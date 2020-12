El Ministerio de Defensa sostiene que los manifiestos militares ultraderechistas remitidos al rey Felipe VI y los chats golpistas de altos mandos retirados no afectan en absoluto al Ejército porque sus autores no están en activo. La propia ministra, Margarita Robles, respondió hace pocos días a una pregunta del diputado del PNV Joseba Andoni Agirretxea argumentando que "[ese episodio] hace referencia a unos hechos del pasado que no representan al Ejército actual".

No obstante, Público ha podido saber que hay chats de oficiales y suboficiales en activo donde se justifican aquellas proclamas golpistas y se intercambian ataques y acusaciones infundadas, así como burlas y escarnio, contra los máximos integrantes del Gobierno de coalición. En uno de ellos, al que ha accedido este diario, se defiende específicamente a los altos mandos retirados que decían desear fusilamientos masivos.

La conversación sobre el grupo de militares retirados en el que se habló de fusilar a 26 millones de personas comienza, también en WhatsApp, cuando el que se identifica como "Militar Alberto Vázquez" enlaza la fake news de un digital de extrema derecha en la que se afirma que el "topo" que alertó sobre aquel chat golpista está relacionado con el vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias. Algo que el aludido, el teniente coronel José Antonio Domínguez, ha desmentido públicamente.

Pero Vázquez da por hecho que la desinformación del digital ultra es verdadera, lanza una advertencia contra un posible filtrador al resto del grupo de WhatsApp de la IX Promoción de Suboficiales de Artillería –que se cursó de 1982 a 1985 en la Academia de Fuencarral (Madrid)– y se arranca a justificar a los altos mandos retirados del otro chat.

"Esta gentuza que retuerce las leyes a su antojo para ver si de paso terminan con la nación y el Rey"

Entrada del "Militar Alberto Vázquez" en el chat.

"Confío que en este chat no haya ningún traidor hdlgp que denuncie a sus compañeros en el peor estilo chequista como este individuo sin valores ni compañerismo. Un chat privado es eso privado y en el que se puede decir lo que a cada cual le venga en gana, sin que nadie deba esperar del favor ni temer de la arbitrariedad de nadie, en uso de sus deberes y libertades individuales, que nada tienen que ver con el respeto que como militares guardamos a la constitución y a las leyes, no como ésta gentuza que las retuercen a su antojo para ver si de paso terminan con la nación y el Rey", escribe literalmente Vázquez en el chat cerrado de la IX Promoción de Artillería, al que Público ha tenido acceso.

A continuación, otro de los integrantes el grupo "IX Promoción Artillería", quien se identifica como "Militar Membrilla" responde a ese mensaje con la aprobación de un sticker de un artillero con el pulgar alzado:

'Sticker' de Membrilla y otro mensaje de Vázquez.

Ante el OK de su compañero, Vázquez se anima y continúa cargando contra el presunto filtrador del chat de los militares retirados golpistas, al que recrimina su supuesta afiliación comunista:

​"Yo me pregunto cómo puede un tío que es militar, de alta graduación, mínimamente instruido y vivido, a sus setenta años, ser comunista?

​Siendo como es el comunismo el sistema político inventado por el hombre más genocida, más aniquilador de la libertad humana, más contra Dios y los hombres que haya visto el ser humano?".

Después, se suman a la conversación otros militares del centenar largo de participantes en el grupo de WhatsApp, que arremeten también contra el supuesto alertador y muestran su apoyo al otro grupo de mandos retirados.

"¿Dónde queda la ley de protección de datos, si se puede violar un chat privado?"

Como uno que se identifica como "Militar Burgos" y que protesta de que se haya revelado el contenido de un "chat privado" (la Fiscalía no los considera como tales al incluir a decenas de personas), como se ve en la siguiente captura de pantalla:

"Militar Burgos" interviene en el chat.

"Debe ser frustrante haber vivido con unos valores que no le han servido para nada. Alguna que otra medalla y malas conciencias que alteran el sueño", sigue Vázquez en referencia al supuesto filtrador.

"Y donde queda la ley de protección de datos, si se puede violar un chat privado?", contesta Burgos al primer mensaje de Vázquez sobre la posibilidad de que también ellos tengan un "traidor" en este grupo.

​Y Membrilla le contesta:

​"Debajo del moño de la rata".

​Un término que emplean en el chat para referirse al vicepresidente Iglesias, al que se le hizo una campaña de desprestigio en redes sociales ultra calificándolo de "rata chepuda" y utilizando la técnica conocida como Google Bombing para que se le identificase así automáticamente en el principal buscador de Internet.

Otro participante, que está registrado como "Militar Luis Gracia", bromea: "Se lo voy a chivar" [a Iglesias].

"Y se atreven a atacar a un grupo de chat cuando no saben que es el sentimiento de muchos ante esta agresión"

Es entonces cuando Burgos –al que Público ha podido identificar como el subteniente de Artillería de Campaña Gabriel Burgos Sánchez, actualmente en la reserva pero no retirado– lanza una perorata para justificar el chat golpista de los altos mandos retirados:

"Un chat que es el sentimiento de muchos".

"En cambio, un Pablo Iglesias se permite el lujo de atacar a la Monarquía, alegrarse de que le peguen una paliza a un policia, un Bildu que nunca ha pedido perdon y esta en el parlamento, un Jefe Mosso de Escuadra restituido y Jefes de la Guardia Civil cesados, un Predidente [sic] de Gobierno mintiendo con cifras de muertos, etc, etc....

Y se atreven a atacar a un grupo de chat cuando no saben que es el sentimiento de muchos ante esta agresion y un mundo al reves a medida de los malvados?

Señores, ......eso fue siempre el Comunismo !!!".

Mientras Burgos se desahoga así, Membrilla le sigue la broma al militar Gracia –identificado por este diario como el subteniente Luis Gracia García, de Artillería Antiaérea y Costa– y le contesta: "Temblando estoy. ¿Peligran mis trienios?"

Burgos prosigue su airado discurso con lo que parece una amenaza:

"Cualquier día se encontrarán con la mano abierta"

"Cualquier día se encontrarán con la mano abierta!!!", advierte el militar, mientras sus dos compañeros continúan al mismo tiempo con las bromas entre ellos y Membrilla le pregunta a Gracia (sobre sus trienios):

"Creo que tenía 2.

¿A cuánto está la unidad?"

​Pero Burgos sigue despotricando:

​"Además, considero que todo es un insulto a todos nosotros, que vienen a decirnos:

Habéis sido gili......entregando toda vuestra vida a la defensa de vuestro país, cuando a nosotros nos la pela!!!".

​En medio de este cruce de conversaciones, Gracia parece darse de pronto cuenta de que lo que se está diciendo no es demasiado prudente y trata de calmar los ánimos cuando Membrilla empieza a hablar de "conspiraciones", como se puede ver en la siguiente captura de pantalla:

"¿A cuánto está la unidad?" / "A tres conspiraciones simultáneas" / "Hay que ser más discretos ojo!!"

"Hay que ser más discretos ojo".

"A tres conspiraciones simultáneas", replica Membrilla a la broma de "¿A cuánto está la unidad?", y Gracia le contesta:

​"Ha [por 'hay'] que ser más discretos ojo!!"

​Pero su intento de tranquilizar la charla lo acompaña de un icono que representa una mano alzada con el saludo fascista, luciendo el puño de la camisa con la bandera española del escudo preconstitucional del águila franquista.

Y Membrilla pasa a responder a Burgos sobre lo de que "todo es un insulto a todos nosotros [...]".

​"Eso es lo que se recoge después de plantar lo que se ha plantado".

Sentencia con la que se pone punto final a este alegato en favor de los militares retirados que reclaman un alzamiento contra el Gobierno de coalición.

Pero en este chat del grupo integrado por 121 oficiales y suboficiales de la IX Promoción de Artillería hay muchas otras charlas de marcado sesgo ultraderechista y se comparten también enlaces con llamamientos a derrocar al Gobierno actual, tal como ha podido comprobar Público, que reproducirá las capturas de pantalla correspondientes.