y participativa a través de la tecnología blockchain, que otorgue el derecho de destituir de inmediato a cualquier representante.

"...del Ejército y de los cuerpos policiales (...) restringidos de actuar contra dicho Gobierno ilegal...".

Que EE UU asuma temporalmente el liderazgo del Ejército español y de los cuerpos policiales nacionales y regionales, que ahora se encuentran claramente comprometidos y restringidos de actuar contra dicho Gobierno ilegal, con el fin de mantener la paz durante dicha transición.

A cambio, el nuevo Gobierno del Pueblo Soberano de España, se comprometerá a utilizar su influencia sobre los hispanos en todo el mundo e interceder en nombre de los EE UU si fuera necesario, para el mejoramiento común de EE UU y de todos los países hispanos.

Atanes Doral no adjunta ningún comentario a ese enlace que comparte, y el que le responde –que se identifica como "Militar Jaime"– borra sus dos aportaciones al chat, que dos horas después continúa con más intervenciones relativas al grupo de militares retirados golpistas que dijeron querer fusilar a 26 millones de españoles.

"Madre mía los del chat de exmilitares pidiendo fusilar a los de Podemos"

Entrada en el chat del tuit que hace burla de "fusilar a los de Podemos".

Porque justo antes de que Atanes compartiera esa petición de intervención militar de una potencia extranjera, otro de los integrantes del chat "IX Promoción Artillería", sólo identificado como "Miguel", había compartido un tuit de @DesDelBunker_ que circuló mucho por Twitter porque hacía broma de los deseos de un general retirado de fusilar a millones de españoles, como se ve en la captura de pantalla adjunta:

​"Madre mía los del chat de exmilitares pidiendo fusilar a los de Podemos", hace guasa el autor.

"Ah, no, que son otros. Circulen", termina el tuit reproduciendo nueve antiguos tuits presuntamente escritos hace años por dirigentes del partido morado (algunos de los cuales ya no están siquiera en él) con alusiones a la guillotina o a la violencia.

Uno de los mensajes contra Sánchez en el chat.

En el resto del chat, del que a la hora de escribir esta información se estaban dando de baja todos los inscritos en una auténtica estampida, se encontraban numerosísimos ejemplos de mensajes de extrema derecha, específicamente denigrantes para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (como el que aparece aquí reproducido, repleto de insultos contra él), y para el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

​El chat también está cargado de bulos y mentiras típicos de las redes ultras, como el mensaje que se acompaña de una foto de Iglesias, en una cena de gala multitudinaria, sentado junto a la senadora colombiana Piedad Esneda Córdoba Ruiz, en el que se afirma que ella es una "narcotraficante", cuando en realidad es una eminente activista contra los grupos paramilitares y defensora de los derechos humanos, hasta el punto de que fue nominada al Premio Príncipe de Asturias de la Concordia y propuesta como candidata al Premio Nobel de la Paz 2009 por el galardonado Adolfo Pérez Esquivel.

"Librarse de este individuo [Pedro Sánchez] es una cuestión de supervivencia"

Tuit de Vidal-Quadras en el chat.

La obsesión contra Sánchez e Iglesias que se transcribe repetidamente en este chat de 121 militares en activo o en la reserva –antes de la estampida de bajas provocada por la primera exclusiva de Público– queda muy bien resumida por el tuit del expresidente del PP de Catalunya Alejo Vidal-Quadras, que fue compartido recientemente por un integrante del grupo sólo identificado como "Juanma" y que reproducimos aquí:

​"El Rey no puede pisar Cataluña. El Gobierno va a indultar a los golpistas. ETA legitimada. El Estado de rodillas ante el separatismo. La Transición en liquidación. Sánchez ha resucitado las dos Españas. Librarse de este individuo es una cuestión de supervivencia".

Las afirmaciones de Vidal-Quadras son falsas, pero para los que se las creen a pies juntillas parece que justifican el intento de derrocamiento de un Gobierno democrático por la fuerza.